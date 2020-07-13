Роскомнадзор заставил Znak удалить ссылку на Instagram Сергея Шнурова

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев в своём Telegram-канале сообщил о том, что издание снова стало объектом пристального внимания Роскомнадзора:

«Роскомнадзор продолжает бесполезную и бессмысленную практику: выписывает СМИ штрафы за гиперссылки на контент с матом. Теперь получили протокол за ссылку на инстаграм Сергея Шнурова. Предлагаю «Партии Роста», раз уж она существует и имеет Шнурова сопредседателем, как-нибудь высказаться по этому поводу».

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Также Колезев выложил скриншот письма РКН, из которого становится ясно, что речь идёт о статье «Шнуров раскритиковал звезд, агитирующих за поправки в Конституцию» — издание разместило отредактированную версию стихотворения музыканта, где он в острой форме говорит про Стаса Михайлова, Ольгу Бузову, а также Евгения Плющенко и Яну Рудковскую, которые снялись в агитационном ролике вместе со своим сыном.

В текущей версии статьи гиперссылки уже нет, но она осталась в сохранённой версии Архива Интернета.

В 2018 году Роскомнадзор проиграл суд «Знаку» — надзорное ведомство услышало в размещённом на сайте видеоролике о нападении на школу в Башкортостане мат, но судьи убедились в отсутствии там нецензурной брани, и штрафа удалось избежать.

UPD. Надзорное ведомство решило составить административный протокол по статье 13.21 КоАП, для чего вызвало к себе Колезева на 23 июля.

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