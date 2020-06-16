Торгово-промышленная палата предлагает выдавать льготные кредиты отечественным разработчикам софта

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает создать льготные кредитные продукты для отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) под залог интеллектуальной собственности. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

«Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для компаний- разработчиков программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по созданию и ведению интернет-проектов, при условии кредитования под залог интеллектуальной собственности, под минимальный процент с упрощенным порядком предоставления заемных средств», — говорится в письме Катырина.

Предлагается освободить такие компании от уплаты налога на прибыль, а также страховых взносов до 1 января 2021 года с последующей рассрочкой платежей на 2 года. Также ТПП просит разработать специальные правила валютного регулирования и контроля для компаний и самозанятых в сфере IT с установлением порогового значения по выручке для их применения и ввести понижающие коэффициенты налога на прибыль, НДС для IT-компаний и самозанятых граждан, работающих по экспортным контрактам.

Помимо этого, ТПП рекомендует Минцифры, Минпромторгу, Российскому экспортному центру совместно с общественными объединениями предпринимателей «разработать и запустить программу продвижения на иностранные рынки отечественных IT-услуг и компаний», «обеспечить на базе объектов инфраструктуры малых и средних предприятий в субъектах РФ парки высоких технологий для начинающих IT-компаний и самозанятых».

Еще одно предложение — упростить порядок включения компаний-разработчиков программного обеспечения в реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Как пояснил в письме Катырин, эти предложения направлены на сохранение существующих высокотехнологичных рабочих мест и высококвалифицированных специалистов, а также на поддержку и развитие отрасли в целом «как одной из ведущих и востребованных в экономике страны».

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