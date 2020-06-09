ЕСПЧ объявит решение по жалобе РосКомСвободы на блокировку страницы «Инструментарий»

23 июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу по делу «Engels v. Russia» о запрете на территории РФ одной из страниц сайта РосКомСвободы — «Инструментарий», где рассказывалось о способах обхода госцензуры и восстановлении доступа к информации с помощью анонимайзеров, VPN, Tor и т.д.

13 апреля 2015 года Анапский городской суд Краснодарского края вынес решение о блокировке страницы http://rublacklist.net/bypass, признав её анонимайзером, поскольку «с помощью указанного сайта граждане могут получать неограниченный доступ к запрещенным материалам, в том числе и экстремистским, путем анонимного доступа и подмены адресов пользователей». Далее перечислялись примеры, ставшие уже типичными для вынесения такого рода судебных решений, к каким именно материалам «экстремистского характера, опубликованным на официальном сайте Министерства юстиции РФ» можно получить доступ с помощью анонимайзеров.

Как правило, прокуроры обосновывают это тем, что при помощи подобных сайтов можно стать наркоманом или экстремистом, учинить массовые беспорядки, создать взрывчатое вещество, впасть в педофилию и т.п. Абсурдность доводов анапских прокуроров, а также судебного решения по «Инструментарию» оспорить в судах высших инстанций в России, к сожалению, не удалось, и юристы РосКомСвободы направили свою жалобу в ЕСПЧ.

Европейский суд в 2017 году решил объединить пять жалоб из РФ в одно дело, посчитав, что они затрагивают схожую проблематику, и туда, кроме «Инструментария», вошли дела о блокировке сайтов «Каспаров.ру», «Грани.ру», «ЕЖ.ру» и Worldview of Russian Civilization.

Медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина так комментирует причину подачи жалобы в Страсбург:

«В ЕСПЧ пришлось обратиться потому, что российские суды признали незаконным содержание страницы http://rublacklist.net/bypass/ с описанием средств восстановления доступа к информации и защиты частных коммуникаций (например, VPN, проксирование и т.п.) в то время, как ни один из федеральных законов не запрещал использование таких онлайн-инструментов, и уж тем более их обсуждение и анализ. При этом в российских судебных актах по делу о блокировке данной страницы были ссылки на законодательство, запрещающее распространение экстремистских материалов, которых на сайте РосКомСвободы, естественно, не было. Всё это указывает на нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека».

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«Это первый раз, когда по российским судебным блокировкам будет вынесено решение ЕСПЧ», — также уточняет Екатерина.

По мнению ведущего юриста РосКомСвободы и партнёра Центра цифровых прав Саркиса Дарбиняна, возможное принятие судом решения в пользу нашей организации даст нам право на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Плюс к этому, на власти будет наложено обязательство по устранению нарушений, а РосКомСвободе могут назначить денежную компенсацию.

Напомним, доступ к «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» был закрыт Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ в 2014 году по так называемому «закону Лугового». Документ дает Генпрокуратуре право внесудебной блокировки интернет-сайтов с «призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях». Жалобу в ЕСПЧ на блокировку Worldview of Russian Civilization подал его владелец — житель Брянска Евгений Булгаков. Из материалов дела следует, что в 2012 году прокуратура Ростова-на-Дону потребовала заблокировать несколько сайтов, опубликовавших книгу из списка экстремистских материалов (название неизвестно). Господин Булгаков незамедлительно удалил этот материал, но сайт так и не был разблокирован.

В 2018 году по делу о блокировке «Инструментария» РосКомСвободы произошёл обмен позициями:

суд задал российским властям ряд вопросов о правомерности блокировки страницы портала Роскомсвободы, фактической необходимости ограничения доступа к ней и возможности эффективно оспорить блокировку;

представитель России в ЕСПЧ подошёл к ответу на эти вопросы формально, отметив в своём отзыве, что ограничение доступа к информации об анонимайзерах необходимо «в целях национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а принуждение к удалению информации соответствует российскому законодательству и не является нарушением ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В сентябре 2018 г. ЕСПЧ зарегистрировал ещё одну жалобу Роскомсвободы, которая касается иной грани российских интернет-блокировок. Сайт РосКомСвободы оказался в каталоге контент-фильтрации, который применяется при предоставлении доступа к интернету в образовательных и культурных госучреждениях Москвы. В результате РосКомСвобода стала недоступна для учащихся и посетителей столичных школ, колледжей, вузов.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что решение о локальной блокировке принял бот-фильтратор на основе госконтракта. Госконтракт был заключён Департаментом информационных технологий Москвы с оператором связи МГТС в целях обслуживания учреждений Департамента образования Москвы (в контент-фильтрации также участвовали частные компании ООО «Безопасный интернет» и ООО «Стэп Лоджик»). В январе текущего года жалоба была коммуницирована ЕСПЧ.

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