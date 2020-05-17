Франция заставит соцсети удалять запрещённый контент в течение часа

Социальные сети и другие поставщики онлайн-контента должны будут удалить контент, связанный с педофилией и терроризмом, со своих платформ в течение часа, иначе они получат штраф в размере до 4% от их глобального дохода в соответствии с недавно принятым французским законом.

Для остальных видов нежелательного контента срок составляет 24 часа. В первую очередь закон касается международных компаний таких как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и т.д.

Министр юстиции Николь Беллоубе (Nicole Belloubet) заявила парламенту, что закон поможет снизить уровень ненависти в Интернете:

«Люди дважды подумают, прежде чем пересекут красную черту, если будут знать, что существует высокая вероятность того, что их привлекут к ответственности».

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Сторонники свободы слова подвергли критике новый закон.

A basic principle of justice is that you should not pass laws that are physically impossible to comply with https://t.co/877qGmAUOx — Benedict Evans (@benedictevans) May 13, 2020

«Основной принцип справедливости содержится в том, что вы не обязаны принимать законы, которые невозможно исполнять, — рассуждает британский аналитик в области IT Бенедикт Эванс. — Интернет, как и автомобили, прекрасен, но тоже создаёт проблемы. Однако вы должны понимать разнообразие проблем, и какие решения возможны [в принципе]. Дженерал Моторз и Форд ничего не могут поделать с парковками и пробками на дорогах. Они могут сделать автомобили безопаснее, хотя это увеличит их стоимость, при этом они не могут создать абсолютно безопасные автомобили. Они ничего не могут сделать для того, чтоб остановить преступников от использования автомобилей. При этом создаются автомашины, которые могут превышать ограничения скорости. Так работает политика. Обычно мы понимаем, что в любой отрасли политики ты обязан выбирать компромиссы, чувствовать ответственность за разные вещи в разных местах, а некоторые вещи не могут вообще иметь никакого значения, какие бы ты законы не принимал. Вы можете установить стандарты безопасности для автомобилей, можете наказать автомобильную компанию, если она нарушает нормы, однако вы не можете навязать правила, гласящее, что не может быть автомобильных аварий, и вы не можете сказать Дженерал Моторз, что они обязаны решить проблемы в вашем городе. Добро пожаловать в регулирование!»

В свою очередь, ИТ-специалист, генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель проектного направления «Открытые данные» в Счетной палате Иван Бегтин заметил, что французский закон «довольно сильно похож на NetzDG, германский закон о защите от hate speech, в котором установлены штрафы до 50 миллионов евро за его нарушения и также направленный против интернет-гигантов и крупнейших платформ»:

«Это важное отличие в регулировании в России и странах Европейского союза. Российское регулирование заточено под штрафы мелких местных компаний, фактически подталкивая крупных к нарушениям. А европейское регулирование построено по модели максимально крупных штрафов для крупнейших мировых игроков. Что хуже из этого? Российская модель регулирования в этой области, по сути не работает, а европейская ориентирована на защиту граждан, но не бизнеса, отчего крупнейшие цифровые игроки предпочитают другие юрисдикции, но и это не спасает в ситуации экс-территориального регулирования в ЕС».

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Французская группа по защите гражданских свобод онлайн La Quadrature du Net (LQDN) заявила, что законодатель должен был нацелиться на бизнес-модели интернет-гигантов, а также что контент не может быть удален в течение часа, да и в целом закон правозащитники характеризуют как вредный.

«Если сайт не подвергает цензуре контент (например, потому что жалоба была отправлена ​​в выходные или ночью), то полиция может заставить интернет-провайдеров блокировать сайт по всей Франции», — говорится в заявлении LQDN.

Канадский колумнист Forbes, журналист и аналитик Джон Куцир (John Koetsier) уверен, что контроль за исполнением закона доверят искусственному интеллекту, и это увеличит количество ошибочных банов и удалений в Facebook.

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