На «Новую газету» и её главреда составили протоколы о «фейках»

На «Новую газету» и её главного редактора Дмитрия Муратова составили административные протоколы о «фейках», пишет «МБХ медиа» со ссылкой на самого Муратова. Два протокола на издание и два — на главреда. «Фейковыми» якобы являются материал «Свистать всех наверх» Валерия Ширяева о коронавирусе в одной из воинских частей и статья Елены Милашиной о том же самом в одном из районов Чеченской республики.

«Свистать всех наверх» по указанию Роскомнадзора и администрации закрытого территориального образования, где находится часть, газета уже удалила. По материалу Милашиной ждут решения суда.

Ранее по той же статье (часть 9 ст. 13.15 КоАП) управление Роскомнадзора по республике Башкортостан составило протокол о «фейке» на главного редактора издания «Коммерсант-Уфа» Наталью Павлову из-за публикации о местах для умерших от коронавируса. В ней говорилось, что администрация Уфы зарезервировала для них 1000 мест на городском кладбище. На данный момент статья удалена по требованию Роскомнадзора. Новость об этом также написали несколько СМИ Уфы. В их числе — портал «Проуфу». Главного редактора издания ProUfu Тимура Алмаева из-за этой же новости на 60 тыс. руб.

«У нас есть высокая степень уверенности в нашей правоте, но мы не будем на этом настаивать в связи с тем, что «Новая газета» всегда оберегает свои источники информации», — заявил «Коммерсанту» Дмитрий Муратов. Административные штрафы могут в итоге обойтись «Новой газете» в сумму более 1 млн руб., считает он.

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