Суд оштрафовал Светлану Прокопьеву на полмиллиона рублей

Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), и приговорил её к штрафу в 500 000 рублей (прокуратура просила 6 лет колонии). Прокопьева, которая явилась на заседание с букетом белых цветов и в футболке We will not shut up — «Мы не заткнемся», после окончания заседания суда заявила:

«Ну я довольна тем, что это всё же не реальный срок. Конечно, я не рассчитывала на оправдание… Мы будем обжаловать».

Видеотрансляцию из зала суда вело «МБХ Медиа»:

Перед началом заседания журналистка опубликовала в своём Facebook пост, в котором поблагодарила всех за поддержку, рассказав также, что «собрала тревожный чемоданчик»:

Я не знаю, как сегодня все обернется, и толком не надеюсь ни на что, но в любом случае хочу сказать вам всем, друзья,… Опубликовано Светланой Прокопьевой Понедельник, 6 июля 2020 г.

Несмотря на «мягкость», пришедшие поддержать журналистку люди встретили приговор криками «позор», поскольку абсурдность обвинений, выдвинутых против Светланы Прокопьевой, осознавали все, включая, пожалуй, и представителей власти.

«Парадоксальная ситуация, — прокомментировал приговор глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг, — для государственной системы России сегодняшнее решение — это компромисс, а для гражданского общества это достижение. Мы все понимаем, что Светлана невиновна, система просто не умеет сдавать назад — она в такой форме идёт на компромиссы, в такой форме признаёт свою неправоту. Обвинение полностью развалилось в суде».

Глава «Агоры» Павел Чиков охарактеризовал это как «редкий пример отличной, слаженной работы команды из трёх адковатов Татьяны Мартыновой, Тумаса Мисакяна и нашего Виталия Черкасова».

Напомним, уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям. Осенью 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение, и несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок из ее эфира на радиостанции.

Делу псковской журналистки посвящена отдельная страница в Wikipedia.

Ранее в защиту Прокопьевой выступили многие общественные деятели, представители гражданского общества, а также её коллеги — журналисты.

В день суда российские правозащитники выступили с коллективным заявлением, в котором потребовали оправдать псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, обвиняемую в оправдании терроризма. Заявление к настоящему времени подписали более 30 представителей разных правозащитных организаций, его текст размещен на сайте правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в перечень организаций-иноагентов, но центр пытается оспорить это решение через Европейский суд по правам человека).

В заявлении подчеркивается несогласие с позицией обвинения, которая считает оправданием терроризма «попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве».

«Мы убеждены — в действиях Светланы Прокопьевой нет состава преступления. Выполняя свой профессиональный долг, журналист вправе свободно распространять информацию не только о событиях, но и об идеях, и высказывать свое собственное мнение по волнующим общество событиям. Гражданская позиция журналиста — в традициях отечественной журналистики», — говорится в заявлении правозащитников.

В нем выражено восхищение мужеством Светланы Прокопьевой, которая в своем последнем слове на суде 3 июля сказала, что ей не страшно критиковать государство и правоохранительную систему, говорить силовикам, что они порою не правы. Приговор по делу Прокопьевой может быть только оправдательным, резюмируется в заявлении правозащитников.

«Понятно, что такие скандалы в наших условиях легко гасятся, условный срок, штраф, да даже, если все совсем плохо, оправдательный приговор – а майор через годик сядет за взятку (и сам в глубине души это понимает), — пишет журналист Олег Кашин. — Но тут же не в майоре дело. Он частичка, клетка, атом, винтик, и если ему в голову пришло полтора года назад посадить Прокопьеву – значит, система уже готова к таким делам, и проблема только в том, что не с того журналиста начали. Будут искать дальше, однажды найдут, вопрос времени. Так уж вышло, что гуманных просвещенных диктатур на самом деле не бывает, и тюрьма за слова всегда идет пакетом к пожизненному царствованию, никаких предохранителей тут нет. Не вышло с Прокопьевой, выйдет с кем-то еще. Найдут».

«Она написала обычную статью, а местному ФСБ нужны были палки, — выразил схожее мнение владелец TgVPN Владислав Здольников. — Они завели на неё уголовное дело за «оправдание терроризма», а прокурор запросил для неё 6 лет колонии. Помимо того, что преступлений без потерпевших существовать не должно, никакого оправдания там конечно не было, а в материалах сфабрикованного дела полный ад. Прокопьева должна быть немедленно оправдана и освобождена».

«Если в случае с Серебренниковым и коллегами было все примерно понятно, то в случае с приговором Светлане Прокопьевой нет ощущения, что наверняка обойдется. Пришел ли в суд хоть кто-нибудь из Седьмой студии, захватив сумку?» — делится своими мыслями биолог Татьяна Фёдорова — супруга бывшего «узника Tor», математика Дмитрия Богатова.

Накануне заседания главред «Медиазоны» Сергей Смирнов заявил в своём Telegram:

«Чтобы вы понимали, все дело основано на экспертах и их выводах, примерно таких: «Подобное оправдание терроризма прессой XIX века видится как один из этапов разрушения русской государственности, ее ослабления и достижения геополитических интересов странами-конкурентами». Реально хочется сказать: что вы все несете?! Какие народовольцы, какие народники!? Как обычно не обошлось без секретных свидетелей (разумеется оперов), один из них говорил, что цель Прокопьевой «смена власти, в том числе различными радикальными механизмами»».

«Светлана Прокопьева написала удивительно точный и проницательный текст об истории теракта в Архангельском УФСБ, — считает политолог Кирилл Рогов. — Как политолог, очень хорошо понимаю, в чем смысл суда на Светланой Прокопьевой. Если это самоподрыв-протест подростка против пыток, то общество переходит на его сторону, а ФСБ превращается в НКВД. Поэтому саму возможность такой постановки вопроса надо давить в зародыше».

В поддержку Светланы выступил также Союз журналистов России. Об этом сообщил глава организации Владимир Соловьёв: «Конечно, мы поддерживаем Светлану и очень хотим, чтобы не было приговора. Тем более, там есть предложение от прокурора, вообще вопиющее, — четыре года без профессии. В первый раз о таком вообще слышу».

Также Москве у здания ФСБ на Лубянке прошли пикеты журналистов с задержаниями участников. Аналогичные акции в преддверии оглашения приговора состоялись в самом Пскове и ряде других городов страны.

Светлана Прокопьева сотрудничает со многими изданиями, на «Эхе Москвы в Пскове» выходит ее авторская программа «Минутка просветления». Ранее журналистка возглавляла редакцию газеты «Псковская губерния».

