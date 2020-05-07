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07.05.2020

МВД отказалось от разработки законопроекта об оскорблении полиции

Документ, которым предлагается ввести ответственность за «явное неуважение к органам внутренних дел» в интернете, был выложен на общественное обсуждение осенью прошлого года, но авторы почему-то решили отказаться от этой идеи

oskorblenie mimimintov otlozhili  

Российское министерство внутренних дел отказалось от дальнейшей разработки проекта закона, которым должны были быть внесены поправки в часть 4 статьи 30 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», и предлагалось после слов «оскорбление сотрудника полиции» добавить следующее дополнение: «включая распространение в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации». На этот факт первым обратил внимание создатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин.

В беседе с РосКомСвободой он выразил мнение, что МВД может разместить потом новый проект, хотя не исключена вероятность полного отказа от идеи такого законопроекта.

otkaz mvd

Напомним, документ был размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в сентябре прошлого года, в самый разгар «тестирования» правоприменения принятого весной прошлого года закона о наказаниях за недопустимую критику властей, поэтому многими воспринимался как продолжение всей этой «неуважительной» истории и ещё одной попыткой усиления цензуры.

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