Украина продлила запрет российских соцсетей

Верховная Рада Украины одобрила запрет на российские социальные сети, рекомендовав Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) продолжить санкции. За принятие проекта постановления №3319 проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226.

Интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам ряда российский сервисов.

«Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Это привело к гибели тысяч украинских воинов и гражданских лиц, к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленных человеческих жертв, угроз ее национальным интересам, безопасности и суверенитета. Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 закона Украины «О санкциях», для продолжения применения санкций к прекращению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Блокировка касается, прежде всего, сайтов государственных, а также провластных СМИ, но основной резонанс в обществе вызвал запрет аполитичных интернет-сервисов, таких как Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и MailRu. Украинские пользователи обращались к предыдущему Президенту Украины, Петру Порошенко, с требованием разблокировать российские соцсети, но он данную петицию отклонил.

Между тем, СНБО уже составил проект Указа о продолжении санкций, который передал в Офис Президента (ОП). В пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде уверены, что указ будет подписан Зеленским. Это же подтверждают источники в ОП.

С запретом не согласны депутаты «Оппозиционной платформы За Жизнь» (ОПЗЖ). Они считают санкции против российских интернет-ресурсов цензурой, а также называют их очередным поражением Президента Зеленского.

Против блокировок в целом, и российских интернет-ресурсов — в частности выступают также некоторые украинские эксперты в области IT и цифровых технологий. Так, киберактивист Шон Таунсенд считает, что указ, подписанный ещё Порошенко, открывает ящик Пандоры, который позволяет блокировать любые ресурсы: «Стоит только заблокировать хоть один сайт по любому поводу, и заканчивается всё именно вот так, когда блокировать будут все, кому не лень, что принесет коррупцию, нечестную конкуренцию, разрушит интернет и принесет колоссальный ущерб». Не изменил своего мнения Шон Таунсенд и сейчас:

В украинском обществе единого мнения нет, и количество сторонников и противников данной интернет-цензуры разделилось примерно поровну. Недавний опрос Kantar показал: 46% считают, что действие санкций нужно продолжить, 43% — что следует прекратить.

Между тем, некоторые украинские депутаты в вопросе блокировок уже вошли во вкус. Так, нардеп от «Слуги народа» Виктория Подгорная предложила заблокировать мессенджер Telegram в связи с тем, что тот распространяет «лживую и небезопасную информацию». Большинство пользователей Сети увидели в этом неуклюжую попытку устранить бреши в инициативах власти по «диджитализации» — дело в том, что недавно какие-то неизвестные выложили в Telegram данные 26 миллионов украинцев, и причастным к этому оказалось мобильное приложение «Дія», разработанное приближенными к Президенту Зеленскому людьми с целью цифровизировать как можно больше государственных услуг.

.

.

.