Для взыскания штрафов с Facebook и Twitter Роскомнадзор обратился к приставам

Facebook и Twitter не заплатили штрафы в размере 4 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом пишет «Ъ» со ;ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. В отношении обеих компаний решение суда вступило в силу в середине марта текущего года, и на выплаты им отводилось 60 дней. В течение этого периода штрафы выплачены не были, после чего документы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Facebook и Twitter не заплатили штрафы в размере 4 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Теперь их документы переданы в ФССП. Официально служба никак не прокомментировала эту информациюhttps://t.co/KXHPQ0DHrT — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 28, 2020

Напомним, мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook по статье о нарушении законодательства в области персональных данных (часть 8 статьи 13.11 КоАП) — каждую компанию на 4 млн рублей. За год до этого в отношении компаний уже заводили дела по той же причине, тогда их оштрафовали на три тысячи рублей каждую. Twitter штраф заплатил, хотя и попытался оспорить его в Верховном суде РФ, а вот Facebook проигнорировал решение Таганского суда. В базе ФССП американский интернет-гигант до сих пор числится в должниках:

В 2019 году наказание за отказ переносить данные россиян на территорию РФ было ужесточено, а штрафы возросли до 6 миллионов рублей (повторный — до 18 млн).

Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

В России и других государствах есть институт признания и приведения в исполнение судебных актов, но он имеет механизмы реализации только для гражданско-правовых споров, а не публично-правовых, к которым относится разбирательство между Роскомнадзором и Facebook, объясняет он. Чтобы у России появились такие механизмы, необходимы соглашения между МИДом и органами других стран, исполняющими функции, аналогичные работе Роскомнадзора.

В числе правовых методов воздействия на Facebook есть только два: принудительное исполнение решения и блокировка, констатирует директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан. Для первого потребуется привлечение МИДа и Минюста, не исключено, что потребуется и подтверждение судебного решения со стороны американского суда, отмечает она, «это длительный путь, и его эффективность маловероятна». По сути, правовых методов воздействия, кроме блокировки, не осталось, штрафы следующего уровня — до 18 млн руб.— тоже невозможно будет взыскать, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Инициатива об ограничении рекламы, по мнению экспертов, также неочевидна. «Предложение следует всесторонне проработать, иначе механизм может ударить по российским пользователям, которым реклама нужна для развития бизнеса»,— предупреждает Александр Журавлев. По мнению Карена Казаряна, такие меры просто нереализуемы, поскольку Facebook и так официально рекламу в России не продает, а плата за размещение происходит с карт физических лиц или через посредников, что «невозможно запретить».

«Ситуация, на самом деле, выгляди весьма забавно, потому что российские власти сколько угодно могут штрафовать американские компании, но до настоящего времени между [нашими] государствами не было и нет никакого соглашения о взаимопомощи по административным делам, — считает управляющий партнёр Digital Rights Center и ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян. — Поэтому реально исполнить решение суда, в котором компании признаны виновными, фактически никак нельзя. Да и вряд ли такое соглашение в ближайшее время появится».

В то же время, рассуждает юрист, мы видим, что российские власти пытаются всё-таки демонстрировать серьёзность своих намерений, «но каким-то образом взыскать что-то с американских IT-компаний получится, если они вдруг в будущем получат какие-то активы в России»:

«Пожалуй, только в этом случае решение суда будет приведено в исполнение, будет взыскан штраф, возможно даже в двойном размере… Однако, учитывая реальность настоящего регулирования интернета, крайне сомнительно, что [зарубежные] компании пойдут на подобный сумасшедший шаг и изъявят желание приобрести какие-то активы в России, с которых и будет произведено взыскание в казну Российской Федерации. Я думаю, что это скорее очередные попытки убедить американские компании сесть за стол переговоров, но очень большое у меня сомнение, что таким образом это удастся сделать, поэтому во всей этой истории глупо выглядит именно российская власть, которая выносит неисполнимые решения и фактически показывает свою готовность принимать абсурдные меры и вряд ли отступится от своего».

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«При этом американские компании, — подытоживает Саркис Дарбинян, — вряд ли хотят подобного инцидента и начать играть в эту игру с Роскомнадзором и российскими властями по уплате штрафов! Поэтому им легче полностью игнорировать требования российских властей, чем начинать этот комплаенс по множеству требований предъявленным этим двум компаниям в связи с последним регулированием российского интернета».

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