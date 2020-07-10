Выбрал ли Telegram путь ВКонтакте?

В последнее время многие пользователи Рунета заметили, что популярный мессенджер Telegram пошёл на сближение с «официальной РФ». Этому предшествовала внезапная смена риторики создателя сервиса Павла Дурова с условно «прозападной» на условно «пророссийскую», затем стало известно о разблокировке мессенджера в России, после чего снова последовали неоднозначные заявления Павла.

В начале июля текущего года Минцифры «благословило» открытие офиса мессенджера в РФ. «Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

И вот на днях вице-президент Telegram Илья Перекопский выступил на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в казанском Иннополисе. На встрече обсуждали перспективы развития отрасли и то, как создать стимулы для ее дальнейшего роста и увеличить вклад России в мировую IT-индустрию.

Перекопский пожаловался, что российские разработчики мобильных приложений вынуждены платить налог в размере 30% компаниям Apple и Google за размещение своих программ в магазинах. По его словам, IT-индустрия — эта сфера, где технологически сложно конкурировать. Во многом причиной является политика американских компаний. Он напомнил, что после запуска Telegram Apple не позволила оставить игровую платформу с каталогами:

«Нам пришлось её удалить под угрозой удаления Telegram из App Store. Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда».

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Одновременно с выступлением Ильи Перекопского в Иннополисе основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале пост со ссылкой на развёрнутую статью, где изложены всего его соображения на эту тему: «В июне я коротко рассказал о том, как компании Apple и Google уничтожают стартапы и увеличивают на 30% цену мобильных приложений для всех пользователей смартфонов в мире. Тогда я предложил решение проблемы, но оно осталось непонятым многими русскоязычными СМИ, которые неверно перевели его с английского».

Дуров призвал к борьбе с Apple и Google как с монополистами на рынке распространения приложений. Это предложение было озвучено его представителем на встрече с Мишустиным.

Основатель Telegram Павел Дуров призвал к борьбе с Apple и Google как с монополистами на рынке распространения приложений и поддержал намерения властей ЕС и России ввести антимонопольные меры против Apple https://t.co/Od3f4a5Gjp pic.twitter.com/i17Lo858NU — Центр цифровых прав (@RightsDigital) July 10, 2020

«Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя. В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих оффшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания», — написал Дуров.

Дуров отдельно отметил, что в то время как в случае с Google разработчики по крайней мере могут продвигать свои приложения и не используя Play Market, Apple прямо запрещает распространение в обход своего магазина приложений.

В конце поста Дуров поддержал намерения властей ЕС и России ввести антимонопольные меры против Apple. При этом он назвал требование о предустановке российских приложений на айфоны недостаточной мерой и призвал власти обязать Apple «как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию».

Такая риторика не могла оставить равнодушными пользователей мессенджера, особенно среди тех, кто живёт в России и вынужден полагаться на независимые технологические ресурсы, способные безопасно доносить до аудитории Рунета их мысли. Например, оппозиционный политик и один из создателей ОЗИ Леонид Волков заявил следующее:

«Про свежий пост Дурова.

1. Мда, либертарианец из вас, Павел, так себе.

2. Говорить о необходимости регулировать отчисления разработчиков приложений владельцам инфраструктуры и мотивировать это все защитой интересов стартапов — ну таааак себе риторика, подавляющее большинство этих стартапов просто никогда не возникли бы, если бы не созданная Apple’ом и другими инфраструктура.

3. До этой весны нам (пользователям) было понятно, как финансируется Telegram (у которого нет рекламной и т.д. монетизации). Мы видели, что Дуров привлек $1.7B на создание платформы TON, и тратил эти деньги в том числе на развитие и поддержание Telegram, на очень недешевую инфраструктуру этого сервиса. За несколько лет, как мы понимаем, Дуров, грубо говоря, потратил $400M — а в прошлом месяце вынужден был оставшиеся $1.3B вернуть инвесторам. Внимание, вопрос: на какие деньги теперь обеспечивается существование и развитие Telegram? Мне кажется, пользователи вправе задавать такой вопрос сервису, особенно сервису, который на первое место декларативно ставит защиту безопасности коммуникаций. Бесплатный сыр бывает известно где.

4. То, что Дуров не дает (пока) ответа на этот вопрос и, в то же время, демонстративно сближается с российским государством — очень и очень напрягает и настораживает. Если станет ясно, что в том или ином виде российское государство станет одним из источников обеспечения финансирования сервиса, то, конечно, с Telegram в его нынешнем виде придется попрощаться».

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«Похоже, Телеграм уже продан одному из российских олигархов, — рассуждает Telegram-канал Digital Доктор. — Практически невероятное «переобувание» происходит в отношениях между Павлом Дуровым и российскими властями. Все мы прекрасно помним историю с блокировками Телеграм и прокси-войной, которую развязал Роскомнадзор. А уже в начале этого года в Госдуму стали вбрасывать законопроекты о разблокировке Телеграм, якобы потому что она просто не получается, так зачем блокировать. Хочется задать в таком случае вопрос: почему не разблокировали LinkedIn, которым точно также все пользуются, кому это нужно в целях хантинга IT-специалистов?»

Перечисляя все события весны-лета текущего года, происходившие вокруг Telegram, Digital Доктор делает вывод, что мессенджер продан «русским олигархам», и про «теперешнюю приватность мессенджера можете сделать вывод сами».

«Я все-таки надеялся, что все эти звоночки по телеграму и Дурову — это все моя больная фантазия, помноженная на жизнь в России, где всюду подвох, — пишет журналист «Эха Москвы» Майкл Наки. — Но как-то сложно уже не замечать слона в комнате. Примечательно, что пишем мы об этом в телеграме! Куда дальше-то идти? В там-там? ICQ?»

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк тоже считает, что мессенджер посылает всем «нехорошие сигналы»:

«Ладно бы они эту тему поднимали в США, но в РФ… играют тем самым на руку безумным госзапрещенцам. Какие-то нездоровые шахматные партии разыгрывают. Заиграются. Или уже?»

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«Павел Дуров идет войной на Google и Apple, обвиняя их в эксплуатации несчастных стартаперов, а его заместитель в это время выступает с теми же тезисами на совещании у российского премьера Михаила Мишустина (уровень Дурова, видимо, — встреча с Путиным), — отмечает шеф-редактор Знак.com Дмитрий Колезев. — Дуров решил не просто сотрудничать с российским государством (это было и так понятно), а делать это публично и открыто. Возможно, Дурову кажется, что российские власти помогут ему построить более справедливую цифровую среду. Хотя звучат опасения, что на самом деле это Дуров поможет власти построить цифровой концлагерь. Но чисто с точки зрения сюжета альянс, конечно, интересный».

Достаточно негативные ожидания от сближения Telegram с российскими властями (в том числе и в «антизападной» риторике Дурова) возникли и у других пользователей Сети:

Странные действия Павла Дурова и Ко наряду с постом Леонид Волков зародили во мне сомнение, а стоит ли дальше пользоваться Telegram? Опубликовано Алексеем Табаловым Четверг, 9 июля 2020 г.

Дуров накинулся на Apple и Google. В своем телеграм-канале он заявил, что корпорации душат стартапы непомерными… Опубликовано Лентач Четверг, 9 июля 2020 г.

Роскомнадзор разблокирует Telegram. Логичное завершение истории с Павлом Дуровым, который недавно рассорился с… Опубликовано Александром Кушнарем Четверг, 18 июня 2020 г.

Дуров обиделся, что американцы не дали ему запустить Gram, пошел дружить с товарищем майором, и начал накатывать на U.S. сервисы, которые берут долю у разработчиков приложений. Паша, а ты забыл как сам брал 45 руб с каждых 100 у разработчиков приложений на платформе ВКонтакте? https://t.co/mD9E53HQP5 — Рустем Адагамов (@adagamov) July 9, 2020

Дуров в своём манифесте выписал себя из либертарианства — TanhioMurphy 👨🏻‍💻 (@TanhioMurphy) July 10, 2020

Дуров далеко не первый, кто совершает роковую ошибку, надеясь остаться в выигрыше в результате плотного сотрудничества с российским режимом. И, наверное, не последний. Но этот кейс как-то прямо особенно неприятен. В том числе и тем, на каком политическом фоне он реализуется. — Victor Korb (@Victor_Korb) July 9, 2020

Дуров про злую Apple и Google, которые создали свои мобильные ОС, развивают их годами, а за возможность пользоваться аудиторией и получать доступ к юзеру хотят денег. Еще и правила на своей платформе придумывают. Раскулачить!

Очень странный мессадж.https://t.co/Ue8DY4gIkF — Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) July 9, 2020

…и, как правильно пишут в реплаях, вдвойне странно читать все это в исполнении вроде как либертарианца — Feldman (@EvgenyFeldman) July 9, 2020

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Возможно, в скором времени Павел выступит с официальным разъяснением своей «обновлённой» позиции относительно сотрудничества с российскими властями, чтобы снова вернуть немного пошатнувшуюся веру в безопасность мессенджера. Но насколько сильно это сможет поменять настроения пользователей, прогнозировать сложно.

Напомним, Павел Дуров — один из создателей социальной сети «ВКонтакте», которую продал в 2013 году, а сам был вынужден покинуть Россию. Вскоре данная соцсеть стала рекордсменом по количеству приговоров, вынесенных россиянам за высказывания в интернете.

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