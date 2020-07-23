Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за видео криптомошенников

Один из основателей Apple Стив Возняк подал иск к YouTube из-за того, что компания в течение нескольких месяцев позволяет мошенникам использовать его образ в аферах по раздаче биткоинов, сообщает Bloomberg.

Злоумышленники использовали фото и видео с Возняком, убеждая пользователей платформы, что он бесплатно раздает биткоины, а отправившим ему криптовалюту она вернется в двойном размере. Естественно, обманутые пользователи не получают ничего. По словам Возняка, YouTube игнорирует его запросы на удаление мошеннических видео.

Возняк — один из 17 истцов, которые требуют, чтобы суд заставил YouTube и его головную компанию Alphabet немедленно удалить видео и предупредить пользователей о мошенничестве. Пострадавшие также хотят получить компенсацию. Помимо Возняка, мошенники используют ещё и образы основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска и совладельца Microsoft Билла Гейтса.

Ранее в этом месяце мошенники взломали аккаунты публичных людей в Twitter и разместили там сообщения о раздаче биткоинов. Twitter, в отличие YouTube, среагировал быстро и временно заблокировал атакованные аккаунты, а также запретил верифицированным пользователям публиковать новые посты. Кроме того, на время расследования инцидента Twitter заблокировал все учётные записи, которые в течение последних 30 дней пытались сменить пароль. Акции Twitter упали на 4% после закрытия торгов.

Сообщалось, что злоумышленники подкупили сотрудника компании. Как писала The New York Times, во взломе участвовали четыре человека. Неизвестно, получили ли они доступ к личной информации пользователей, например переписке.

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