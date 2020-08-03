Контроль за зарубежным финансированием СМИ могут ослабить

Минэкономразвития предлагает Минцифры и Роскомнадзору в следующем году проанализировать, не стоит ли изменить действующие сейчас правила, по которым СМИ уведомляют чиновников об иностранном финансировании. Об этом пишет РБК со ссылкой на возможный план оценки фактического воздействия в 2021 году. Такой план формируется из предложений от бизнес-ассоциаций, органов государственной власти и других заинтересованных лиц для исключения необоснованных запретов и ограничений в сфере предпринимательской деятельности.

Минэкономразвития считает, что СМИ могут не уведомлять о получении средств или призов за традиционные услуги (проведение пресс-конференций, выставок, семинаров) и за конкурсы или перегон видеоматериалов. Часто среди покупателей здесь есть иностранные компании, затраты которых расцениваются как иностранное финансирование. Инициатива ведомства позволит «ослабить административную удавку», что облегчит работу СМИ, считают собеседники издания.

С 2016 года иностранным компаниям и гражданам запрещено владеть более чем 20-процентными долями в российских СМИ. Соответствующие поправки в закон «О СМИ» были приняты осенью 2014 года. Новые нормы привели к масштабному переделу собственности на рынке СМИ и уходу из России ряда крупных международных издателей — финской Sanoma, немецкой Axel Springer, американских Dow Jones и FT Group. Другие иностранные акционеры российских СМИ либо сократили свои доли в российских СМИ, либо перерегистрировали права собственности в российской юрисдикции.

СМИ могут не отчитываться об иностранных поступлениях, только если они получены от учредителя, рекламодателя, дистрибьютора или если такая сумма не превышает 15 тыс. руб. единовременно.

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