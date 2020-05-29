Только 23% россиян предпочли бы проголосовать на выборах через интернет

Голосование бумажным избирательным бюллетенем на следующих выборах сочли бы для себя самым подходящим большинство граждан РФ (69%), если бы было официально предложено выбрать способ голосования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры. Исследование показало, что 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.

При этом не одобряют введение электронного голосования на выборах 49% респондентов, одобряют – 46%. Среди одобряющих преобладает молодежь 18-24 лет и женщины, среди не одобряющих – люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы. Хотя чисто теоретически проголосовать через интернет готовы более половины опрошенных: 51% «могли бы попробовать» это сделать, если бы им представилась такая возможность, не стали бы голосовать 46%.

60% тех, кто при наличии выбора предпочел бы традиционное или почтовое голосование, объясняют нежелание голосовать через интернет возможностью умышленных манипуляций и мошенничества. 28% не верят в техническую надежность системы, 21% – в сохранение тайны голосования. 14% признаются, что не умеют пользоваться интернетом и компьютером, а 11% – что у них нет для этого технической возможности.

О том, что Госдума уже приняла законопроект, позволяющий голосовать через интернет и по почте, «хорошо знают» лишь 14% россиян и «что-то слышали» 42% (слышат впервые – 44%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Пакет законов о дистанционном голосовании Президент России Владимир Путин подписал в мае текущего года.

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