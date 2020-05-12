Twitter запускает метки-предупреждения о недостоверной информации о COVID-19

Новые метки и предупреждающие сообщения будут предоставлять дополнительный контекст и информацию о содержании твитов со спорными или вводящими в заблуждение сведениями о COVID-19, сообщил Twitter в своём блоге. Ярлыками снабдят информацию с небольшим риском вреда, но все же способной сбить пользователей с толку.

Компания будет принимать меры в отношении твитов следующих трёх категорий. Первая — вводящая в заблуждение информация, ложность которой была подтверждена профильными экспертами, например, из органов общественного здравоохранения. Вторая — спорные заявления, достоверность которых точно неизвестна. Третья — непроверенная информация, не подтвержденная на момент публикации.

Для идентификации недостоверных твитов компания использует внутренние системы для активного мониторинга контента, связанного с COVID-19. Кроме того, Twitter будет полагаться на доверенных партнеров для выявления вводящего в заблуждение контента.

В феврале компания заявила о планах с марта маркировать любые фейковые видео и фотографии, которые могут причинить пользователям вред. Кроме присвоения пометки, Twitter будет реже показывать фейковые медиафайлы в ленте и предупреждать пользователей, которые хотят их лайкнуть или ретвитнуть. Если соцсеть посчитает, что фейковый медиафайл создает угрозу безопасности человека или группы людей, нарушает право на частную жизнь или может вызвать массовое насилие и беспорядки, он будет удален.

Также Twitter экспериментирует с добавлением цветных ярлыков к содержащим ложь и дезинформацию постам политиков и общественных деятелей.

.

.

.