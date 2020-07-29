Правительство хочет засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство предложило определять поставщиков при проведении закупок для организаций в космической сфере закрытым способом. Документ об этом опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. При проведении таких закупок заказчик не будет размещать о них информацию и документы в единой системе закупок, кроме непосредственного извещения о проведении.

Закрытые закупки планируют делать:

— для проведения работ по исследованию и использованию космического пространства;

— для создания космических материалов и космических технологий;

— для создания, модернизации, поставки, ремонта, сервисного обслуживания, использования и утилизации космической техники.

Из пояснительной записки к проекту следует, что засекречивание информации обусловлено тем, что иностранные государства анализируют информацию из открытых источников. Они получают сведения об исполнении госконтрактов «заказчиками, по которым выступают государственные органы, находящиеся под санкциями иностранных государств».

«Сокрытие сведения о расходах которые находятся в открытой части бюджета — это, в принципе, плохая практика. Если всё так серьёзно — переводите деятельность Роскосмоса в секретный режим, переносите всю его деятельность под гостайну», — считает руководитель проектного направления «Открытые данные» в Счётной палате Иван Бегтин. Закрытие сведений о расходах из открытой части бюджета он назвал неправильным решением, поощряющим «огромную коррупционную нишу».

«Я бы задал встречный вопрос, а нормально ли существование госкорпораций в России? Они зарегистрированы как НКО, публикуют минимальнейшую публичную отчётность, аккумулируют огромные средства, недвижимость, ресурсы и так далее и активно лоббируют ещё большую собственную закрытость», — заключил эксперт.

«Роскосмос» предложил засекретить свои госзакупки в июле 2019 года. Предполагалось, что это повысит информационную безопасность и поможет в борьбе с санкциями в отношении организаций ракетно-космической отрасли. В феврале того же года корпорация искала заказчика на создание системы, которая позволяет мониторить медиаматериалы об организации.

В 2018 году временно запретило «Роскосмосу» и «Росатому» заключать контракты с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России. В 2019 году Пентагон внёс Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Это решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин находится в санкционных списках США с 2014 года.

Общественное обсуждение проекта пройдёт с 28 июля по 11 августа, независимая антикоррупционная экспертиза — с 28 июля по 3 августа. В случае принятия постановление правительства будет действовать до 1 июля 2021 года.

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