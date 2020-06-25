ЕСПЧ коммуницировал первую связанную с «IP-геноцидом» жалобу по делу Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой в России мессенджера Telegram. Это жалоба сервиса «Живая фотография», чей онлайн-магазин дизайнерских фотопостеров был недоступен с мая 2018 г. в связи с борьбой Роскомнадзора против Telegram. Тогда ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов, что помешало работе многих сервисов.

Доступ к сайту заблокировали на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля 2018 года, напоминает глава международной «Агоры» Павел Чиков, однако доменное имя и адреса отдельных его страниц в реестр запрещенных ресурсов не вносились, а уведомлений от Роскомнадзора не поступало.

В июле того же года ООО «Живая фотография» подало административное исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием признать незаконной блокировку сайта Роскомнадзором и восстановить доступ к сайту. В иске говорилось, что один IP-адрес может использоваться для сотен разных доменных имен не связанных между собой сайтов. В августе Таганский суд отказал в удовлетворении исковых заявлений, объяснив, что массовая блокировка предотвращает «более тяжкие» последствия. Позднее Мосгорсуд признал решение нижестоящего суда законным и обоснованным.

После этого — весной 2019 года — ООО «Живая фотография» обратилось с жалобой в Европейский суд по правам человека. В жалобе заявитель подчеркивал, что российские власти нарушили две статьи Европейской конвенции: ст.10 (свобода выражения мнения) и ст.13 (право на эффективное средство правовой защиты). По мнению руководства ООО, блокировка сайта «являлась вмешательством в его право на свободное выражение мнения, которое включает в себя право свободно получать и распространять информацию». По мнению заявителя, «это вмешательство не было предусмотрено законом и не являлось необходимым в демократическом обществе».

Кроме того, в жалобе сказано, что ООО «Живая фотография» «ни при какой степени разумной осмотрительности, даже обратившись за юридической консультацией, не имело возможности предвидеть возможность блокировки принадлежащего заявителю сайта».

«Следовательно, на момент вынесения распоряжения о блокировании IP-адресов, вероятно используемых Telegram, отсутствовало ясное и четкое правило, предоставляющее заявителю возможность контролировать свое поведение в рассматриваемом вопросе», — говорилось в жалобе.

ЕСПЧ задал российскому правительству ряд вопросов: не было ли нарушено право заявителя на свободу выражения мнения; имел ли Роскомнадзор возможность варьировать способы блокировки и не вышел ли он за пределы своих полномочий; не было ли нарушено право заявителя на эффективную правовую защиту в связи с отказом судов оценить последствия блокировки для его сайта.

правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий данный сервис в ЕСПЧ, надеется, что рассмотрение дела не затянется, особенно учитывая, что недавно Страсбург принял решение в пользу владельцев нескольких сайтов, заблокированных в 2012-2015 годах. В документе была сформулирована общая позиция относительно сложившейся в России практики блокировок.

Дело «Живой фотографии» во многом сходно с делом директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, ставшего случайной жертвой блокировок, отмечает Гайнутдинов. Но в данном случае речь идет о бизнесе и здесь ярко проявилось общее пренебрежение его интересами ради политических целей, а требование справедливой компенсации тут будет особенно уместно, констатирует юрист.

Пресс-служба Минюста сообщила, что встречные аргументы по делу пока не готовы. «Жалоба <…> изучается на предмет обоснованности предъявляемых претензий», – говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Официальная позиция будет сформирована и представлена в ЕСПЧ до 11 декабря.

Глава юрпрактики РосКомСвободы, партнёр Центра цифровых прав Саркис Дарбинян отмечает, что, хотя вынесенные ЕСПЧ решения касаются блокировки по разным причинам, они в целом сходны: так, суд усматривает нарушение в том, что пострадавший фактически не имел возможности оспорить решение о блокировке, а часто даже не знал о ней. Общим можно считать и вывод о недопустимости блокировки всего ресурса из-за одного контента. Поэтому, скорее всего, решение по «Живой фотографии» будет аналогичным, прогнозирует эксперт.

.

.

.