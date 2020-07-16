Amazon, Alphabet и Microsoft обвиняют в незаконном использовании биометрии

Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft, возможно, при обучении системы распознавания лиц использовали фотографии людей без их разрешения. Это является нарушением закона штата Иллинойс о биометрической конфиденциальности, пишет Bloomberg.

Фотографии были взяты из базы данных International Business Machines «Разнообразные лица» («diversity in faces»), следует из исковых заявлений пострадавших. База доступна для исследований расовых и гендерных предубеждений в распознавании лиц и содержит 1 млн изображений человеческих лиц, помеченных специальными метками, такими как симметрия лица, длина носа и высота лба.

«Обвиняемые использовали биометрические идентификаторы и информацию, отсканированные с фотографий, которые были загружены из Иллинойса, и управляли ими через учётные записи пользователей, компьютеры и мобильные устройства в Иллинойсе», — говорится в жалобе. Истцы требуют 5 тыс. долл. компенсации, вынесения судебного запрета на использование компаниями «биометрических идентификаторов» жителей Иллинойса и уничтожения всех сохранённых о них сведений.

Закон штата Иллинойс (Biometric Information Privacy Act, BIPA) призван защитить жителей от сбора или хранения их биометрических данных без явного на то разрешения. Судебные иски, связанные с BIPA, появляются всё чаще. Один из крупнейших касался Facebook, который в январе согласился выплатить 550 млн долл. истцам, обвинившим его в нелегальном сборе биометрических данных. Заявители назвали систему анализа фотографий в соцсети, позволяющую отмечать людей на изображениях для распознавания их на других фото, незаконным сбором биометрической информации. Они обосновали иск в том числе тем, что соцсеть не запрашивала дополнительного разрешения на применение таких алгоритмов у пользователей.

В 2019 году Окружной апелляционный суд США отклонил заявление Facebook о том, что данные распознавания лиц не являются биометрией. Суд счёл, что «разработка шаблона лица с использованием технологии распознавания лиц без их согласия вторгается в личные дела и частные интересы человека».

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