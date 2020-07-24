Генпрокуратура согласовывала прекращение блокировки Telegram с… Генпрокуратурой (но не с судом)

Начальник отдела обеспечения осведомлённости управления ИБ ДИТ Москвы Валерий Комаров решил выяснить — на каком основании была проведена разблокировка мессенджера Telegram. Дело в том, что официально заблокирован он решением суда по заявлению Роскомнадзора на основании уведомления ФСБ о неисполнении мессенджером своих обязанностей как организатора распространения информации (ОРИ). Условия снятия блокировки — передача информации российским силовикам, отмечает Комаров в своём блоге.

Блокировка со стороны Генпрокуратуры, подчёркивает он, не касается ограничения доступа к непосредственно мессенджеру, там речь идёт о запрете конкретных ресурсов в Telegram, при этом:

«Если же речь идет о снятии полной блокировки на территории России, то такое решение РКН должно быть согласовано с ФСБ, а не с Генпрокуратурой. Так как такой информации не опубликовано, а вариант согласования Генпрокурором неисполнения РКН судебного решения выглядит сомнительным, то телеграм на территории страны продолжает быть запрещенным!»

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Для прояснения сложившейся ситуации Комаров сделал запрос в Генпрокуратуру.

«Ответ Генеральной прокуратуры подтвердил версию, что она согласовала снятие блокировки по ранее поданным требованиям исключительно самой Генпрокуратуры. И ее согласие не распространяется на блокировку мессенджера «телеграм» по решению суда», — констатировал Комаров после того, как получил соответствующее письмо из надзорного ведомства.

Таким образом, подтвердилось его предположение о том, что формально мессенджер остаётся в России до сих пор под запретом.

Видимо, разблокировка Telegram — это какая-то очередная российская юридическая аномалия.

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