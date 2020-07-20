Интернет и сотовую связь обещают всем населённым пунктам от 100 человек

Интернет и сотовая связь за несколько лет должны появиться во всех населенных пунктах от 100 человек и выше. Минцифры разработало проект постановления, уточняющий состав УУС и принципы их оказания.

На УУС предоставляются в населенных пунктах, в которых проживают 250-500 человек. Проект министерства предусматривает изменение состава УУС. Отмечается, что коллективные точки доступа интернета — стационарные компьютеры — заменят на точки Wi-Fi.

В министерстве сообщили, что пункты коллективного доступа в небольших поселках со стационарными компьютерами обходятся в шесть раз дороже точки доступа в интернет и не обеспечивают современный уровень сервисов, поэтому не востребованы у пользователей.

Также, согласно проекту постановления, скорость связи должна быть не менее 10 Мбит/с. Помимо этого необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально важным информационным ресурсам из списка Минцифры. Указаны и параметры для установки точек передвижной сотовой связи. Если все операторы охватывают населенный пункт менее чем на 75%, то считается, что услуги связи здесь не оказываются и нужно ставить точку связи.

В данный момент документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая закончится 22 июля текущего года.

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