Microsoft намеревалась продать американским силовикам свою систему распознавания лиц

В ходе открытого судебного процесса, Американский союз гражданских свобод (ACLU), оспаривая секретность программы распознавания лиц DEA, получил электронные письма Microsoft, благодаря которым стало известно о попытках американской корпорации продать свою технологию данной силовой структуре США.

Как указывается в электронных письмах за период с сентября 2017 года по декабрь 2018 года, Microsoft в частном порядке пригласила агентов DEA в свой офис в Рестоне, штат Вирджиния, для демонстрации системы распознавания лиц, и позже DEA протестировало технологию. В электронных письмах также сообщается, что DEA выразило обеспокоенность по поводу покупки технологии, опасаясь критики со стороны общественности, когда ФБР использовало подобные технологии в то время.

По словам критиков, технологии распознавания лиц нарушают право американцев на неприкосновенность частной жизни и непропорционально демонстрирует предвзятость по отношению к представителям других рас.

«Это плохо, что Microsoft пыталась продать опасную технологию правоохранительным органам, которым поручено возглавить войну против расизма, но ситуация становится еще хуже. Даже после запоздалого обещания не продавать технологии видеонаблюдения полиции Microsoft отказалась сообщить, будет ли она продавать технологию федеральным агентствам, таким как DEA», — сообщил старший адвокат ACLU Натан Фрид Весслер (Nathan Freed Wessler).

Представители DEA и Microsoft отказались комментировать данную ситуацию.

Напомним, Microsoft стала третьей по счету компанией (после IBM и Amazon), решившей занять позицию против использования технологии распознавания лиц правоохранительными органами. Как заявил президент компании Брэд Смит, техногигант занял «принципиальную позицию» в отношении правильного использования данной технологии.

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