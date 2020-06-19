«Эхо Москвы» получило от суда штраф за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы на 200 тыс. руб. оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» за распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу вреда жизни и (или) здоровью граждан. «Эхо Москвы» сообщило, что речь идёт о публикации выступления политолога Валерия Соловья о числе заражённых коронавирусом.

Со ссылкой на анонимные источники, Валерий Соловей 16 марта рассказал, что с середины января в России насчитывается около 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс. (сама публикация сейчас недоступна). Генеральная прокуратура, потребовавшая заблокировать эту информацию, опираясь на данные Роспотребнадзора, тогда заявила, что на 18 марта насчитывалось всего 147 случаев заражения.

В апреле Генпрокуратура РФ также направила в Роскомнадзор материалы для привлечения «Эха Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе на сайте ее оренбургского отделения. Надзорное ведомство признало недостоверной информацию о якобы имевшей место попытке УФСИН скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской исправительной колонии ИК-8.

Сейчас суд ещё отдельно оштрафовал на 60 тыс. руб. и редактора сайта Виталия Рувинского.

«Будем обжаловать», — отреагировал на решения суда главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

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