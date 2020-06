Мы выиграли дело в ЕСПЧ против госблокировки страницы нашего сайта с выплатой компенсации от России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека блокировку страницы «Инструментарий» сайта РосКомСвободы, наложенную в 2015 году Анапским городским судом на основании того, что данная страница якобы является анонимайзером, с помощью которого граждане получают неограниченный доступ к запрещённым на территории РФ материалам. Об этом сообщил ведущий глава юридической практики РосКомСвободы, партнёр Центра цифровых прав, адвокат Саркис Дарбинян.

В качестве компенсации суд обязал Россию выплатить организации 10 тысяч евро.

13 апреля 2015 года Анапский городской суд Краснодарского края вынес решение о блокировке страницы http://rublacklist.net/bypass, иск в который подала местная прокуратура. Как правило, прокуроры обосновывают это тем, что при помощи подобных сайтов можно получить доступ к наркосайтам или экстремистским материалам, устроить массовые беспорядки, создать взрывчатое вещество, стать педофилом, — далее можно бесконечно перечислять плоды фантазии прокуроров. К сожалению, абсурдность их доводов, а также судебного решения по «Инструментарию» оспорить в судах высших инстанций в России не удалось. Поэтому юристы РосКомСвободы направили свою жалобу в ЕСПЧ.

Как отмечает Саркис Дарбинян,

Кроме этого, в Страсбурге положительное решение вынесено по оппозиционным изданиям «Каспаров.ру» и «Грани.ру» — доступ к ним был заблокирован Роскомнадзором в 2014 году по «Закону Лугового», который дал Генеральной прокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.

В жалобе в Европейский суд, отмечает правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдитов, указывалось, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации. Юрист напоминает, что руководство интернет-ресурсов даже не уведомили о том, что послужило поводом для блокировки — это позволило бы снять спорные тексты.В то же время российские власти в своем меморандуме не признали жалобы СМИ. По словам чиновников, претензии к сайту «Каспаров.ру» связаны со статьей «В Крыму будет национализирована госсобственность» и иллюстрациями к ней, которые адресованы жителям Крыма якобы «с целью побудить их к совершению противоправных действий». «Грани.ру» пострадали за сообщения про акции в поддержку участников «Болотного дела», в которых, по мнению властей, содержались призывы «к выражению гражданской позиции без соблюдения установленного законом порядка проведения мероприятий».

ЕСПЧ признал, что в этих делах власти нарушили статью 10 (свобода выражения мнения) и ст 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и постановил выплатить учредителям изданий «Каспаров.ру» и «Грани.ру» по 10 тысяч евро каждому, отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.

