Медицинское издание Vademecum подало иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору

Медицинский сайт Vademecum подал в Тверской районный суд Москвы иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору с требованием признать незаконным их решение о блокировке, сообщил «МБХ Медиа» юрист Александр Попелюк. В иске издание потребовало признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке сайта и соответствующее требование Генпрокуратуры.

«Несмотря на то, что подобный опыт уже был, в практике оспаривались требования Генпрокуратуры, тем не менее, требования, направленные против публикаций, касающихся достоверности или недостоверности, таких споров не было. Что касается перспектив, мы полагаем, что они есть, несмотря на то, что требование Генпрокуратуры было удовлетворено. Иной опции у нас не было, поскольку Vademecum был поставлен ультиматум», — сказал Попелюк.

В иске издание потребовало признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке сайта и соответствующее требование Генпрокуратурыhttps://t.co/IX6zZC8KbF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 30, 2020

Vademecum оказался заблокирован в конце апреля текущего года. Распоряжение о блокировке вынес Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры, которая посчитала недостоверной статью на этом сайте. В материале со ссылкой на письмо Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) сообщалось, что медпомощь, оказанная пациентам с коронавирусом, поступившим в клиники не с бригадой скорой помощи, оплачена не будет. Опровержения этой информации не было, в то же время ее некорректно цитировали другие сайты, «которые не разбираются в этой теме и интерпретировали информацию так, как они ее понимали», пояснял «Ъ» главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев.

В издании требования ведомств назвали цензурой. «Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит „призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка“, мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания», — говорится в заявлении редакции.

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