Интернет-кинотеатры попросили внести их в «белые списки» и не ограничивать трафик

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr, выступила с предложением обязать операторов связи не ограничивать трафик таких сервисов даже при повышенных нагрузках на сеть. Об этом говорится в письме (копия есть у «Ъ»), факт отправки которого в Минцифры подтвердил гендиректор ассоциации Алексей Бырдин.

Онлайн-кинотеатры обосновывают свое предложение ростом интернет-потребления в условиях изоляции россиян в период эпидемии коронавирусной инфекции. Как рассказывает Бырдин, в белый список интернет-ресурсов, доступ к которым не должен ограничиваться из-за роста нагрузки на сети, должны войти телеканалы первого и второго мультиплексов и онлайн-кинотеатры.

Одновременно с белым списком предлагается создать и черный – для незаблокированных пиратских сайтов, которые и нужно ограничивать. По словам Бырдина, у Минцифры достаточно полномочий, чтобы указать на это операторам связи.

Предполагается, что черный список сформируют на базе реестра нарушений, который был создан по антипиратском меморандуму. Его держатель – Медиакоммуникационный союз (МКС). За полтора года действия меморандума из поисковой выдачи удалили 2,8 млн ссылок на пиратский контент, внесенный в реестр. При этом популярность пиратских сайтов в условиях ограничений из-за эпидемии выросла, об этом говорят данные Mediascope.

Интернет-провайдеры скептически оценивают новые инициативы онлайн-кинотеатров. По оценкам представителей «Мегафона», Вымпелкома и МТС, они нарушают принцип сетевой нейтральности, а появление помимо реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора других списков вызовет дискриминацию и злоупотребления. Представитель «Билайн» отметил, что порядок блокировки пиратских сайтов уже разработан.

Для реализации предложений ассоциации нет правовых оснований, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, для новых реестров нужно вносить изменения в федеральные законы об информации и о связи. По оценке Казаряна, 85% трафика в российском интернете обеспечивает YouTube. Он добавил, что пиратские ресурсы сами не смогут справиться с нагрузкой из-за дефицита сетей доставки контента (CDN, content delivery network).

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