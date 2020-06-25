В Госдуме предлагают закрепить мобильные номера

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли законопроект с предложением закрепить номера мобильных телефонов за абонентами. Поправки в закон «О связи» опубликованы на сайте нижней палаты. Авторами законопроекта выступили «справороссы» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, которые предлагают прописать в законе, что пользователи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе».

«Сегодня номера мобильных телефонов абонентам не принадлежат. При этом вопрос права собственности абонента на свой номер становится актуальным, если человек, к примеру, ведет популярный канал в мессенджерах или социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков. К номеру также может быть привязан онлайн-банк и многое другое. Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту и понести в том числе финансовые убытки. Сейчас, если номер абонента будет передан другому (такое бывает при долгой неактивности номера), новый владелец может получить, например, доступ к телеграм-каналу и делать с ним что угодно», — объясняет Ионин.

По его словам, в этих условиях логично было бы закрепить право собственности абонента на телефонный номер. Владелец такого номера в том числе сможет передать его по наследству или на иных основаниях. Ионин подчеркивает, что передача номера в собственность будет проходить только по желанию абонента — то есть, если он не хочет этого, он может пользоваться номером на прежних условиях. Если же хочет, то оператор будет не вправе ему отказать.

Дмитрий Ионин отмечает, что обсуждал инициативу с мобильными операторами, и те уверяют, что и сейчас абонент может закрепить за собой номер, переоформив договор. Однако авторы законопроекта с этим не согласны и предлагают закрепить такое право в законе. По словам Ионина, официально инициативу внесут в Госдуму в течение сегодняшнего дня.

«Коммерсантъ» отмечал, что операторы связи и так предоставляют услуги сохранения номера и смены его пользователя, однако сам номер принадлежит государству.

По мнению члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Бориса Едидидина, в Минцифры вряд ли поддержат предложение депутатов. Юрист считает, что эта идея «прямо противоречит использованию телефонного номера как одного из самых востребованных идентификаторов».

«Упрощение администрирования и учета номеров не только снизит качество данных операторов связи, но и позволит еще шире использовать телефонные номера в мошеннических схемах», — заявил Едидин, отметив, что у операторов уже есть услуга блокировки номера с его сохранением за текущим владельцем. Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») подтвердили его слова.

В свою очередь руководитель агентства Content Review Сергей Половников пояснил, что номера принадлежат государству, а операторы получают их за фиксированную плату с привязкой к определенному региону. «Соответственно, по аналогии с номером паспорта или номером автомобиля, которые также выдаются государством, мобильный номер не может быть объектом собственности абонента», — считает Половников.

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