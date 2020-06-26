В США рассмотрят законопроект о запрете на распознавание лиц

25 июня демократы внесли в парламент законопроект, который запретит федеральным правоохранительным органам использовать технологию распознавания лиц и затруднит использование этой технологии государственными и местными полицейскими управлениями. Если запрет примут, он будет действовать, пока Конгресс не примет закон, прямо разрешающий её использование.

«Технология распознавания лиц не просто представляет смертельную угрозу нашей частной жизни, она физически опасна для чернокожих американцев и других меньшинств в нашей стране. Когда мы работаем над устранением систематического расизма, который пронизывает каждую часть нашего общества, мы не можем игнорировать вред, который наносят эти технологии», — заявил один из инициаторов законопроекта сенатор Эд Марки. 24 июня Бостон проголосовал за запрет использования распознавания лиц в городе, став вторым по величине муниципалитетом в мире, сделавшим это. Калифорния, Нью-Гэмпшир и Орегон запрещают использование этой технологии в полицейских камерах, а Окленд и Сан-Франциско не разрешают применять её местным учреждениям. Ранее в этом месяце IBM, Amazon и Microsoft приостановили продажу технологии распознавания лиц правоохранительным органам.

В январе афроамериканец Роберт Уильямс провел более суток в полицейском участке Детройта, будучи арестованным в результате ошибки технологии распознавания лиц. По словам Уильямса, позже полицейские отпустили его, сказав, что «компьютер», должно быть, ошибся. Уильямс также рассказал, что он бы и не узнал о роли алгоритмов в своём аресте, но об этом проговорился один из офицеров.

И хотя новый законопроект не нашёл большой поддержки в Конгрессе, предложение всё же большая победа для защитников конфиденциальности, которые в течение многих лет призывали использовать биометрические идентификационные системы осторожно. « Распознавание лиц похоже на ядерное или биологическое оружие. Оно создает такую угрозу будущему человеческого общества, что любые потенциальные выгоды не перевешивают неизбежного вреда. Эта по своей сути угнетающая технология не может быть реформирована или отрегулирована. Она должна быть упразднена», — заявила заместитель директора некоммерческой адвокатской группы по правам человека Fight for the Future Эван Грир.

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