Принят закон о блокировке пиратских приложений

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект №386109-7 о блокировке с 1 октября мобильных приложений, которые нарушают авторские права, сообщает TJ. Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокировать. Закон распространяет эту обязанность и на «агрегаторы приложений», в том числе на AppStore и Google Play.

Как сказано в тексте закона, программные приложения – это «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете».

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта будет принимать меры по ограничению доступа к незаконному контенту в приложениях. Если владелец ресурса не ограничил доступ к программному приложению, информацию, необходимую для принятия мер, будут направлять операторам связи.

«Закон позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в сети «Интернет» объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без разрешения правообладателя», — считают авторы данной инициативы.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2018 года, в июле того же года он прошёл первое чтение. После этого его отправили на доработку, «реанимировав» уже в апреле текущего года.

Документ был разработан 27 депутатами, включая вице-спикера Петра Толстых («Единая Россия»), члена комитеты Госдумы по информационной политике Антона Горелкина («Единая Россия») и зампредов думского комитета по информполитике Марину Мукабенову («Единая Россия») и Александра Ющенко (КПРФ).

Как сообщает CNews, 26 мая 2020 г. за сутки до принятия Госдумой во втором и третьем чтениях законопроекта о запрете «пиратских» приложений, стало известно о просьбах участника рынка по его смягчению. С такой просьбой обратились Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России – свои письма с просьбами они направили, соответственно 15, 18 и 22 мая 2020 г .председателю Госдумы Вячеславу Володину, в думский комитет по информполитике и Минцифры России.

Участники рынка просили Госдуму смягчить законопроект, ограничив потенциальные полномочия Роскомнадзора по их блокировке. По их оценке, принятие документа потребует от Apple (магазин App Store), Google (Google Play), Huawei (AppGallery) и других владельцев магазинов приложений дополнительных инвестиций в контроль за размещаемым в этих магазинах контентом, а также создаст для них дополнительные юридические риски.

Минцифры, Государственно-правовое управление Президента и комитет Госдумы по информполитике не стали поддерживать организации с их предложением по смягчению законопроекта, как сообщил «Коммерсанту» глава комитета Александр Хинштейн. По его словам, подготовленный 27 депутатами документ нацелен на блокировку конкретных материалов, нарушающих авторские права, а не приложений в целом.

Закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.

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