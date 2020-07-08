Исследование: большинство атак на журналистов в России происходит со стороны властей

Фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists) представил третью часть исследований атак против работников СМИ в 12 постсоветских странах за период с 2017 по 2019 год (предыдущие части были посвящены Азербайджану, Средней Азии, Молдове, Армении и Грузии), которая рассказывает о давлении на журналистов в Беларуси, Украине и России. «Под работниками СМИ в данном докладе понимаются журналисты, блогеры, операторы, фотокорреспонденты и другие сотрудники и менеджеры традиционных и незарегистрированных медиа», — отмечают авторы исследования.

В пресс-релизе Фонда говорится, что их эксперты и партнеры проанализировали 3063 факта нападений на профессиональных и гражданских журналистов, блогеров и других работников СМИ и выявили основные риски и угрозы, характерные для каждой из этих стран. Основным источником атак на журналистов в России являются представители властей – на них приходится 68% всех нападений. 63% всех атак против журналистов осуществляются с использованием юридических и экономических механизмов, прежде всего задержаний, административных и уголовных дел, вынужденных увольнений.

Для корректного анализа рисков нападений, говорится в докладе, целесообразно рассматривать не абсолютные, а относительные цифры атак — из расчета на 100 тысяч населения. Суммарное население Беларуси, России и Украины насчитывает почти 200 миллионов человек, что соответствует примерно 45% населения Евросоюза. Согласно расчетам, наибольшему риску нападений подвержены журналисты из Беларуси. При этом риск физического нападения выше в Украине.

Беларусь занимает второе место после Армении среди 12 постсоветских стран по относительному числу атак против работников СМИ на 100 тысяч населения с показателем 11,4. Основным способом нападений на журналистов в Беларуси являются атаки с помощью юридических и экономических механизмов — они составляют 89%. Основным источником опасности для работников медиа являются представители власти — прежде всего, полиция и суды. В Беларуси преобладает «пакетный» вид атак, в ходе которого работника СМИ задерживают, судят, арестовывают на трое суток и приговаривают к выплате штрафа. Наиболее частым «административным преступлением» является сотрудничество белорусских журналистов-фрилансеров с иностранными СМИ без аккредитации Министерства иностранных дел. Иногда составной частью такой «пакетной атаки» являются обыски по месту работы и проживания журналиста с конфискацией оборудования и документов.

Россия, наряду с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, демонстрирует невысокие для постсоветских стран показатели относительного риска подвергнуться нападению — 0,77. При этом для Москвы с населением 12,5 млн человек этот риск составляет уже 2,95. Предположительно такие цифры объясняются особенностями мониторинга нападений в этой стране. Россия выделяется высоким числом смертей среди работников СМИ: 15 человек погибли в результате убийств, несчастных случаев, избиений и самоубийств, что вдвое выше, чем во всех 11 постсоветских странах вместе взятых. Самым распространенным типом нападений на работников медиа в стране являются атаки с использованием юридических и экономических механизмов. Количество задокументированных задержаний журналистов полицейскими за рассматриваемый период превысило 200 случаев, а 40 журналистов были приговорены к различным срокам лишения свободы.

В Украине относительный показатель атак против журналистов составляет почти 2 на 100 тысяч населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ. Примечательно, что в зонах боевых действий — Донецкой и Луганской областях — зафиксировано 43 нападения на журналистов, тогда как в Киевской области — 385. Почти 28% всех зафиксированных нападений на работников СМИ в Украине составляют атаки физического характера (избиения, похищения, покушения на убийство), причем более чем в половине случаев нападавшие не были связаны с властями. В этой стране преобладающими способами давления на журналистов являются травля и запугивание, в том числе в киберпространстве, а также повреждение и отъем имущества и документов. Вызывает оптимизм снижение общего числа атак в 2019 году: 245 по сравнению с 357 атаками в 2017-м.

В случае с Россией особое внимание исследователи обратили на дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой обвинение запросило 6 лет колонии, но суд оштрафовал её на полмиллиона рублей за то, что она в 2018 году написала авторскую колонку о самоподрыве студента Жлобицкого в здании ФСБ по Архангельской области, и власти увидели в этом тексте оправдание терроризма. «В такой ситуации даже присуждение штрафа вместо заключения в тюрьму на долгий срок же выглядит актом гуманизма», — констатируют авторы исследования.

Работа российских журналистов связана с повышенными рисками для жизни, здоровья и свободы: за анализируемые три года зафиксировано 1116 нападений на журналистов. Пятая часть всех атак (225 случаев) приходится на физические нападения, отмечают исследователи.

За эти три года как минимум 15 российских работников СМИ лишились жизни. В 2019 году по сравнению с 2017-м число физических нападений на журналистов увеличилось на четверть. За профессиональную деятельность журналистов избивают и калечат, как фотографа «Медиазоны» Давида Френкеля и документалиста Сергея Ерженкова.

Проанализированные Фондом факты атак за 2017-2019 годы в России говорят о нарастании агрессии в отношении работников СМИ. Динамика пугающая: количество задержаний работников СМИ в 2019 году выросло по сравнению с 2017-м в 4 раза, а число заключений их под стражу удвоилось. 68% всех атак на работников СМИ в России приходится на представителей властей.

За рассматриваемый период в России в результате убийств, несчастных случаев, избиений и самоубийств погибло вдвое больше работников СМИ, чем на всем постсоветском пространстве – 15 человек. Массовые задержания журналистов на митингах и одиночных пикетах, уголовные преследования и штрафы за публикации любой неприятной для властей информации являются постоянной угрозой для работников СМИ в России. Убийства журналистов не расследуются, а безнаказанность ведет ко все большому разгулу произвола власти и тех, кого она покрывает или открыто поощряет.

Самым опасным регионом для журналистом является Москва, в которой за исследуемый период произошла треть всех задокументированных атак на работников СМИ. Риск быть атакованным в столице составляет 2,95 по сравнению с 0,77 по России в целом (коэффициент риска рассчитан исходя из числа атак на 100 тысяч населения). Число атак в регионах повышенного риска для работников СМИ выглядит следующим образом:

Москва — 369

Санкт-Петербург — 85

Свердловская область — 50

Краснодарский край — 45

Московская область — 44

Республика Ингушетия — 24

Республика Дагестан – 22

В докладе приводятся только некоторые примеры наиболее распространенных подвидов атак на работников СМИ. Более подробная информация по каждому факту нападений приведена в Карте медиарисков на сайте Фонда «Справедливость для журналистов».

В ежегодном индексе свободы прессы «Репортеров без границ» за 2020 год Россия занимает 149-е место из 180, между Гондурасом и Конго. Исходя из отчета Freedom of the Net за 2019 год, составленного Freedom House, в России отсутствует свобода интернета (31 из 100 баллов). По этому показателю Россия находится в одной группе стран с Китаем, Саудовской Аравией и Кубой.

Среди законодательных инициатив, которые неблагоприятно влияют на журналистику, авторы доклада упоминают «закон Лугового», законы «Об иноагентах» и об ограничении иностранного владения в СМИ до 20%. Так называемый «пакет Яровой», который был одним из самых громких законов, который в комплексе ужесточил законодательство, например, по части требования владельцам интернет-сервисов предоставлять ФСБ «ключи шифрования». Сильным ударом стал «закон о фейк-ньюс», особенно в период пандемии коронавируса, который власти используют для давления на СМИ.

В ноябре 2019 года в силу вступил принятый Госдумой закон о «суверенном интернете», предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Помимо этого, он позволяет Роскомнадзору взять под контроль каналы провайдеров и самостоятельно блокировать сайты.

В конце 2019 года был подписан закон, который позволяет штрафовать «СМИ-иностранных агентов» на сумму до 5 миллионов рублей, а также арестовывать физических лиц за создание или распространение публикаций таких СМИ на срок до 15 суток.

В феврале 2020 года в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента», входят 12 медиапорталов, в том числе «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и ее подразделения.

В январе 2020 года Министерство юстиции также предложило внести поправку в Административный кодекс, по которой можно будет штрафовать за распространение материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные), а также за репосты их публикаций.

В моменты политических обострений власти ограничивают доступ населения к интернету. Последние примеры:

митинги в Ингушетии против передачи части территории Чечне осенью 2018 и весной 2019 года;

протестные акции в Москве летом 2019 года;

митинги за отмену итогов выборов мэра столицы Бурятии в сентябре 2019 года;

протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе (Архангельская область) в октябре 2019 года.

В докладе приводятся только некоторые примеры наиболее распространенных подвидов атак на работников СМИ. Более подробная информация по каждому факту нападений приведена в Карте медиарисков на сайте Фонда.

«Оценка и исследование рисков – это первый шаг для повышения безопасности журналистов. Надеюсь, наш доклад поможет выработать способы самозащиты и повысить вероятность сохранения здоровья и свободы», – указала директор Фонда «Справедливость для журналистов» Мария Орджоникидзе.

Полностью доклад можно прочитать здесь.

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