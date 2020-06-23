Московская полиция прекратила уголовное дело в отношении Nginx

Следователи московской полиции приняли решение о прекращении уголовного дела о правах на программное обеспечение (ПО) Nginx, созданное сотрудниками Rambler, говорится в ответе Следственного департамента МВД РФ на запрос депутата Госдумы Андрея Свинцова:

«По результатам проведенного расследования и с учетом собранных доказательств вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления».

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«Законность и обоснованность данного решения проверяются надзирающей прокуратурой», — отметили в министерстве. В апреле текущего года о наличии оснований для закрытия дела заявляла и Генпрокуратура России.

В декабре прошлого года в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. Следственные действия проводились в связи с тем, что неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает «служебным произведением», свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc.

В Rambler Group посчитали, что компания владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, поскольку в начале 2000-х годов программу разрабатывал его сотрудник Игорь Сысоев, а «любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права».

Следователями столичной полиции было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании объектов авторского права, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Разбирательства вызвали резонанс среди крупнейших российских интернет-компаний, и уже в апреле текущего года Rambler заявил о том, что компания направила ходатайство в следственные органы о прекращении уголовного дела. Тогда же Rambler сообщил, что расторг договор с компанией Lynwood Investments, в связи с чем Lynwood сохранил за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не от имени Rambler Group.

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