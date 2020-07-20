В Общественной палате предложили создать интернет-полицию и интернет-прокуратуру

Киберпреступностью и незаконным контентом в виртуальной сети могла бы заниматься интернет-прокуратура и интернет-полиция, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов на круглом столе «Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования»:

«Во Франции создана специальная должность прокуроров по интернету. И надо сказать, что мне, в общем, как юристу нравится эта модель… На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры именно потому, что прокуратура может выступать в интересах неопределенного круга граждан и защищать их интересы в сети интернет».

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По его словам, также важно появление интернет-полиции, которая была бы уполномочена на проведение оперативно-розыскных мероприятий в этой сфере. «При этом такая интернет-полиция должна быть выведена в систему МВД и четко, иерархично следовать тем действиям, которые предпринимала бы прокуратура», — пояснил он.

Кирьянов обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, совершённых с помощью Интернета и социальных сетей. Он также указал, что число подобных преступлений, особенно в части наркоторговли, только растёт.

Ранее Кирьянов предлагал создать в России Министерство пропаганды, мотивируя это отсутствием госоргана, который решал бы подобные задачи.

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