Мишустин поручил проверить влияние «карантинных» указов на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение нормативных актов, принятых в России для борьбы с коронавирусом. Поручение опубликовано на сайте Правительства России.

Премьер поручил обратить «особое внимание» на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

До 8 июня текущего года должен быть проведён анализ «антикоронавирусных» нормативных актов вместе с юридическим сообществом и правительством Москвы. Проверке подлежат в том числе указы мэра Москвы Сергея Собянина.

Ограничения из-за коронавируса в Москве начали вводить в марте. Изначально власти запретили массовые мероприятия, если число участников превышает 5000 человек. Затем допустимое количество людей было сокращено до 50. С конца марта, пожилых и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции. Позже эта мера распространилась на всех москвичей, в городе ввели систему пропусков.

Кроме этого, больные коронавирусом, а также обычным ОРВИ обязаны были установить на свои гаджеты приложение «Социальный мониторинг» либо получить у властей смартфон с уже предустановленной программой, что позволило бы контролировать соблюдение ими режима самоизоляции.

На систему пропусков и контроля сразу появились жалобы, поскольку москвичам начали приходить штрафы либо из-за некорректной работы самой системы, либо из-за невыносимых условий выполнения заложенных в алгоритм программы условий — например, многим больным «Социальный мониторинг» направлял уведомления о необходимости сделать контрольное селфи, когда они спали или не могли сделать этого в силу слабого состояния, обусловленного болезнью.

РосКомСвобода изначально посчитала вводимые меры электронной слежки за гражданами сомнительными, не влияющими на снижение заболеваемости. На наш взгляд, власти Москвы и других регионов просто использовали пандемию как повод для тестирования нарушающих конфиденциальность россиян технологий. Кроме того, есть опасность, что власти не откажутся от использования систем слежки и после снятия карантинных мер. И такие нарушения происходят не только в нашей стране.

Современные технологии должны рассматриваться как средство поддержки свободы коммуникации, информационного взаимодействия и упрощения решения проблем пандемии коронавируса, которое может нести в себе опасность ущемления прав человека. Поэтому мы призываем государства гарантировать использование технологий для отслеживания передвижения и слежения за гражданами (инвазивных технологий слежения) исключительно в соответствии с законодательными ограничениями, позволяющими соблюдать права человека. Подобная гарантия правомерного использования информационных технологий позволит предотвратить злоупотребления и снизить количество административных и уголовных дел в данной сфере.

Новые возможности государства, обусловленные совершенствованием технологий и возможностью доступа к информации о геолокации мобильных устройств, создают угрозу неприкосновенности частной жизни, свободе передвижения, выбору места жительства и свободе собраний, и способны подорвать доверие граждан к органам государственной власти.

Решения, которые государство принимает сейчас, вводя ограничения базовых прав человека, в том числе и цифровых прав, повлияют на будущую реальность, а в результате на жизнь и здоровье нынешнего и будущих поколений.

По нашему мнению, государства должны гарантировать в лице уполномоченных органов соблюдение следующих принципов использования таких технологий:

Добровольность;

Законность, обоснованность, закономерность;

Транспарентность (открытость);

Ограниченность по времени;

Достижение цели;

Информационная безопасность;

Недопустимость дискриминации;

Общественное участие.

Мы также проводим мониторинг реализуемых с помощью цифровых технологий ограничений гражданских прав по всему миру, отображая его результаты на интерактивной карте.

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