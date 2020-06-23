Мы выиграли дело в ЕСПЧ против госблокировки страницы нашего сайта с выплатой компенсации от России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека блокировку страницы «Инструментарий» сайта РосКомСвободы, наложенную в 2015 году Анапским городским судом на основании того, что данная страница якобы является анонимайзером, с помощью которого граждане получают неограниченный доступ к запрещённым на территории РФ материалам. Об этом сообщил ведущий глава юридической практики РосКомСвободы, партнёр Центра цифровых прав, адвокат Саркис Дарбинян.

В качестве компенсации суд обязал Россию выплатить организации 10 тысяч евро.

13 апреля 2015 года Анапский городской суд Краснодарского края вынес решение о блокировке страницы http://rublacklist.net/bypass, иск в который подала местная прокуратура. Как правило, прокуроры обосновывают это тем, что при помощи подобных сайтов можно получить доступ к наркосайтам или экстремистским материалам, устроить массовые беспорядки, создать взрывчатое вещество, стать педофилом, — далее можно бесконечно перечислять плоды фантазии прокуроров. К сожалению, абсурдность их доводов, а также судебного решения по «Инструментарию» оспорить в судах высших инстанций в России не удалось. Поэтому юристы РосКомСвободы направили свою жалобу в ЕСПЧ.

Как отмечает Саркис Дарбинян,

«Сегодняшние решения ЕСПЧ по блокировкам сайтов в России были достаточно ожидаемыми. Европейский суд опирался на свою же ранее сформированную позицию в делах по блокировкам против Турции. Нельзя блокировать весь сайт за всего лишь один материал и, тем более, нельзя делать это втихаря без права на апеллирование. Решение о блокировке страницы Роскомсвободы было признано незаконными в виду отсутствия подобных запрещающих норм в российском законе, что привело к нарушению ст.10 Конвенции (свобода выражения мнения). А саму процедуру принятия решения о блокировке, а также тот факт, что вышестоящие суды отказали нам в пересмотре по существу, суд признал нарушением ст. 13 Конвенции (право на эффективные средства правовой защиты). Учитывая, что конвейер блокировок сайтов все еще не прекращается, а количество блокируемой информации только растет, это наша совместная очень большая победа. Теперь все заявители имеют право на пересмотр принятых в отношении них решений, компенсацию по 10 000 евро, а также могут требовать изменения текущего российского законодательства, которое, как уже установил суд, противоречит международным правовым стандартам в части ограничения доступа к информации в сети. Решения ЕСПЧ будут также иметь значения и для формирования дальнейшей судебной практики в России».

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Кроме этого, в Страсбурге положительное решение вынесено по оппозиционным изданиям «Каспаров.ру» и «Грани.ру» — доступ к ним был заблокирован Роскомнадзором в 2014 году по «Закону Лугового», который дал Генеральной прокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.

Liberté d'expression sur #internet : Le blocage arbitraire de sites internet viole la #CEDH. En Russie, ont notamment été visés des médias d’opposition (dont le site de @Kasparov63) & une ONG qui défend les libertés numériques (@RuBlackListNET) => https://t.co/gqdV31Abuk pic.twitter.com/KWMA86fbZL — Nicolas Hervieu (@N_Hervieu) June 23, 2020

В жалобе в Европейский суд, отмечает правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдитов, указывалось, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации. Юрист напоминает, что руководство интернет-ресурсов даже не уведомили о том, что послужило поводом для блокировки — это позволило бы снять спорные тексты.В то же время российские власти в своем меморандуме не признали жалобы СМИ. По словам чиновников, претензии к сайту «Каспаров.ру» связаны со статьей «В Крыму будет национализирована госсобственность» и иллюстрациями к ней, которые адресованы жителям Крыма якобы «с целью побудить их к совершению противоправных действий». «Грани.ру» пострадали за сообщения про акции в поддержку участников «Болотного дела», в которых, по мнению властей, содержались призывы «к выражению гражданской позиции без соблюдения установленного законом порядка проведения мероприятий».

ЕСПЧ признал, что в этих делах власти нарушили статью 10 (свобода выражения мнения) и ст 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и постановил выплатить учредителям изданий «Каспаров.ру» и «Грани.ру» по 10 тысяч евро каждому, отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.

«Агора» также сообщает об ещё одном удачном деле в защите прав россиян на свободное распространение и получение информации — ЕСПЧ присудил директору Ассоциации интернет-издателей Владимиру Харитонову 12 тысяч евро за незаконную блокировку Роскомнадзором его интернет-библиотеки. В декабре 2012 года Роскомнадзор заблокировал интернет-библиотеку digital-books.ru, созданную Харитоновым. Этот ресурс располагался на том же IP-адресе, что и портал rastamantales.ru, который и был изначальным объектом блокировки из-за якобы пропаганды наркотиков. На блокировке настаивала на тот момент существовавшая Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

Харитонов попробовал в судебном порядке опротестовать решение Роскомнадзора, однако в июне 2013 года Таганский райсуд признал блокировку законной, а в сентябре 2013-го это решение оставил в силе Мосгорсуд. Конституционный суд РФ также констатировал: поскольку Роскомнадзор действовал в пределах своей компетенции, то и нарушений никаких нет. Одновременно с этим — после жалобы Харитонова в суд — Роскомнадзор без объяснения причин исключил блог из реестра. Европейский суд признал, что российские власти в деле Харитонова нарушили две статьи Конвенции: ст.10 (свобода выражения мнения) и ст.13 (право на эффективное средство правовой защиты). Власти должны выплатить директору Ассоциации интернет-издателей 12 тысяч евро: 10 тысяч — в качестве компенсации морального вреда и 2 тысячи — судебные расходы.

«Отметим, что решение принято единогласно, за него проголосовал даже судья из России», — пишет в своём Telegram-канале Павел Чиков.

Огромное спасибо @snorri51 , Рамилю Ахметгалиеву и, конечно, @pchikov ! Круть!

И отдельный горячий привет судье Смолиной, которая, потренировавшись на моем деле, спустя пять лет постановила заблокировать Телеграм. https://t.co/LRAb87mI4q — Vladimir Kharitonov (@v_x) June 23, 2020

По делу Харитонова РосКомСвобода выступала как amicus curiae, т.е. в качестве экспертной поддержки. В решении ЕСПЧ, в частности, сказано:

«РосКомСвобода, российская неправительственная организация, поддерживающая открытые саморегулируемые сети и цифровые права пользователей, заявила, что правовая база для блокирования онлайн-контента, существовавшая в то время, привела к непредсказуемым последствиям и нецелевой блокировке веб-сайта. Она не предоставила эффективного механизма для оспаривания решений о блокировке, поскольку добросовестный владелец веб-сайта узнал о существовании такого решения только после того, как оно вступило в силу».

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«ЕСПЧ напомнил России об основополагающем значении интернета при реализации прав на свободу выражения мнения, распространение информации и на доступ к ней общественности, следует из постановления суда по четырем жалобам, касающимся вопроса ограничения доступа к веб-сайтам, — говорится на сайте РАПСИ. — Страсбургский суд обратил внимание, что любая регуляторная практика возможна исключительно в рамках, установленных законом, который, в свою очередь, должен отвечать критериям ясности, предсказуемости и обеспечивать защиту от необоснованного вмешательства. Это, как указывается в материалах дела, базовые гарантии в трактовке Европейской конвенции по правам человека. Россия в своих меморандумах по жалобам настаивала на соразмерности принятых регуляторами мер и их соответствии национальному законодательству в вопросах предотвращения распространения незаконной информации. Это, подчеркивается в документах, было подтверждено в судебном порядке. Жалобы были поданы в ЕСПЧ в период с 2013 по 2015 годы. Ситуации касались различных типов ограничительных мер, в том числе, когда заблокированный IP-адрес был предоставлен нескольким сайтам, включая целевой, и когда весь веб-сайт был заблокирован из-за одной страницы или файла. Все лица заявили о нарушении статьи 10 (выражение мнения) и 13 (эффективное средство правовой защиты) Конвенции».

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