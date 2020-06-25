ФНС заблокировала базу данных о публичных компаниях и стартапах Crunchbase

Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла в реестр запрещённых сайтов платформу Crunchbase, собирающую данные о частных стартапах и публичных компаниях:

reestr.rublacklist.net/record/1225940

Речь шла об отдельной странице, на которой была размещена информация о казино. Поскольку блокировка осуществлялась по https, недоступен был весь сайт Crunchbase.

«Претензии к сайту возникли из-за опубликованной на нем информации, нарушающей российский закон об азартных играх», — сообщил исполнивший решение ФНС Роскомнадзор в ответ на запрос VC. Позднее запрещенная информация была удалена, а доступ к ресурсу восстановлен.

Исходя из оставшейся в кэше Google информации, на удалённой странице размещалась карточка Best Bitcoin Casino.

Это не единственная связанная с азартными играми компания, информация о которой размещается на данной платформе, причём сайты некоторых компаний, присутствующих в списке Crunchbase, являются запрещёнными на территории РФ.

О причинах ограничения доступа к данному сайту пользователи и журналисты узнали, воспользовавшись реестром РосКомСвободы, с помощью которого мы проводим общественный мониторинг блокировок. Мы очень рады, что наш сервис помогает многим людям, журналистам и общественным организациям ориентироваться в вопросах применения государством интернет-цензуры.

Роскомнадзор внёс сервис для поиска информации о компаниях Crunchbase в список запрещённых сайтов. Причина блокировки пока неизвестна, но, по данным «Роскомсвободы», речь может идти о размещении на сайте информации о казиноhttps://t.co/1AKpULjrcj — Стартапы и бизнес (@vcru) June 25, 2020

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