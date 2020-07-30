Роскомнадзор составил протокол о фейке на главреда «Коммерсант-Уфа»

Управление Роскомнадзора по республике Башкортостан составило протокол о фейке (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) на главного редактора издания «Коммерсант-Уфа» Наталью Павлову из-за материала о местах для умерших от коронавируса, сообщает «МБХ медиа». Сначала Роскомнадзор заводил дело на юрлицо издания — ООО «Знак», но потом ведомство решило составить протокол не на организацию, а на главреда.

Земельные участки для захоронения умерших от коронавирусной инфекции на городском кладбище «Северное» не выделялись, говорится в протоколе со ссылкой на администрацию Уфы. Распространение подобной информации «создает предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», следует из документа.

Газета опубликовала материал в апреле этого года. В нём говорилось, что администрация Уфы зарезервировала 1000 мест на городском кладбище для умерших от COVID-19 людей. На данный момент статья удалена по требованию Роскомнадзора. Новость об этом также написали несколько СМИ Уфы. В их числе — портал «Проуфу», журналистам которого информацию подтвердил пресс-секретарь администрации города Марсель Байдавлетов.

Байдавлетов на суде заявил, что действительно подтверждал изданию информацию, однако не считает свои слова официальным комментарием, поскольку журналистка «Проуфу» обратилась к нему в мессенджере WhatsApp, а не через официальный запрос на бланке издания и с печатью. Журналисты ProUfu утверждают, что пресс-служба города давно общается со СМИ в мессенджерах.

Главного редактора издания ProUfu Тимура Алмаева из-за этой же новости на 60 тыс. руб.

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