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27.07.2020

Минэк позволит экспериментировать с «умными отелями»

Однако по российскому законодательству отель без персонала работать не может, и участники рынка говорят, что у бизнеса на подобный эксперимент запроса нет

 

Минэкономразвития готовит нормативную базу по проектам для «регуляторных песочниц», сообщает «Коммерсантъ». Они были отобраны по результатам работы с российскими IT-компаниями, включая МТС, «Яндекс» и «Медси», а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных. Для каждого эксперимента разработают сценарий тестирования и пилотирования, при этом предполагается работа только с обезличенными данными.

В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономики войдут:
— роботизированные гостиницы;
— дроны для грузовых перевозок;
— беспилотные автомобили для коммерческого использования (такси);
— дистанционное заключение договоров на услуги связи,
— услуга «Голосовой антифрод» для защиты абонентов от мошенников,
— сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,
— искусственный интеллект в медицине и телемедицинских технологиях.

Один из основных проектов — «Умный отель»,  в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей при помощи технологий интернета вещей, виртуальной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).

Однако по российскому законодательству отель без персонала работать не может. Собеседники издания полагают, что бизнес в этом и не заинтересован.

Законопроект об экспериментальных правовых режимах 22 июля приняла приняла в третьем чтении Госдума. Ожидается, что новый документ обеспечит развитие науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, снижение издержек предпринимательской деятельности и повышение эффективности государственного управления.

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