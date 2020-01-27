ЕСПЧ коммуницировал жалобу о блокировке сайта РосКомСвободы в школах Москвы

Юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав получили уведомление из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что наша жалоба на неправомерную блокировку сайта rublacklist.net в общеобразовательных учреждениях Москвы коммуницирована.

Напомним, в 2016 году РосКомСвободе стало известно, что некий бот включил её сайт в каталог контент-фильтрации, который используется при оказании услуг связи в образовательных и культурных госучреждениях Москвы. В результате РосКомСвобода стала недоступна для учащихся и посетителей столичных школ, колледжей, вузов и прочих организаций, находящихся в ведении Департамента образования Москвы (о блокировке мы узнали от своих пользователей).

В качестве причины “локальной” блокировки оператор связи МГТС, который обслуживает столичный департамент образования и его учреждения, сначала указывал наличие на сайте экстремистских материалов, потом — информации, которая вредит детям. Поскольку ни того, ни другого на сайте не было, РосКомСвобода попыталась защитить своё право на свободное распространение информации в российском суде.

Наши юристы подали иск против Департамента информационных технологий (ДИТ), ПАО «МГТС» и ООО «Безопасный интернет», и, пройдя все инстанции в России, обратились в ЕСПЧ.

«Коммуникация жалобы означает, что начали рассматривать, — поясняет медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина, — Суд направил российским властям вопросы по обстоятельствам дела. Отвечать на них будет представитель России в ЕСПЧ, которым является сотрудник Минюста. После этого у Роскомсвободы будет возможность возразить на позицию властей и дополнительно прокомментировать дело».

Вопросы к России у ЕСПЧ следующие:

«Имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции в связи с решением заблокировать доступ к сайту РосКомСвободы (https://roskomsvoboda.org или https://rublacklist.net) в государственных школах города Москвы? В особенности,

a) имело ли решение о блокировке предсказуемое и точное основание? Содержит ли сайт информацию, запрещённую федеральным законом №436-ФЗ «О защите детей от информации, способной навредить их здоровью и развитию»?

b) были ли предоставлены национальными судами соответствующие и достаточные основания для утверждения решение о блокировке? Определили ли они конкретное нарушение в размещённой на сайте заявителя информации?

c) Было ли решение о блокировке пропорциональной мерой? Была ли необходимость заблокировать доступ ко всему сайту, а не к конкретным страницам-нарушителям? Была ли проведена оценка влияния решения о блокировке на веб-страницы, которые не содержат никакой оскорбительной информации?»

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«Десятая статья Европейской конвенции по правам человека, — говорит Екатерина, — гарантирует право на свободу слова и свободу распространения информации. Поэтому ограничение доступа к сайту (в том числе в форме фильтрации) может быть нарушением по смыслу данной статьи конвенции. В 10 статье закреплены определённые условия, при которых эта свобода может быть ограничена, и суть нашей жалобы в том, что сайт РосКомСвободы был «отфильтрован» произвольно неким ботом, в отсутствие каких-либо законных оснований для этого».

РосКомСвобода полагает, что столичные органы власти и их контрагенты явно вышли за законные пределы контент-фильтрации, установленные №436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, и необоснованно санкционировали блокировку сайта общественной организации на сети образовательных учреждений Москвы.

При этом российские суды даже не попытались установить, какие материалы РосКомСвободы столичные чиновники посчитали вредоносными для московских школьников, студентов и сотрудников образовательных учреждений, и сопоставить их с требованиями закона.

В жалобе в ЕСПЧ юристы РосКомСвободы также апеллируют к нарушению принципов сетевой нейтральности, которые не допускают фильтрацию интернет-трафика, не основанную на законе.

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