Франция заставит соцсети удалять запрещённый контент в течение часа

Социальные сети и другие поставщики онлайн-контента должны будут удалить контент, связанный с педофилией и терроризмом, со своих платформ в течение часа, иначе они получат штраф в размере до 4% от их глобального дохода в соответствии с недавно принятым французским законом.

Для остальных видов нежелательного контента срок составляет 24 часа. В первую очередь закон касается международных компаний таких как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и т.д.

Министр юстиции Николь Беллоубе (Nicole Belloubet) заявила парламенту, что закон поможет снизить уровень ненависти в Интернете:

.

Сторонники свободы слова подвергли критике новый закон.

A basic principle of justice is that you should not pass laws that are physically impossible to comply with https://t.co/877qGmAUOx

— Benedict Evans (@benedictevans) May 13, 2020