РосКомСвобода защитит в ЕСПЧ открытый доступ к своим ресурсам

Общественная организация РосКомСвобода, пройдя все возможные судебные инстанции в России, к сожалению, не смогла добиться своего законного права на свободное распространение информации, поэтому ей пришлось обратиться с жалобой в ЕСПЧ. Поводом для судебного разбирательства стала блокировка сайта РосКомСвободы в государственных образовательных учреждениях Москвы в результате контент-фильтрации. О трудностях с доступом к сайту проекта стало известно ещё летом 2016 г. – на это пожаловались пользователи. На странице-заглушке «красовалось» сообщение от оператора связи ПАО «МГТС»: «Ресурс http://rublacklist.net заблокирован, т.к. относится к категориям/категории: Запрещенные законодательством, Экстремизм и терроризм». Разумеется, данное обоснование само по себе абсурдно и не соответствует действительности.

Глава юридической практики РосКомСвободы адвокат Саркис Дарбинян в ходе досудебной переписки выяснил, что блокировку осуществляет ПАО «МГТС» не по решению суда или уполномоченного госоргана, а лишь согласно личному видению исполнения «государственного контракта» с образовательными учреждениями города Москвы и весьма оригинальному пониманию законов, на которые есть ссылки в контракте:

— Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

— Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;

— Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

— Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Заказчиком по госконтракту являет Департамент информационных технологий Москвы, выгодоприобретателем – Департамент образования Москвы, услуги связи по факту предоставляются подведомственным Департаменту образования Москвы учреждениями (более 6500 школ, колледжей, техникумов, вузов и иных гос. учреждений). К услугам контент-фильтрации по госконтракту оказалась также причастна частная компания ООО «Безопасный интернет» (выполняет категоризацию интернет-сайтов для целей исполнения контракта).

Поскольку на самом деле на сайте общественной организации никаких экстремистских материалов не было, ещё до начала судебного разбирательства в Басманном районном суде Москвы оператор связи заменил страницу-заглушку на сообщение о наличии информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Разбираться — есть ли на сайте РосКомСвободы вредная для детей информация, предстояло в российском суде. К участию в процессе также был привлечён Роскомнадзор. Однако суд отказался осматривать сайт и оценивать его с точки зрения Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и пришёл к выводу, что блокировка сайта РосКомСвободы в государственных образовательных учреждениях столицы никак не нарушения прав администрации сайта на свободы распространения информации любым законным способом. Был ли доступ у детей к интернету в тех учреждениях, которые обслуживаются по госконтракту, суд тоже не проверял. Единственное, что было установлено – решение о блокировке принял бот.

В апелляции РосКомСвобода пыталась донести до суда, что выход за допустимые законом рамки контент-фильтрации в целях защиты детей от определённых категорий информации нарушает принцип сетевой нейтральности и произвольное управление трафиком недопустимо. Но Московский городской суд оставил решение суда нижестоящей инстанции в силе. Впоследствии Президиум Московского городского суда и Верховный суд РФ отказались передавать кассационные жалобы РосКомСвободы на рассмотрение в судебном заседании.

На этой неделе жалоба по делу об образовательной блокировке сайта РосКомСвободы была направлена в Страсбург для рассмотрения в ЕСПЧ. РосКомСвобода жалуется на нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (Свобода выражения мнения). В жалобе обращается внимание на то, что блокировка сайта по сути осуществляется региональными государственными органами, поскольку именно они являются заказчиком услуги контент-фильтрации и определяют принципы отбора/категоризации онлайн-контента.

Главным нарушением, по мнению заявителя, является то, что блокировка не основана на законе и не преследует законных целей, на которые ссылались участники процесса — оператор связи, Департамент образования Москвы, ДИТ Москвы, ООО «Безопасный интернет». При этом, российские суды даже не предприняли попыток применить закон и иные нормативные акты, в которых закреплены правила осуществления контент-фильтрации в целях защиты детей от вредной информации.

Таким образом, можно говорить о двойном нарушении со стороны государства: негативной обязанности не вмешиваться в свободу распространения информации, если это не предусмотрено законом, и позитивной обязанности – защищать право на свободу информации от незаконного вмешательства (в том числе со стороны частных лиц и организаций).

Юрист РосКомСвободы

Екатерина Абашина.

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