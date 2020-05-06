Депутат Госдумы попросил Путина и Генпрокуратуру проверить законность цифровых пропусков

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к президенту РФ и председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву. Об этом сообщает РБК.

Свое обращение он также направил в Генпрокуратуру:

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков просит генпрокурора проверить на соответствие Конституции пропускной режим в Москве Подробнее: https://t.co/ldrsQ4qt0k — Эхо Москвы (@EchoMskRu) May 14, 2020

Парламентарий считает, что система электронных пропусков не имеет государственного статуса, а сбор персональных данных россиян нарушает их конституционные права. Кроме того, штрафы за отсутствие электронного пропуска являются незаконной коммерциализацией. Напомним, что в Москве штраф за отказ оформлять пропуск составляет 4 тысячи рублей.

Вячеслав Лысаков указал, что региональные власти не имеют права самостоятельно принимать решения относительно порядка сбора и обработки информации о персональных данных граждан. Таким образом, действующие системы электронных пропусков являются незаконными.

Лысаков также обратил особое внимание на то, что власти Москвы организовали сбор информации о передвижениях автомобилей и сотрудников силового блока, судей и прокуроров, а те «в добровольно-принудительном порядке» передали свои персональные данные мэрии, чтобы не получать штрафы с камер за нарушение режима самоизоляции.

Депутат рассказал, что руководитель главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков сообщил Верховного суду РФ о том, что полиция и мэрия заключили специальное соглашение, согласно которому правоохранители штрафуют граждан за нарушение режима изоляции в соответствии с местными законами, а не федеральными. При этом ВС РФ разъяснил, что привлекать к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности можно только в рамках КоАП России. Федеральное законодательство предусматривает наказание за нарушение режима самоизоляции только граждан, которым было выдано соответствующее предписание. Московские же законы предусматривают штрафы для всех.

Более того, федеральное законодательство не предусматривает вынесение штрафов с помощью камер с автоматической фото- и видеофиксацией, в власти Москвы и Московской области это делают.

«Это не просто вызов всей федеральной власти. Это планомерное волюнтаристские действия по установлению особого статуса Москвы в системе государственного строя России», — заявил Вячеслав Лысаков.

Обращение депутата вызвало в основном одобрение со стороны пользователей, особенно живущих в Москве и Московской области:

«Не удивлюсь, если эти <…> пропуска в итоге потопят самого Собянина», —таким мнением делится в своём Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

«Лысаков — абслоютно мурзилочный чувак из системы, но правильно дрючит Собянина за пропуска», — соглашается с Плющевым владелец и создатель TgVPN Владислав Здольников.

Несколько дней назад депутат Лысаков выразил свою поддержку водителям, которых начали штрафовать за отсутствие электронных пропусков и посоветовал им обращаться в суд:

Депутат Госдумы советует оштрафованным водителям без пропуска идти в суд Депутат Госдумы Вячеслав #Лысаков («Единая Россия») рекомендует автомобилистам, получившим штраф за езду без пропуска в Москве и Московской области, обратиться в суд и обжаловать… https://t.co/P8vfRDxZa7 pic.twitter.com/y1ykwD2Na4 — Дача Шатена (@dachashatena) May 7, 2020

Напомним, с введением в Москве и ряде других регионов противоэпидемиологических мер многие региональные власти для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции прибегли к цифровой слежке, которая заключается в навязывании электронных пропусков, специальных QR-кодов, задействовании камер наблюдения и системы распознавания лиц. Многие правозащитники и IT-специалисты высказывают обеспокоенность, что введённые для слежки меры останутся и после окончания пандемии, особенно с учетом факта разработки множества соответствующих систем ещё до появления проблемы коронавируса.

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