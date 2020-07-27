Минэк позволит экспериментировать с «умными отелями»

Минэкономразвития готовит нормативную базу по проектам для «регуляторных песочниц», сообщает «Коммерсантъ». Они были отобраны по результатам работы с российскими IT-компаниями, включая МТС, «Яндекс» и «Медси», а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных. Для каждого эксперимента разработают сценарий тестирования и пилотирования, при этом предполагается работа только с обезличенными данными.

В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономики войдут:

— роботизированные гостиницы;

— дроны для грузовых перевозок;

— беспилотные автомобили для коммерческого использования (такси);

— дистанционное заключение договоров на услуги связи,

— услуга «Голосовой антифрод» для защиты абонентов от мошенников,

— сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,

— искусственный интеллект в медицине и телемедицинских технологиях.

Один из основных проектов — «Умный отель», в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей при помощи технологий интернета вещей, виртуальной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).

Однако по российскому законодательству отель без персонала работать не может. Собеседники издания полагают, что бизнес в этом и не заинтересован.

В России приняли закон о «регуляторных песочницах», который ускорит появление автономных такси, дронов-доставщиков и робо-отелей. Законодателей консультировали МТС, «Яндекс» и другие крупные российские компании.https://t.co/wlW4r9a1ve pic.twitter.com/Ifxvjm7j8O — DTF (@playdtf) July 27, 2020

Законопроект об экспериментальных правовых режимах 22 июля приняла приняла в третьем чтении Госдума. Ожидается, что новый документ обеспечит развитие науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, снижение издержек предпринимательской деятельности и повышение эффективности государственного управления.

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