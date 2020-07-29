СМИ США: ГРУ распространяет фейки о коронавирусе

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию о пандемии коронавируса и пытаются влиять на американцев по мере приближения выборов, пишет The New York Times. По версии издания, Главное разведывательное управление использовало информационное агентство InfoRos и подконтрольные ему InfoBrics.org и OneWorld.press. для продвижения идей того, что вирус был создан военными США и что медицинская помощь России может привести к новой разрядке отношений с Вашингтоном.

Одновременно с этим агентство Associated Press рассказало о двух ответственных за дезинформацию людях, ранее служивших в подразделении, специализирующемся на военно-психологической разведке. Это Александр Старунский и Денис Тюрин. В одной из публикаций InfoRos за 2016 год Тюрин указан как генеральный директор информационного агентства.

Связанные с российской разведкой россияне организовали кампанию по распространению ложной информации о коронавирусе. Такие материалы они публиковали на англоязычных сайтахhttps://t.co/ieGHt1fp4U — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 29, 2020

Разоблачение разведкой США, пишет AP, случилось потому, что остановить распространение дезинформации особенно важно в преддверии ноябрьских президентских выборов: американские чиновники стремятся избежать повторения ситуации 2016 года, когда якобы российская «фабрика троллей» запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку Дональда Трампа. Москва периодические подобные утверждения называет ложными. Ранее в этом месяце Россию обвинили в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19.

По словам американских чиновников, с конца мая по начало июля усилиями российской разведки было опубликовано около 150 статей о пандемии.

.

.

.