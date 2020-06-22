Дуров призвал к борьбе с цензурой в Иране и Китае

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём англоязычном канале попросил администраторов прокси-сервисов, поддерживавших приложение во время блокировки в России, переключить свои усилия на Иран и Китай, где власти также запретили работу мессенджера:

«Движение „Цифровое сопротивление“ не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Оно только начинается — и становится глобальным».

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Он призвал разработчиков быть готовыми к новым вызовам, ведь «политическая ситуация в мире становиться все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность».

Дуров отметил, что за два года блокировки Telegram команда мессенджера создала уникальную для соцсетей технологию «разблокировки». «Мы не хотим, чтобы эта технология стала ржавой и устаревшей», — добавил он.

Пользователи обратили внимание, что пост Дурова о разблокировке Telegram на английском отличается от поста на русском: в нём говорится о борьбе с цензурой и о необходимости продолжать «Цифровое сопротивление» в Китае и Иране https://t.co/b7cgEjpPK1 — TJ (@tjournal) June 22, 2020

Сообщение появилось после того, как Роскомнадзор и Генпрокуратура разблокировали доступ к мессенджеру на территории РФ, но сначала пост был опубликован в русскоязычном канале, и его содержание, как заметили пользователи, отличается от английского. В нём Дуров сконцентрировался на плюсах разблокировки Telegram.

Дуров написал, что после разблокировки вырастет стабильность и скорость работы приложений, а также «станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram». В отличие от сообщения на английском языке, Дуров не объясняет подробно, как компания готовилась к блокировке и обходила её. Кроме того, он ни разу не употребил слова «цензура» и его производных.

В сообщении на русском языке Дуров заверил, что «в плане сохранности личных данных» изменений не будет. Также он написал, «разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов» и посчитал, что «Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», если сохранить тренд. В посте на английском языке про плюсы для бизнеса и страны речи не идёт.

В конце поста на русском языке Дуров поблагодарил россиян, которые продолжали пользоваться мессенджером во время блокировки: «Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду всё это время». Однако он не написал прямым текстом, как в сообщении на английском языке, что блокировка не сработала, а аудитория удвоилась.

Напомним, недавно блокировка с мессенджера в России была снята, и Роскомнадзор заявил о своей позитивной оценке готовности Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Некоторые пользователи увидели в этом предпосылки к сотрудничеству мессенджера с силовиками, как это происходит, например, с ВКонтакте, однако по мнению технического директора РосКомСвободы Станислава Шакирова, пока для таких опасений нет оснований: «Есть мнение, что Telegram официально предоставляет все переписки людей по запросам судов, но в это слабо верится, потому что секретные чаты они в принципе не могут предоставить согласно их архитектуре, а несекретные чаты — они всегда утверждали, что не могут их читать, хотя проверить это достаточно сложно».

«Когда Дуров выпустил Telegram с возможностью шифрования в секретных чатах все удивились немного, но пока это его не скомпрометировало. Проверить невозможно, надо доверять Telegram и пока он это доверие не утратил. В паблике нет сведений о том, что переписка куда-то утекала. Он стал делать сквозное шифрование как у всех», — подытоживает эксперт.

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