Экстремай-2020

Начало мая ознаменовалось началом преследований интернет-активистов из Северной Осетии, которых власти связывают с беспорядками, вспыхнувшими во Владикавказе в апреле текущего года. Сначала в Петербурге был задержан оперный певец и блогер из Северной Осетии Вадим Чельдиев за призыв саботировать режим самоизоляции. Певца доставили в Осетию, где Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, затем Промышленный суд города оштрафовал его на 75 тысяч рублей «за злоупотребление свободой массовой информации». В начале мая Чельдиеву предъявили новое обвинение — по статье 280 УК РФ (о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности). «Однако в чем заключались призывы к экстремистской деятельности, нам следствие так и не пояснило», — пояснил адвокат Чельдиева Андрей Сабинин. Одновременно с этим, суд арестовал на 15 суток администратора чата сторонников Чельдиева — Арсена Бесолова. По словам его адвоката, Камиллы Дзоциевой, Бесолова признали виновным по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ — организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. По мнению полиции и суда, Бесолов является организатором народного схода во Владикавказе, который прошел 20 апреля. Адвоката Камиллу Дзоциеву не допустили в судебное заседание для защиты активиста.

Во Владикавказе задержали Арсена Бесолова, администратора чата сторонников певца Вадима Чельдиева https://t.co/uCtL0TDuJg — Медиазона (@mediazzzona) May 12, 2020

Оперный певец Чельдиев в своих постах выступает с позиций ковид-диссиденства, а также выражает недовольство российскими властями по части социальной политики. Также певец и блогер недоволен введением режима самоизоляции. Против Чельдиева возбуждено четыре уголовных дела: о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), распространении фейков (статья 207.1 УК), нападении на оперативника Центра «Э» (часть 1 статьи 318 УК) и хулиганство группой лиц по предварительному сговору либо связанное с сопротивлением представителю власти (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 213 УК). В середине мая его внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

По словам Чельдиева, к общественной деятельности его подтолкнула смерть Сослана Канукова, выжившего при теракте в Беслане. «В сети интернет я увидел обращение, которое полностью перевернуло мир в моей голове и в моей жизни. Я увидел письмо о сборе средств на реабилитацию одного из выживших заложников в теракте бесланской школы! Это был Сослан Кануков (Кана). С болью и обидой, присущей артисту, я подключился к сбору средств для его лечения во Франции, но последний из наших ангелов умер, не дождавшись нашей помощи. С великой ненавистью ко всему происходящему, я не мог поверить в то, что эти дети, после этой ужасной трагедии, не имеющей аналогов во всем мире, вынуждены объявлять сборы денег на свое лечение, что они напрочь забыты нашим «правительством». Фильм Юрия Дудя тому ужасное доказательство», — отметил Вадим Чельдиев.

Защита добилась проведения лингвистической экспертизы, сообщили в «Агоре». Эксперты должны изучить 75 скриншотов переписки в чате Telegram-канала «Вадим Чельдиев» пользователей под никами «Вадим Чельдиев», «Арсен Бесолов» и «Рамис Чиркинов» и сделать вывод — призывали ли они к проведению митинга.

В середине мая следователь также назначил комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу опубликованного на этом канале видео, которое, как утверждает следствие, содержит «призывы к широкому кругу лиц, направленные на побуждение их к борьбе с общественными организациями, органами власти и субъектами предпринимательства». Экспертиза поручена Южному региональному центру судебной экспертизы Министерства юстиции России.

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Сотрудники ФСБ нашли свастику в группе «Против ЖКХ Новосибирск» соцсети «ВКонтакте». Суд оштрафовал администратора группы Евгения Цыганцова на 1 тысячу рублей. В аббревиатуре «ЖКХ» последняя буква была заменена на нацистскую символику. Ведомство передало материалы в прокуратуру, которая возбудила административное дело по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Цыганцов полностью признал вину и раскаялся, отмечается в решении суда. Рисунок, из-за которого завели дело, представляет собой изображение мужчины в военной форме и шлеме с рогами. Он держит российский флаг с надписью «ЖКХ», где последняя буква заменена на повёрнутую под углом свастику.

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В Красноярске суд арестовал на восемь суток 38-летнего мужчину за картинки «ВКонтакте» с нацистской символикой (статья 20.3 КоАП). В задержании красноярца участвовали сотрудники центра «Э» и бойцы СОБРа. Они ворвались в квартиру, повалили мужчину на пол и заковали его в наручники.

В квартире во время задержания находилась пожилая женщина. Задержанный, по видимому, обращаясь к ней, сказал: «Я же говорил, не открываем». В ответ один из силовиков советует ему «не переживать»: «Спилили бы дверь и зашли».

Центр «Э» вызвал СОБР для задержания сибиряка за картинки со свастикой; его уложили на пол и заковали в наручники Видео: красноярское управление МВД https://t.co/tMyjK69X8c pic.twitter.com/BtxfzReRtu — Медиазона (@mediazzzona) May 8, 2020

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Пятерых жителей республики привлекли к административной ответственности за экстремизм, сообщили в МВД по Карелии. Всех их признали виновными в распространении экстремистских материалов или публичной демонстрации нацисткой символики, за что все они были оштрафованы. Нарушители проживают в Петрозаводске, Беломорском, Медвежьегорском, Суоярвском и Кондопожском районах.

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В Перми трех молодых людей осудят за публичный призыв к экстремизму. Как рассказали в пермской прокуратуре, обвиняемые в ночь на 20 января нарисовали на бетонном заборе вдоль улицы Чернышевского несколько граффити. Как позднее определила экспертиза, в рисунках содержались призывы к вражде на основе религиозного признака.

Правоохранители установили, что правонарушение было совершено умышленно — молодые люди в мессенджере заранее договорились о времени и месте нанесения граффити, а во избежание наказания они предприняли меры конспирации. Против юношей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 4 лет. Сейчас материалы дела направлены в суд Свердловского района Перми.

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В Казани волонтера местного штаба Алексея Навального оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в Facebook о Владимире Путине. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор штаба Олег Емельянов. «Оштрафовали на 30 тысяч. На суде был адвокат. Сам он не ходил сегодня. Решение, как мне сказал адвокат, будут обжаловать. Имя единоросса мне неизвестно (осталось как и в той новости). Статью вроде тоже не поменяли», — сказал Емельянов.

Заявление на волонтера написал единоросс из Оренбургской области, который есть у того в друзьях в Facebook. В феврале волонтер разместил у себя на странице изображение с цитатой из расследования Марины Салье о деятельности Путина в девяностых. К посту волонтер оставил комментарий: «Вот так начинал свой путь этот выродок». В итоге на активиста составили протокол об оскорблении представителя власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

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В Абинском районе Краснодарского края полиция предупредила медиков о недопустимости «экстремистской деятельности». Так была названа жалоба медработников на отсутствие выплат, которые пообещал Путин. Сотрудники станции скорой помощи Абинской центральной районной больницы направили видеообращение журналистам из группы «Скорая журналистская помощь». До его записи с медиками Абинской больницы встречался главный врач Павел Исаев. Однако медики не приняли его разъяснений.

В видеообращении к журналистам девять работников станции скорой помощи заявили:

«Мы, работники Скорой помощи Абинского района Краснодарского края, сообщаем, что обещанные нашим президентом выплаты на 18 мая 2020 года нам не перечислены. Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены. Нам ничего не выплачивают!»

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Обращение ещё не успело широко распространиться, как его авторы были вызваны в полицию для объяснений. Одному из авторов было вручено предупреждение. В нём, в частности, говорилось, что во время проведения массовой акции запрещено использовать экстремистскую атрибутику и распространять экстремистские материалы.

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Апелляционный военный суд в городе Власиха Московской области оставил без изменения приговор по делу жителя Калуги Ивана Любшина. Об этом ПЦ «Мемориал» сообщил отец Ивана Любшина Виктор. Он рассказал, что суд отклонил все ходатайства стороны защиты, не учёл представленные адвокатами дополнительные факты, не пригласил на заседание заявленных свидетелей.

«Скажу так, что суд торопился заранее поставить точку в этом процессе, т.е. оставить приговор первой инстанции без изменения за один день. Каких-либо шансов у Любшина Ивана не было. Решение было уже принято заранее», — считает защитник Любшина Василий Кушнир.

«В суд никого не пустили, даже мать Ивана, только прошел отец, которого он просил признать его защитником. Суд отказал в этом, и отец остался в зале случайно. Прессу не пустили, обещанную протокольную съемку не позволили сделать. Суд проходил по видеоконференции», — также уточняет адвокат.

Вместе со своей коллегой, Наталией Трубачёвой, они будут готовить жалобу в Верховный суд.

Суд, как скорый поезд, набрал безумную скорость и несется без тормозов. Конечная станция- «Приговор оставить без… Опубликовано Василием Кушниром Среда, 13 мая 2020 г.

Апелляционный военный суд. Уголовное дело Иван Любшин (Janak Bertosz) (часть 2 ст. 205.2 УК). Следующая остановка ВС. Опубликовано Наталией Трубачевой Четверг, 14 мая 2020 г.

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Силовики взяли штурмом квартиру жительницы Калининграда Людмилы Стеч, обвиняемую за репост в социальной сети «ВКонтакте» записи о юноше, который взорвал себя в здании архангельского ФСБ в 2018 году. В жилище женщины около десяти сотрудников правоохранительных органов попали, выбив окна.

Следственные действия проводились с 6 утра 8 мая. Стеч задерживали и увозили из квартиры, но в итоге отпустили под подписку о невыезде. Женщине предъявили обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

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В Курганской области оператившики УФСБ завели дело о публичных призывах к терроризму и его оправдании против экологической активистки Любови Кудряшовой которая пытается противостоять добыче урана на месторождении «Добровольное» в своем родном регионе. Добыча этих природных ископаемых грозит заразить реку Тобол радиоактивными и токсичными отходами, в результате чего могут пострадать не только жители Зауралья, но и Западной Сибири. Требование активистки провести референдум по допустимости добычи урана осталось без внимания, зато силовики изучили страницу ВКонтакте с ником «Любовь Кудряшова». Там они якобы нашли посты со словами «Проснись и действуй, ты хозяин своей земли» и «Срочно выкинуть ублюдков из Кремля». Кудряшова собирает деньги на рецензию лингвистической экспертизы, проведенной УФСБ по Курганской области. По ее словам, на это понадобится 140 тысяч рублей, из которых пока что собрано 24 100 рублей.

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Ленинский суд Смоленска оштрафовал на 2 тысячи рублей активиста Сергея Командирова по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) за публикацию в 2011 году видео «Припомним жуликам и ворам их манифест». Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат «Агоры» Станислав Селезнев.

«Суд проигнорировал позицию Конституционного суда о том, что нельзя подвергать граждан риску вечного ожидания санкции и отсчитывать срок давности для привлечения к ответственности с момента составления акта сотрудниками полиции», — сказал он. Сам Командиров сообщил, что решение суда будет обжаловано, и если все апелляции будут отклонены, будет подана жалоба в ЕСПЧ.

Ранее на Командирова завели дело по 20.29 КоАП из-за видео с обещаниями «Единой России» под названием «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». Он отметил, что опубликовал видеозапись на личной странице во «ВКонтакте» в 2011 году. Командиров заявлял, что несогласен с обвинением, считает незаконным составление протокола спустя «практически 10 лет» с момента публикации видеозаписи.

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Во время майских праздников разразился скандал, связанный с публикацией на сайте движения «Бессмертный полк» анкет и фотографий руководителей и офицеров вермахта, которые неизвестные разместили на платформах организации, созданных для проведения акции онлайн. Организаторы движения передали в Следственный комитет список IP-адресов, с которых были отправлены анкеты и фото.

Во время проведения акции волонтеры «Бессмертного полка» обнаружили во многих отправленных на участие заявках фотографии известных нацистов, выдаваемых за советских героев. Так, в Томске на фотографии, подписанной вымышленным именем советского полковника Василия Алексеева, оказался один из ближайших соратников Адольфа Гитлера и организатор холокоста, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Другой инцидент произошел в Челябинске, где в различных городских сообществах во «ВКонтакте» появилась фотография Адольфа Гитлера без усов, опубликованная под именем фронтовика Владимира Сумина. Похожие ситуации случились и в других городах России.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело после того, как кто-то выложил на сайт «Бессмертного полка» портреты Гитлера и Гимлера https://t.co/A2HvC1hmCx — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 14, 2020

Ранее руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской рассказал, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен фото нацистов и связанных с ними изображений. Однако единицы «просочились из-за очень неплохого фотомонтажа», пояснил он.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане», — сообщили в СК, добавив, что следствие также заподозрило десять россиян, живущих в разных регионах страны.

Уголовные дела были возбуждены против четырёх россиян. Обыски прошли у Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. Задержанных отвезли на допросы. «Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — пишет СК. Круглов разместил фото, находясь в Ульяновске, Шабанов — в Самаре, Симанов — в Перми. Вячеслав Круглов и Даниил Симанов вину признали, Андрей Шабанов отказался.

Волгоградец отрицает, что публиковал фотографию Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка», но СК утверждает, что его причастность «очевидна» https://t.co/AfOUtEvN5I — Медиазона (@mediazzzona) May 22, 2020

«Насколько я понимаю, никакой нацистской символики или атрибутики при подаче этих заявок использовано не было, поэтому привлечение по 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») невозможно, — такое мнение The Insider высказала адвокат Алиса Образцова. — Притянуть такие действия к наступлению уголовно-правовых последствий довольно сложно, но, как известно, при большом желании возможно все. На мой взгляд, с точки зрения уголовного кодекса в наибольшей степени для этого подходит ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), тогда ветераны могут быть представлены как социальная группа, чьё достоинство было унижено. Теоретическую возможность обжалования возбуждения любого уголовного дела закон предоставляет, но если обвинение будет строиться по этой статье, то шансы на его успешный исход будут невысоки, поскольку ст. 282 УК РФ — одна из самых неоднозначных и мотивированных статей уголовного кодекса. Она часто используется в «показательных» процессах, достаточно вспомнить Владислава Синицу, осужденного на 5 лет».

«Загружавшим на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистов шьют 354.1, часть первую — до трех лет лишения свободы, — рассуждает шеф-редактор Znak Дмитрий Колезев. — Но часть первая статьи 354.1 предполагает такой состав: Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично. Как загрузку фотографии Гиммлера на сайт «Бессмертного полка» связать с этим составом? Не очень понимаю».

Позже СК по Тульской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против девушки, разместившей фотографию Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».

СК по Тульской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против девушки, разместившей фотографию Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Ранее уголовные дела по этой статье завели еще на четырех жителей России.https://t.co/CBWwVV78f0 — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 21, 2020

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Томский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда, оштрафовавшего активиста Сергея Чайковского на 30 тысяч рублей за неуважение к президенту Владимиру Путину. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

В декабре 2019 года Чайковский в своем Instagram опубликовал обращение к конгрессвумен США от демократической партии Нэнси Пелоси в ответ на её высказывание о том, что Россия и Путин получают выгоду от того, что Дональд Трамп задерживает военную помощь Украине. Пост был подписан следующим образом: «Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления, совершенные на Украине. Молодое поколение России работает над улучшением отношений с США».

Дело было возбуждено по доносу активиста из Санкт-Петербурга Тимура Булатова, с которым у Чайковского давний публичный конфликт, связанный с гомофобными высказываниями Булатова.

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Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал на тысячу рублей 24-летнего программиста Сергея Купреенкова за публикацию видео «ВКонтакте». Об этом «Медиазоне» сообщил сам Купреенков.

Молодого человека признали виновным по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) из-за ролика с песней группы You Must Murder, который Купреенков добавил в свои видеозаписи шесть лет назад.

Оштрафованный объяснил, что на его странице было опубликовано видео с песней «Трезв, горд и опасен», а Минюстом запрещена другая песня этого исполнителя под названием «Злая Россия», которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) в 2013-2014-м годах в Орловской области.

«В материалах дела никаких доказательств о том, что конкретно мой ролик запрещен, нет. Просто вбили название музыкальной группы. На основании этого и строится доказательство моей виновности», — рассказал программист.

Местный правозащитник Сергей Командиров добавил, что силовики перед составлением протокола пришли к Купреенкову домой и заставили удалить ролик. Во время заседания судья не прислушался к доводам защиты и отклонил почти все ее ходатайства.

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Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков обратился в ЕСПЧ, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. Жукова осудили на три года условно по делу об экстремизме. Первоначально ему вменяли участие в «массовых беспорядках», однако позднее обвинение сняли, но возбудили новое уголовное дело за публичные призывы к экстремизму из-за нескольких роликов в YouTube.

Егор Жуков считает уголовное дело политическим преследованием. В жалобе в ЕСПЧ говорится, что оно было политически мотивированными — он был наказан властями за легитимные политические высказывания, то есть за критику действующей власти и высказывания об эффективности ненасильственных методов борьбы с ней. Фактически его приговор стал актом устрашения, что является нарушением ст. 18 Конвенции. По мнению Жукова, в ходе его дела было нарушено его право на свободу выражения мнения — его осудили не за высказывания, а за отдельные слова, вырванные из контекста. Адвокаты «Агоры» представляют интересы Егора в ЕСПЧ.

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В Курганской области возбуждено уголовное дело против 20-летнего молодого человека, который писал о Русской освободительной армии (т.н. «власовцах»), что расценивают как реабилитацию нацизма. По данным следствия, молодой человек четыре года, со своих 16 лет, размещал материалы о деятельности Русской освободительной армии во главе с генералом Андреем Власовым. Публикации были найдены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области.

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Политика Алексея Навального во второй раз оштрафовали за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

Сумма штрафа составила 15 тыс. рублей. Политика признали виновным по части 4 статьи 17.15 КоАП (неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении).

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Университет «Синергия» подал досудебную претензию к автору Telegram-канала «Сталингулаг» Александру Горбунову, пригрозив иском на 5 млн руб., если тот не удалит со своего YouTube-канала ролики, в которых упоминается этот вуз. Об этом сообщил сам Горбунов. В пресс-службе «Синергии» подтвердили РБК, что подали досудебную претензию.

«Саня проконсультировался с кем надо о перспективах и решил вломить наотмашь университету с деловой репутацией», — написал глава «Агоры» Павел Чиков. Судя по всему, удалять ролик Горбунов не собирается и даже записал новое видео.

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В Чите был задержан популярный блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный), который «призывал не соблюдать ограничительные меры из-за COVID-19 и организовать массовые беспорядки с применением насилия в отношении представителей власти», сообщает пресс-служба управления МВД по Забакальскому краю.

Cегодня силовики пришли с обыском к читинскому блогеру Лехе Кочегару и забрали его на допрос. Рассказываем, как кочегар из Читы создал самый крупный оппозиционный канал Забайкальского края, и о том, почему им могли заинтересоваться властиhttps://t.co/gxfdHtbmhW — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 20, 2020

Ранее сообщалось, что следователи провели обыски и возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. Сообщалось, что в апреле читинец на своем канале выложил видеозапись, «содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти».

Силовики болгаркой вскрыли железную дверь в его квартиру и провели брутальное задержание — видео об этом было опубликовано в YouTube-канале местного СМИ:

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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Владислава Синицы, осуждённого за твит о семьях силовиков на 5 лет колонии общего режима. Об этом сообщил Павел Чиков.

В жалобе говорится, что суды фактически не обсуждали показания заявителя, а приняли во внимание исключительно доказательства стороны обвинения.

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Ещё одно резонансное событие мая — арест и возбуждение сразу нескольких уголовных дел против создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, а также одного из администраторов сообщества — Игоря Худякова. Их обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии. Кроме этого, Воронцов стал фигурантом дела об оскорблении представителя власти. Преследование «Омбудсмена полиции» многие считают политически мотивированным. В Москве прошли акции протестов с участием известных журналистов и гражданских активистов, которые были задержаны полицией по надуманным обвинениям. Один из них, журналист «Новой газеты» Илья Азар, получил 15 суток ареста. Это вызвало, в свою очередь, новую волну протеста, и журналисты разных изданий выходили с пикетами не только в Москве, но и в других городах России. Участники московских акций были задержаны.

«Омбудсмен полиции». Новые и старые дела Владимира Воронцова https://t.co/oOjmu8ApCp — Примердля подражания (@SergBeaver) May 29, 2020

Задержание журналистов за пикеты Илья Азар "Омбудсмен полиции" Владимир… https://t.co/Hdyab9p7uV через @YouTube — Crypto Sport (@CryptoSportRu) May 29, 2020

Бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Воронцова. Полицейские выкладывают фотографии с хештегом #СвободуВоронцову; большинство таких постов анонимные — на них видны лишь обложки удостоверений, форменное обмундирование, фуражки и другие атрибуты полицейской службы.

«Всех, как говорится, не перевешаешь». Сотрудники МВД публично поддерживают создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцоваhttps://t.co/L0pgbtWqod — irvikos (@irvikos) May 11, 2020

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Нижнекамская городская прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности. На своей странице 18-летний пользователь разместил материалы с изображением нацистской символики. За публичное демонстрирование нацистской символики нарушителя оштрафовали. а незаконный контент был удален.

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Прокуратура Кировского района Казани вызвала «для дачи пояснений» жительницу Казани Гузель Имамееву после её анонса онлайн-митинга.В документе сообщается, что в прокуратуру из центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану поступил «материал проверки по факту распространения в социальной сети „Вконтакте“ сведений о проведении онлайн-митинга за отмену режима самоизоляции».

Поводом для проверки стала публикация, которую Имамеева разместила 27 апреля. Там она рассказала, что будет участвовать в онлайн-митинге и прикрепила ссылку на мероприятие. Через три дня МВД выдало женщине предупреждение о недопущении нарушения закона о митингах. Полицейские сообщили, что для проведении акции нужно подать уведомление в мэрию и получить согласие.

Глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов рассказал «Ъ», что онлайн-мероприятия «абсолютно никак не регламентируются федеральным законодательством», а правоохранительные органы могут наказать только за экстремизм, оскорбление чиновников или призывы участвовать в несанкционированных митингах на улице.

В апреле жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Они использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс-Карты». В самой компании сообщили, что все комментарии о митинге не относятся к «ситуации на дороге» — такие сообщения «всегда модерируются и удаляются».

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Центральный районный суд Омска оштрафовал на 1 тысячу рублей местного жителя Михаила Мельникова из-за картинки с президентом Владимиром Путиным и свастикой. По словам самого Мельникова, сатирическое изображение он разместил «Вконтакте». Суд посчитал его виновным по статье о пропаганде нацистской символики (ст. 20.3 КоАП). В конце мая домой к родителям Мельникова пришли сотрудники Центра «Э» и сообщили, что их сын «проходит свидетелем по делу». В тот же день Мельников посетил Центр «Э», где на него составили протокол, а затем — судебное заседание.

«Фотожаба, которую я сохранил на своей стене, стала ходить по сети после того, как TIME признал Путина человеком года. С точки зрения закона на картинке действительно есть свастика, но надо отталкиваться не от наличия атрибутики, а от того, какой смысл у картинки. Меня она привлекла своей актуальностью. Меня беспокоит, что Россия становится все ближе по своей политической атмосфере к Германии 1939 года. Речь идет о преследовании инакомыслящих, разгонах митингов, ущемлении свободы слова, появлении политических заключенных», — цитирует «Сибирь. Реалии» Мельникова.

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Защита 68-летней пенсионерки Зои Шипиловой, матери экс-координатора «Открытой России» в Краснодаре Яны Антоновой, обратилась к руководителю следственной группы по «делу ФБК» с ходатайством о снятии ареста с денежных средств на счетах в трёх банках. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

На депозитных счетах Шипиловой арестовано более четырёх миллионов рублей, являющихся сбережения семьи пенсионерки. В ходатайстве подробно описаны источники происхождения денежных средств с приложением подтверждающих документов. Деньги были получены в результате продажи квартир, а также в виде доходов от семейной пчелиной пасеки.

Суд арестовал счета Шипиловой в конце октября прошлого года. Тогда к Антоновой пришли с обыском по делу ФБК. В ходе следственных действий изъяли телефон и банковские карты. Активистку обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК) из-за пикета и публикаций в Facebook. Данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Мосгорсуд отменил штраф в 100 тысяч рублей, который был назначен главе международного «Мемориала» Яну Рачинскому по статье о нарушении закона об иностранных агентах (19.34 КоАП), дело направлено на новое рассмотрение. Штраф был выписан за отсутствие маркировки иностранного агента на сайте «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939».

«[Отменили], потому что меня не допустили как защитника, как его представителя, в процесс первой инстанции, это процессуальные нарушения. Еще было одно нарушение в постановлениях, что одно постановление было вынесено в отношении Рачинского как председателя правозащитного центра „Мемориал“, хотя он председатель „Международного мемориала“, но это судью не смутило», — сказала Морозова.

Она отметила, что сегодня Мосгорсуд рассмотрел еще пять апелляций на штрафы для «Меморила» по статье 19.34 КоАП, все они были оставлены в силе.

Роскомнадзор составил на «Мемориал» и его руководителей 28 протоколов по поводу отсутствия маркировки на 13 ресурсах и в блоге на сайте «Эха Москвы», который ведет редакция радиостанции. По протоколам были назначены штрафы на общую сумму 5,3 млн рублей. По двум протоколам на Рачинского и на международный «Мемориал» за блог на «Эхе Москвы» производство было прекращено.

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Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Антона Новикова за комментарий «Путин — ***** [хайло]» во «ВКонтакте». Об этом «Медиазоне» сообщили в «Агоре».

Новикова признали виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП (оскорбление власти в интернете). Как рассказал его защитник Сергей Командиров, мужчина оставил комментарий под картинкой с президентом России и надписью «Путин мужик, слава России».

По словам защитника, в 2019 году Новикова дважды вызывали в полицию из-за картинок «по типу, что Путин это Гитлер» и поста «Путин — *****[хайло]». Кроме того, силовик приходил к нему домой и спрашивал, собирается ли тот уезжать из страны, отметил Командиров. В тот же день Новикова вызвали в Центр «Э», добавил защитник.

Как утверждает Командиров, после визита в Центр «Э» «почти весь оппозиционный контент пропал тайным образом». Новиков заверил, что не удалял посты.

В апреле молодого человека вызывали в региональное управление Следственного комитета и «опрашивали», добавил защитник. Протокол на Новикова составили 24 апреля, а через четыре дня сотрудник Центра «Э» по телефону потребовал удалить комментарий про Путина. Новиков согласился.

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Муромская городская прокуратура выявила проявление экстремизма в интернете. В этот раз правоохранители вышли на местного жителя. По информации прокуратуры, молодой человек выложил на своей странице «Вконтакте» аудиозапись, текст которой признан экстремистским решением Коминтерновского районного суда города Воронежа от 16 декабря 2012.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, и оштрафовала экстремиста. Сумма штрафа не указывается, но по данной статье она может составлять от одной до трех тысяч рублей. Аудиозапись со страницы пользователя удалена.

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Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 29-летнему жителю Усть-Илимска. Он осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорен к двум годам условно, сообщает управление ФСБ России по Иркутской области.

Мужчина в 2014 году, находясь в Новосибирске, неоднократно выкладывал в интернет через свой анонимный профиль в социальной сети видео, содержащие призывы к экстремизму. В суде осужденный заявил, что осознал свою вину и раскаивается в совершении преступления.

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28-летний ангарчанин привлечен к административной ответственности за распространение в социальных сетях экстремистских материалов. Прокуратурой установлено, что молодой человек разместил на своей странице во Вконтакте видеоматериал, признанный решением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа экстремистским. По результатам распространения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 1 тысячи рублей.

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Прокуратура Октябрьского района Липецка по наводке регионального УФСБ проверила факт размещения в соцсети материалов, которые нарушают требования законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

В ходе проверки выяснилось, что липчанин на своей странице «ВКонтакте» разместил две аудиозаписи, которые были включены в список экстремистских.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Теперь липчанину придется заплатить штраф. Аудиозаписи из соцсети удалили.

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Полиция в Свердловской области проверяет на экстремизм одно из выступлений схиигумена Сергия (Романова). Известный сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин считает, что они несут явную экстремистскую направленность.

В конце апреля Романова лишили права проповедовать после того, как он проклял тех, кто выступает за запрет посещать храмы во время эпидемии коронавируса. В проповеди он призвал прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод. Кроме того, священник заявлял, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы». После указания правящего архиерея о запрете проповедовать Романов, однако, не перестал этого делать.

В прессе его называют также духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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Как видим, май 2020 года был насыщен фактами преследований за «мыслепреступления». В списке резонансных дел присутствуют и менее значительные, когда обвиняемые отделываются только штрафами, но судить о правомерности наказаний за данные деяния сложно, поскольку власти в своих пресс-релизах и комментариях для СМИ не сообщают практически никаких подробностей.

Ещё одно событие, которое может ещё прибавить негатива в и без того нерадостную картину, — это предложение депутатов об увеличении срока за вовлечение несовершеннолетних в экстремизм до 15 лет. Неизвестно, будет ли это касаться в том числе интернета, а также какая доказательная база должна будет собираться для того, чтоб обвиняемые получили столь суровые сроки, но в целом тенденции не внушают оптимизма, особенно с учётом всё меньшей публичности при вынесении приговоров по экстремистским делам.

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