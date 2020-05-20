Владельцев критической информационой инфраструктуры переведут на российские «железо» и софт

Минцифры предложило обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года. Это следует из проекта указа Президента, который замглавы министерства Алексей Соколов отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Копия документа есть у РБК, подлинность его подтвердили два участника рынка.

К объектам КИИ относят сети и IT-системы госорганов, научных организаций, банков, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики и других компаний. Они должны подключать объекты к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которую создала ФСБ. За нарушение правил предусмотрена уголовная ответственность.

Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство. Согласно подготовленному Минцифры проекту постановления, владельцы КИИ смогут использовать только софт, который перечислен в реестрах российских и произведенных в ЕАЭС программ, и только оборудование, упомянутое в реестре российской радиоэлектронной продукции.

В подготовленных Минцифры проектах говорится, что владельцы КИИ должны провести аудит своего ПО и оборудования и согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами. Оставить зарубежный софт или оборудование они смогут в том случае, если эти продукты не имеют аналогов в реестрах отечественного ПО и оборудования.

«Железо» также можно будет сохранить, если российский аналог из-за технических характеристик не позволит выполнить установленные законом цели и задачи. Однако в этих случаях за техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем иностранных компаний или физлиц.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили РБК, что не видели документ, но знакомы с инициативой Минкомсвязи и поддерживают её.

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