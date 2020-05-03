Наказания за репосты и комментарии не ушли на карантин

Коронавирус внёс большие изменения в жизнь всего человечества. Не обошёл он и такую неотъемлемую часть жизни цивилизации, как права человека. Ситуацией с пандемией воспользовались правительства самых разных стран, развернув невиданных масштабов слежку за гражданами как в офлайне, так и в Сети. Многие уже, наверное, заметили сильно возросшее количество новостей, а также сообщений в социальных сетях о том, как того или иного гражданина привлекли к ответственности за «распространение недостоверной информации» о ситуации с коронавирусом. Мы даже посвятили этому отдельный дайджест, по прочтении которого видно, насколько сильно власти вошли во вкус с применением «коронацензуры», штрафуя направо-налево и обычных пользователей, и СМИ. Однако было бы наивно предполагать, что теперь полиция, ФСБ, «эшники», прокуроры и их юные друзья, кибердружинники, потеряют интерес к критическим постам в отношении политической ситуации в стране и другого рода «крамоле». Собранный нами дайджест продемонстрирует, насколько сильно в России раскручен репрессивный маховик, а также покажет масштабы цензуры.

В начале марта текущего года калужанина Ивана Любшина приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии за комментарий в интернете, который он оставил в 2018 году о подростке, устроившем взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Чтобы подтвердить статью «оправдание терроризма», силовики, по словам родственников и самого обвиняемого, выбивали из него показания рано утром в лесополосе. На фотографиях после «допроса» у мужчины на ногах и спине были видны гематомы фиолетового цвета. Отец блогера, Виктор Петрович, сообщил РосКомСвободе, что рассмотрение апелляции на приговор состоится 28 апреля, но затем заседание перенесли на 13 мая.

Иван Любшин, например, получил 5 лет за высказывание в интернете, не содержащее призывов к насилию. https://t.co/tMFjCjqOuj — Почта РосУзника (@RosUznik) April 30, 2020

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца — до 13 июня — срок содержания под стражей активистке Дарье Полюдовой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма и призывах к сепаратизму. Об уголовных делах в отношении Полюдовой, стало известно в середине января текущего года. Мещанский суд Москвы тогда арестовал активистку на два месяца.

Уголовное дело о призывах к сепаратизму (часть 1 статьи 280.1 УК) на активистку завели из-за плаката с надписью: «Курилы, хватит кормить Москву. Да здравствует Дальневосточная республика», с которым она стояла во время одиночного пикета. Эксперты-лингвисты усмотрели здесь призыв «к проведению референдума по вопросу выхода из состава Российской Федерации». Второе обвинение, о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК), Полюдовой предъявили из-за поста во «ВКонтакте» с «призывами разделить Российскую Федерацию на множество самостоятельных государств».

#8марта 2019 года Дарья Полюдова была в наших рядах. Сегодня она в тюрьме, а я с плакатом за нее! Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах! Свободу узницам совести! pic.twitter.com/C8gCWitPfa — вязкий кавказский 🍫 (@othertribunus) March 8, 2020

В Твери задержали подозреваемого в совершении публичных призывов к экстремизму. Сотрудники полиции выяснили, что житель одного из районных центров публикует в общем доступе идеи радикального национализма и призывает к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды. Филолого-лингвистическое исследование материалов и комментариев к ним, размещенных на странице подозреваемого в социальной сети, установило наличие признаков экстремистского значения. В отношении 41-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области.

К сожалению, судить о правомерности претензий правоохранителей сложно, поскольку подобные пресс-релизы подаются ими в СМИ без всяких подробностей, и лишь при озвучивании родственниками или друзьями обвиняемых в соцсетях иногда можно убедиться в оправданости либо, наоборот, в сомнительности обвинений.

В марте 2020 года стало известно, что в Кемеровской области полиция города Осинники прекратила административное преследование Ильи Путевского по ч. 3 ст. 20.1 КоАП в связи с истечением срока давности. Поводом для возбуждения административного дела стали два комментария в социальной сети, в которых он в нецензурной форме отзывался о Путине.

Ранее, в октябре 2019 года, участковый прекратил другое административное дело в отношении Путевского в связи с отсутствием состава правонарушения. Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 20.1 КоАП (оскорбление государства, совершенное лицом, более двух раз подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение) 8 октября. Оно было связано с публикацией, в которой Путевский в грубой, но не нецензурной форме пожелал «сказочнику В.В. Путину» на день рождения, чтобы от него отвернулись все друзья и коллеги, а сам он оказался в тюрьме. Участковый посчитал, что невозможно установить, обращался ли автор поста именно к тому Путину, так как в тексте не были использованы слова «президент» и «Российская Федерация».

Краснодарский краевой суд утвердил 70-тысячный штраф пенсионеру Анатолию Лилейкину за пост во «ВКонтакте», в котором он назвал президента России «вором и самозванцем», а также «государственным преступником». Лилейкина признали виновным в неуважении к власти (ч.3 ст.20.1 КоАП РФ). Краевой суд оставил апелляционную жалобу сотрудничающего с Агорой адвоката Феликса Вертегеля без удовлетворения. Он рассказал, что просил признать президента России потерпевшим и вызвать его в суд, однако получил отказ.

Цена свободы слова в России 70 тыс. руб., именно столько заплатил Анатолий Лилейкин за то, что он на своей странице «ВКонтакте» назвал Путина «преступником» и «самозванцем», который силой захватил власть в России. P.S. Правда нынче дорого стоит, поэтому ее так мало. — Огорченный голос народа (@mak1_10) February 24, 2020

В Краснодаре продолжается суд над детским хирургом Яной Антоновой, которую обвиняют по уголовной статье об участии в «нежелательной организации». Врачу грозит до шести лет лишения свободы за то, что последние несколько лет она была координатором движения «Открытая Россия» в Краснодарском крае. Следователи утверждают, что таким образом Антонова нарушила закон о нежелательных организациях. В качестве доказательств они привели два репоста из социальных сетей этого движения, которые сделала обвиняемая, а также слова свидетеля, который говорил, что она подходила к нему на улице и предлагала туда вступить.

Защита в свою очередь утверждает, что это дело необходимо прекратить. Проблема в том, что человек, на которого ссылается обвинение, умер в минувшем феврале. Адвокаты подчёркивают, что поскольку другая сторона не смогла его допросить, суд должен отнестись к этим показаниям критически.

Сама Антонова также вины не признаёт. По её словам закона о нежелательных организациях в принципе не должно быть, поскольку он противоречит Конституции. Ранее в движении «Открытая Россия» неоднократно заявляли, что его участников нельзя судить по этой статье, поскольку нежелательной признана другая организация, — зарегистрированная в Лондоне Open Russia Civic Movement. Сейчас она уже прекратила работу.

В середине апреля адвокат Антоновой Александр Валявский подал в Верховный суд РФ кассационную жалобу о незаконности привлечения её к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ » Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Она была признана виновной в феврале прошлого года решением Западного внутригородского суда г. Краснодара. Доводы кассационной жалобы:

1. Суды первой и апелляционной инстанций не уведомляли Яну Антонову о датах рассмотрения дела и принимали решения заочно, лишая ее права на справедливый суд.

2. Суд первой инстанции рассмотрел дело с нарушением правил подсудности, не установлено место совершения правонарушения.

3. Третье привлечение к административной ответственности незаконно, так как ранее была повторность, которая указывает на признаки преступления и сейчас Яну Антонову привлекают дважды за одно и тоже.

4. Судья подлежал отводу в связи с предубеждением о виновности. Три административных дела рассмотрены одним и тем же судьёй (судебный конвейер) с нарушением правил территориальной подсудности.

5. Суд обосновал постановление по делу недопустимыми доказательствами. Прокурор недобросовестно получал скриншоты используя страницу неустановленного лица, информация на скриншотах модифицирована.

6. Отсутствует событие правонарушения. Демонстрация любой символики, кроме нацистской, не наказуема, участие Яны Антоновой в какой-либо организации не доказано.

7. Немотивированность судебных актов. Суды оставили без внимания доводы жалобы Яны Антоновой и не высказали по ним никаких суждений.

В Верховный Суд РФ подана кассационная жалоба по делу Яны Антоновой.Оспариваем привлечение к административной… Опубликовано Александром Валявским Воскресенье, 12 апреля 2020 г.

Интересный кейс — дело против художницы Картин Ненашевой, которую Тверской районный суд оштрафовал на 15 тысяч за акцию против системы распознавания лиц у администрации президента в Москве. Об этом в разговоре с «Медиазоной» сообщил адвокат Дмитрий Захватов, представлявший интересы активистки. Ненашевой вменили нарушение правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Акция у администрации президента прошла 9 февраля. Активисты наносили на лицо грим, который мешает камерам наблюдения распознать лица. Кроме Ненашевой полицейские задержали еще троих человек — Семена Морозова, Степана Гнездилова и Марину Безенкову. Протоколы о нарушении правил акции составили на всех задержанных.

Катрин Ненашева в начале февраля рассказала об акции против системы распознавания лиц «Следуй». По задумке, участники проекта будут использовать грим, мешающий камерам распознавать лица, в повседневной жизни.

Арт-активистка Катрин Ненашева: «Что не так с системой распознавния лиц в стране и почему мы против» На дискуссии Теплицы обсудили, что объединяет искусство, технологии и активизм.

Continue reading Арт-активистка Катрин Ненашева: «Что не так с сист…https://t.co/589Af5qGqb pic.twitter.com/a1TpTyn3j2 — Teplitsa ST (@TeplitsaST) March 26, 2020

Красивая и смелая Катрин Ненашева про борьбу с распознаванием лицhttps://t.co/4nuiE0U45i — Plushev (@plushev) February 14, 2020

В Воронеже местную активистку Надежду Белову и ее семью допросили по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) в связи с комментариями во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году, также у нее провели обыск. Об этом сама Белова рассказала ОВД-Инфо.

В конце марта в квартиру, где живет Белова с гражданским мужем и несовершеннолетним сыном, постучались следователи и заявили, что проверяют наличие иностранцев по причине коронавируса. Когда их не пустили, правоохранители пригрозили, что членам семьи следует добровольно поехать на допрос в местный Следственный комитет, иначе «будет хуже» и их доставят в наручниках. На вопросы Беловой о том, что ей вменяют и в каком она статусе, силовики не отвечали. Только к концу дня Беловой наконец сообщили ее статус. Со слов следователей, она проходит свидетелем по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), якобы комментарии Беловой во «ВКонтакте» под публикацией о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году.

Сына и мужа Беловой в СК продержали до 19 часов. Белову после допроса повезли на обыск, сначала в воронежскую квартиру, где изъяли ноутбук, три телефона, жесткие диски, затем по месту регистрации в Новой Усмани (пригород Воронежа). Отпустили только спустя еще два часа. Ни копии протокола обыска, ни копии протокола допроса Беловой не выдали. Надежда Белова — местная активистка, боролась против отмены прямых маршрутов из Воронежа в Новую Усмань, собирала подписи на народных сходах . В связи с этим на нее писали жалобы, что она якобы организует массовые беспорядки. Кроме этого, Белова активно участвовала в акциях против повышения цен на проезд.

Телеканал ЧГТРК Грозный выпустил репортаж, в котором избитый за нарушение режима самоизоляции силовиками Ислам Тулаев извиняется за свое поведение. В кадре он присутствует со своим братом, а закадровый голос сообщает, что в семье Тулаевых прекрасно осознают свою вину. Раскаяться пришлось также автору видео и человеку, который, как утверждается, его распространял. «Правоохранители — тоже люди. Видимо, сдали нервы» — оправдывают поступок силовиков авторы репортажа.

Об инциденте с Тулаевым стало известно в начале апреля, когда юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев опубликовал на своей странице в Facebook видео, где полицейские поочередно наносят удары по ягодичным мышцам задержанного за нарушение режима самоизоляции (на данный момент видео удалено).

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что поощрит силовика, который избил жителя Аргуна, нарушившего режим самоизоляции. Это заявление Кадыров сделал это во время во время трансляции в своем инстаграме, сообщает портал «Кавказский узел».

«Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — заявил Кадыров.

Роскомнадзор потребовал удалить запрещённый демотиватор с сайта «Патриофил», который делает журналист-эмигрант Виктор Корб, покинувший Россию в связи с преследованием за публикации в интернете. Демотиватор представляет собой пародию на постер кинофильма «Бесславные ублюдки», но вместо оригинальных персонажей с помощью фотошопа туда вставлены лица российских церковных иерархов, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

42-летний житель Архангельска стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма из-за комментария в соцсети, который он сделал в конце октября 2018 года под постом о взрыве в здании регионального УФСБ. Об этом сообщили пресс-службе управления.

Дома у подозреваемого прошли обыски и были изъяты носители информации. По делу допрашиваются свидетели, собираются улики, проводится психолого-лингвистическая экспертиза. Задержан ли подозреваемый и какую меру пресечения ему избрали, не уточняется.

В Чечне группу подростков заставили извиниться за критику власти в телеграм-чате. Чеченские провластные телеграм-каналы и инстаграм-аккаунты распространили девять видеороликов. В восьми из них раскаиваются и извиняются на чеченском языке парни, на девятом – девушка. Все они признаются, что обменивались сообщениями в телеграм-чате “Осал нах 95” (‘беспринципные люди’ – в переводе с чеченского), где ругали местных чиновников.

«Мы думали, что нас никогда не найдут и писали всякие гадости. Но нас нашли и поймали. Простите нас, пожалуйста, не делайте так, как мы, не пишите в интернете и не критикуйте власть», — таков общий рефрен всех монологов с извинениями. Судя по лицам, некоторые герои роликов совсем юные.

Позже появилось еще одно видео, на котором мужчина из чеченского села Самашки, представившийся Адланом Муртазалиевым, тоже признался в причастности к каналу «Осал нах 95». По словам чеченца, он передавал информацию критикующему власти республики блогеру Тумсо Абдурахманову, проживающему за рубежом. В общении с «Кавказ.Реалии» Абдурахманов заверил, что не знаком с этим человеком и ничего от него не получал.

В Дагестане находящегося 10 месяцев в СИЗО журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева дополнительно обвиняют в терроризме. «Медиазоне» адвокат Арсен Шабанов сообщил о возбуждении ещё одного дела по части 2 статьи 282.2 УК (участие в экстремистской организации). «Это участие в террористической организации. Просто статья 205.5 — участие в террористической организации — появилась только в ноябре 2013 года. А до ноября 2013-го года это же деяние квалифицировалось как участие в экстремистской организации», — уточнил Шабанов.

Согласно постановлению, которое есть в распоряжении редакции, дело было возбуждено 27 марта. По нему проходят еще три человека: Исраил Ахмеднабиев, Карим Алиев и Абубакар Ризванов.

По версии следствия, «примерно с 2009 года» фигуранты дела приняли участие в деятельности организаций «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» и «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», признанных террористическими организациями.

В постановлении говорится, что разделяя идеи этих организаций, Ахмеднабиев вместе с другими фигурантами построил в дагестанском селе Новосаситли школу хафизов, предназначенную для детей, а также создал благотворительные фонды, чтобы собирать деньги на финансирование терроризма. «Непонятно, в чем, например, выразилось участие и роль Гаджиева и других лиц именно в этот деянии. Тут не написано», — сказал адвокат.

Гаджиева задержали летом 2019 года по подозрению в организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1. УК) и участии в террористической организацией (часть 2 статьи 205.5 УК). С тех пор он находится в СИЗО.

Чебаркульский городской суд Челябинской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Чебаркуля за пост «ВКонтакте» со словами о вводе дополнительных войск в крупные города страны. Об этом сообщает управление МВД по Челябинской области.

В одной из чебаркульских групп «ВКонтакте» местная жительница разместила публикацию, что в крупные города страны якобы вводят дополнительные войска для подавления «голодных бунтов». В связи с этим на женщину составили протокол по статье о распространении в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). По данным УМВД, на заседании она признала вину, объяснив публикацию паникой и истерии в интернете.

Недавно Второй западный окружной военный суд (выездное заседание проходит в Пскове) приостановил производство по уголовному делу журналистки Светланы Прокопьевой до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Об этом из зала суда сообщил адвокат «Агоры» Виталий Черкасов. Дело приостановлено на неопределённый срок — пока не отпадут основания для принятия такого решения.

Прокопьеву обвиняют по ч.2 ст.205.2 УК РФ из-за слов о самоподрыве подростка в архангельском управлении ФСБ. Поводом для возбуждения уголовного дела стали ее слова, произнесенные в эфире «Эха Москвы в Пскове». Светлана рассуждала о причинах, по которым 17-летний студент Михаил Жлобицкий взорвал себя в приемной управления ФСБ Архангельска.

– Как вы думаете, к чему, в плане свободы слова, могут привести подобные уголовные дела? – спрашивает меня коллега. –… Опубликовано Светланой Прокопьевой Четверг, 30 апреля 2020 г.

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал видеообращение в поддержку Светланы Прокопьевой с требованием к российским властям снять с неё противозаконные обвинения.

Оштрафованная на 70 000 рублей за каламбур «Шах**ня» главред Koza.Press Ирина Славина обратилась в ЕСПЧ. Об этом сообщает адвокат «Агоры» Ирина Хрунова, готовившая жалобу в Страсбург.

В начале августа прошлого года региональное отделение КПРФ поместило на один из домой в городе Шахунья мемориальную доску, посвященную Иосифу Сталину. Через несколько дней Ирина Славина на своей странице в Facebook написала: «После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в ***».

Несколько коммунистов подписали коллективное обращение в адрес прокурора Нижегородской области и главы Следственного управления. Они заявили, что Славина своим постом возбудила социальную ненависть и оскорбила человеческое достоинство жителей города Шахунья. В Следкоме направили их обращение в Центр «Э».

Впоследствии в отношении главного редактора завели административное дело за неуважение к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал Славину виновной и оштрафовал ее на 70 тысяч рублей.

В жалобе в ЕСПЧ говорится, что российские власти в ее деле нарушили статью 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство) и статью 10 (свобода выражения мнения).

«В ходе рассмотрения дела в судах 1 и 2 инстанций не участвовал прокурор, поддерживающий государственное обвинение. Фактически суд взял на себя функцию стороны обвинения. Ранее Суд уже говорил, что отсутствие стороны обвинения в административном процессе неизбежно приводит к активной роли суда в собирании и интерпретации доказательств, т. е. на суд возлагается бремя поддержания обвинения. И в этом состоит нарушение требования к беспристрастности суда как в праве на справедливое судебное разбирательство», — сказано в жалобе.

Ирина Хрунова также подчеркнула, что в деле Славиной «спорная статья была опубликована как реакция и критика на общественно значимое событие — открытие мемориальной доски, а также на историческую личность Сталина, чье имя неразрывно связано с трагическими событиями в жизни страны».

«В мировой практике открытие мемориальной доски происходит в случаях общественного признания заслуг политического лидера или творческого успеха. Открытие же мемориальной доски главе государства, чье имя связано с массовым геноцидом собственного народа, является спорным и даже оскорбительным событием. Именно поэтому реакция заявительницы в спорной публикации в виде сарказма и игры слов вполне объяснима и допустима в демократическом обществе», — отметила Хрунова.

Астраханского активиста Алексея Тюрина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти» (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за нецензурного поста о Владимире Путине. Тюрин написал на своей странице в Facebook: «Шаман — Кинг! Путин — х***о» после того, как в сентябре 2019 года был задержан якутский шаман Александр Габышев, который шел «изгонять Путина» из Кремля.

В апреле сотрудники астраханского Центра «Э», изучив страницу Тюрина в соцсетях, вызвали его на опрос. В тот же день активиста отвезли в Ленинский районный суд Астрахани, который оштрафовал его. Тюрин заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

«В материалах дела, которые собрали полицейские, помимо записи про шамана, было множество фотографий с моей страницы, по которым можно понять мою политическую позицию. При этом меня по ним не опрашивали, и я не понимаю, зачем нужно было собирать весь этот „кейс“. С учетом того, что дело завели после пикета, полагаю, что это политическое преследование. Сроки по части 3 статьи 20.1 вышли еще в декабре, так что я буду обжаловать это решение — и надеюсь, что успешно», — рассказал Тюрин.

Активист связал внимание силовиков со своим одиночным пикетом в марте этого года. Тюрин провел его у здания Астраханской областной думы, где должно было пройти одобрение внесения поправок в Конституцию. Пока депутаты прибывали на заседание, Тюрин стоял напротив входа и держал плакат «Тюремные сроки мы вам не обнулим!».

В Екатеринбурге участника протестов в сквере Евгения Старцева оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о «призывах к беспорядкам». Он оставил во «Вконтакте» два комментария под постами о протестах. Суд счел, что «общественная опасность преступления снизилась», поскольку Старцев признал вину и извинился в сети.

В Новокузнецке Заводский райсуд огласил приговор 39-летнему машинисту металлургического комбината, который обвинялся в интернет-экстремизме. Как рассказали в пресс-службе кемеровского управления ФСБ, в ноябре 2015 года сталевар, используя свой аккаунт в соцсети «Вконтакте» создал интернет-сообщество под названием «Врио главы Кемеровской области». Там он размещал тексты, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призыв к насильственному изменению конституционного строя.

Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Посчитав вину металлурга установленной, суд назначил ему 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.

Кировский районный суд Кемерово признал виновным блогера и общественного активиста Михаила Алферова в мелком хулиганстве и назначил ему 10 суток ареста. Основанием для возбуждения административного дела стал размещенный Михаилом на его YouTube-канале видеоролик «Отряд дружинников разносит коронавирус по Кемерово: сказочная дичь, Кузбасс».

В сюжете блогер пытается получить комментарии от людей, раздающих прохожим на улице «памятки» (при этом нет никаких гарантий, что и сами раздатчики, и эти листки не являются источниками заразы: жилеты с надписью «народный дружинник» не предохраняют от коронавируса).

Михаил Алферов снял видео, на котором спрашивал у народных дружинников, держат ли они дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусомhttps://t.co/FAHwhRrmGi По мнению суда, в ролике был мат, блогера арестовали на 10 суток — Медиазона (@mediazzzona) April 18, 2020

Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала «Медиазоне», а также на своей странице во «ВКонтакте», что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить комментарий, оставленный под новостью о забастовке на одном из местных предприятий. В своём комментарии она сообщила о том, что во Владикавказе проходит акция протеста, а также выразила поддержку её участникам: «Калининградцы, эти люди нам подали пример, мы должны объединиться, мы все в таком положении. Сегодня начались протесты во Владикавказе и у нас».

На следующий день к ней домой пришёл сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, который пригрозил женщине уголовной ответственностью и потребовал удалить высказывание, но та отказалась.

Лабинский районный суд Краснодарского края оштрафовал по ч. 3 ст. 20.1 КоАП на 30 тысяч рублей местного жителя Илью Юркова, который разместил на своей странице в Instagram карикатуру Сергея Елкина, на которой изображен Владимир Путин, отбирающий аппарат ИВЛ.

Евросоюз требует от России обеспечить безопасность журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, которой угрожает Рамзан Кадыров. В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится также о деле Светланы Прокопьевой.

Евросоюз требует от России обеспечить безопасность журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которой угрожает смертью Рамзан Кадыров. В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится также о деле Светланы Прокопьевой. https://t.co/A4mlWvIKpU — Грани.Ру (@GraniTweet) April 24, 2020

В городе Буе Костромской области сотрудники управления МВД вызвали местного бизнесмена и активиста Владислава Дружкова из-за публикации коллажа с изображением проверяющих документы полицейских и немецкого солдата в паблике «Подслушано Буй». Эту информацию подтвердил «7×7» сам Дружков.

А вот и я pic.twitter.com/t2DEGitiAT — Председатель колхоза (@kolhozmen) April 27, 2020

Сотрудник полиции позвонил Владиславу Дружкову (настоящая фамилия — Быковский) и рассказал, что к нему есть вопросы по поводу публикации в паблике «Подслушано Буй | Да, тот самый», где блогер является одним из администраторов. Речь идет о коллаже, где есть две похожие фотографии: на первой немецкий солдат времен Великой Отечественной войны на оккупированной территории проверяет документы у женщины, на второй — российские полицейские в масках смотрят документы у девушки.

Позже в достаточно длинном треде в своём Twitter мужчина вкратце рассказал о своих убеждениях, о жизни в регионе, а также разочаровании активистской деятельностью:

Народ. Вот что я вам хочу сказать. Это будет длинный и самый демотивирующий тред. Если хоть кто нибудь прислушается к моему опыту, значит спасёт себя и свою семью. Сразу предупреждаю, меня не запугали и не купили. Расскажу свои мысли и опыт жизни в России. — Председатель колхоза (@kolhozmen) April 25, 2020

Во Владикавказе допросили в качестве свидетеля и отпустили Арсена Бесолова — администратора чата сторонников Вадима Чельдиева, которго власти обвиняют в призыве к беспорядкам и организации несанкционированной акции протеста в столице Северной Осетии. Следственный комитет сообщил, что Арсена Бесолова доставили из Москвы во Владикавказ для допроса в качестве свидетеля. Со слов следователя, после допроса Арсена отпустили. Однако место его нахождение по-прежнему неизвестно.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Архангельской области возбудило в отношении координатора штаба Алексея Навального Андрея Боровикова административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

В протоколе говорится, что на своей странице в соцсети Боровиков выложил фотографии и видео с изображением листьев и кустов конопли, что якобы «формирует у подростков положительное отношение к наркотикам». По словам Боровикова, он не знает, за какие конкретно записи на него завели дело.

Он сказал, что если у него были ролики с упоминанием наркотиков, то только юмористического содержания. Последний такой ролик он выкладывал в 2015 году. Отмечается, что Боровикову в случае признания его виновным грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

По мнению активиста, это очередная попытка запугать и дискредитировать его со стороны полиции. В конце сентября 2019 года Боровикова приговорили к 400 часам обязательных работ. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций. Андрей Боровиков был одним из организаторов антимусорного митинга в центре Архангельска.

Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений в СМИ о наличии у сенатора Елены Мизулиной виде на жительство в Бельгии. Ранее неоднократно сообщалось, что в этой стране проживает на постоянной основе сын г-жи Мизулиной.

Елена Мизулина сообщила агентству ТАСС, что в январе она направила запрос в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку по факту распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у нее ВНЖ в иностранном государстве. Прокуратура направила запрос члена Совета Федерации в МВД России.

Правоохранительные органы начали проверку по признакам нарушения статей «Клевета» и «Оскорбление представителя власти».

Елена Мизулина заявила, что расценивает распространение информации о наличии у нее вида на жительство как попытку дискредитировать «весь российский парламент». «У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах», — заявила сенатор. В Совете Федерации в свою очередь сообщили, что ни один российский сенатор не имеет иностранного гражданства.

В Казани волонтера местного штаба Алексея Навального оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в Facebook о Владимире Путине. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор штаба Олег Емельянов.

«Оштрафовали на 30 тысяч. На суде был адвокат. Сам он не ходил сегодня. Решение, как мне сказал адвокат, будут обжаловать. Имя единоросса мне неизвестно (осталось как и в той новости). Статью вроде тоже не поменяли», — сказал Емельянов.

Заявление на волонтера написал единоросс из Оренбургской области, который есть у того в друзьях в Facebook.

В феврале волонтер разместил у себя на странице изображение с цитатой из расследования Марины Салье о деятельности Путина в девяностых. К посту волонтер оставил комментарий: «Вот так начинал свой путь этот выродок». В итоге на активиста составили протокол об оскорблении представителя власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

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Несмотря на пандемию коронавируса и резкий разворот внимания на связанные с нею публикации, власти всё же не ослабляют хватку в отношении публикаций, которые можно квалифицировать как «экстремизм», «оправдание терроризма», а также «оскорбление властей». Более того, если раньше основная масса заводимых дел приходилась на «ВКонтакте», то теперь штрафы за публикацию в Facebook, Telegram, WhatsApp или Instagram, к сожалению, перестали выглядеть как что-то выходящее за рамки привычного, хотя российская соцсеть по-прежнему является чемпионом по количеству таких случаев.

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