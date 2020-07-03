Европейские правозащитники обсудят дело «ловца покемонов» в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) допустил к процессу по жалобе осужденного блогера Руслана Соколовского европейские правозащитные организации. Как пишет «Ъ», в деле будут участвовать британский «Артикль 19», бельгийский Центр защиты прав человека при Гентском университете и французский Европейский центр права и правосудия.

Как отмечает глава международной «Агоры» Павел Чиков, организации представлены здесь как третьи лица, и представляют собой две «либеральные» и одну «консервативную» некоммерческие организации (НКО). «С их помощью Европейскому суду предстоит найти баланс между свободой слова и защитой верующих, чтобы в итоге определить общий подход к подобным делам», — пишет он в своём Telegram-канале.

Эти организации оставят суду письменные замечания в качестве третьих лиц в процессе. По регламенту ЕСПЧ, они сделают это в интересах надлежащего отправления правосудия. Ранее организации из Великобритании и Бельгии выступали за то, что любые законы, защищающие религии, являются по своей сути дискриминационными и приводят к цензуре дискуссий. Французский же центр выступает с консервативных позиций, указывая на то, что право на критику религии не дает права оскорблять её.

В 2016 году видеоблогер, уроженец Курганской области Руслан Соколовский опубликовал ролик, в котором он ловил покемонов в игре «Pokemon Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. После этого следователи изучили остальные видео на канале Соколовского и нашли в них признаки экстремизма. Летом 2017 года блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы условно по статьям 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Позже Свердловский облсуд снизил срок до 2 лет и 3 месяцев.

В мае 2019 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты и освободил видеоблогера Руслана Соколовского, уроженца Шадринска, от ранее назначенного наказания за экстремизм (статья 282 УК РФ) в связи с частичной декриминализацией этой статьи. Несмотря на это, ЕСПЧ коммуницировал жалобу Соколовского.

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