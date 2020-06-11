Московских учителей принуждают участвовать в онлайн-голосовании за поправки в Конституцию

Учителей московских школ принуждают голосовать за поправки в Конституцию, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на педагогов двух учебных заведений. Информацию подтвердил источник Радио Свобода в ещё одной столичной школе. В свою очередь, московский педагог, преподаватель математики Арман Туганбаев в своём Facebook написал, что:

«Учителей в школах заставляют регистрироваться на онлайн-голосование. И у Департамента образования, видимо, есть пофамильные списки тех, кто из школы зарегистрировался, потому что буквально приходит сообщение: «От вашей организации зарегистрировалось 10 человек». Тем, кто не зарегистрируется, обещают проблемы. Не директор, а департамент. (Информации о том, знают ли они, проголосовал ли ты, и если да, то как, у них, видимо, нет.) Но я уже ни в чём не уверен. Казалось бы, само требование, чтобы все проголосовали — это менее страшно, чем требование, как нужно голосовать. Но для меня это не так. Во-первых, ужасен сам факт передачи информации департаменту. Данные, связанные с избирательными списками, ни в коем случае не должны быть доступны никому, кроме Избирательной комиссии. Во-вторых, здесь играет роль то, что они хотят моей регистрации. Видимо, им супер нужна явка, а тогда, может быть, я и не пойду вовсе».

Подтверждаю. Учителей в школах заставляют регистрироваться на онлайн-голосование. И у Департамента образования, видимо,… Опубликовано Арманом Туганбаевым Среда, 10 июня 2020 г.

«Открытым Медиа» учителя средней школы Алексеевского района столицы скинули скриншоты из преподавательского чата в WhatsApp, где говорится, что всех имеющих регистрацию в Москве педагогов принуждают в обязательном порядке голосовать за поправки в Конституцию.

Также была передана аудиозапись, сделанная во время педсовета, на котором руководство школы приказывает преподавателям зарегистрироваться на сайте московской мэрии mos.ru или в центрах «Мои документы», причём именно для дистанционного электронного голосования. После этого педагоги должны отчитаться перед начальством о регистрации. Точно такое же требование, по данным «Открытых медиа», выдвинуло учителям руководство школы «Воробьёвы горы».

Учителей ещё в марте предупреждали на специально собранном для обсуждения этого вопроса педсовете, что они должны будут поддержать поправки к Конституции во время онлайн-голосования, рассказал «Открытым медиа» преподаватель одной из школ Алексеевского района Москвы. «Кто этого не сделает — работать больше не будет. Потом была отсрочка голосования и тема не поднималась», — говорит он.

В профсоюз «Учитель» также поступали жалобы на подобные распоряжения со стороны администрации как минимум одной школы, подтвердила изданию оргсекретарь организации Ольга Мирясова.

В департамент образования Москвы был направлен соответствующий запрос, но ответ пока не получен.

Причем глава ЦИКа Элла Памфилова предупредила, что комиссия будет тщательно следить за ситуацией с электронным голосованием:

«Если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем. Полная свобода выбора, как голосовать, должна быть у человека. Это его право — хочет обычно, там, где он считает удобным, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать. Очень жестко будем за этим следить, всю информацию будем вытаскивать на свет и проверять».

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По данным штаба наблюдателей Общественной палаты Москвы, к 10 июня около 384 тыс. москвичей подали заявления на электронное голосование за поправки к Конституции. 42 тыс. сделали это через портал госуслуг, 341 тыс.— через портал мэрии mos.ru. В Нижнем Новгороде, где ЦИК также санкционировал онлайн-голосование, таких заявлений пока всего 10 тыс.

Несколько пожелавших сохранить анонимность собеседников «Ъ» сообщили, что они в последние дни не только получили информацию о возможности онлайн-голосования, но и столкнулись с вопросами со стороны работодателей независимо от формы собственности, которые через отделы кадров интересовались, будут ли сотрудники голосовать и в какой форме.

По свидетельству нескольких сотрудников бюджетных организаций, их настойчиво агитируют принять участие в электронном голосовании, причем на сайте mos.ru.

Об этом, например, рассказывает один из сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» (занимается содержанием основных улиц и дорог в Москве). По его словам, организация призывает сотрудников зарегистрироваться для участия в электронном голосовании и предоставить данные трех своих «друзей-москвичей», которые тоже согласны голосовать онлайн. Для подтверждения регистрации руководители подразделений предприятия требуют предъявить скриншоты заявлений.

Сообщили «Ъ» и об агитации за электронное голосование в школах Москвы тоже. По крайней мере, три учителя из разных образовательных комплексов города на условиях анонимности сообщили об требовании руководства зарегистрироваться для голосования онлайн.

Один из учителей рассказал, что их школа должна организованно проголосовать в первый день досрочного голосования, 25 июня: об этом сотрудникам обещали «вежливо напомнить» по телефону.

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