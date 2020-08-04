Роспечать хочет создать сервис для распознавания фейковых новостей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать агрегатор по отслеживанию недостоверных новостей при помощи искусственного интеллекта, сообщает РБК.

Затраты на создание сервиса оцениваются в 94,3 миллиона рублей.

Предполагается, что дата-сервис сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные. Агрегатор должен учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Воспользоваться им смогут как частные пользователи, так и организации и надзорные органы.

Роспечать предложила создать сервис для проверки достоверности новостей на основе искусственного интеллекта. Затраты на реализацию оценили в 94,3 млн рублейhttps://t.co/XcI92fuINi — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 4, 2020

В теории создать платформу по распознаванию фейков в СМИ возможно, но на практике это сильно не изменит информационное поле, полагают в компании «Крок». При реализации проекта может понадобиться новый реестр «доверенных» организаторов распространения информации, целесообразность которого под вопросом. В компании «Инфосистемы Джет» рассказали, что если фейковые новости пишет человек, то нейронная сеть не сможет отличить их от остальных. Только в случае, если фейковые новости сгенерирует алгоритм, можно сделать сервис, который изучит свойства сгенерированных сообщений и будет распознавать их с точностью выше 95%.

Facebook пытается бороться с фейками с 2016 года. Осенью 2019 года компания решила помечать и скрывать контент, который третьи лица сочтут недостоверным, а пользователи при попытке поделиться такой информацией получат предупреждение во всплывающем окне. Соцсеть также стала маркировать страницы, принадлежащие «медийным организациям, полностью или частично находящимся под редакционным контролем властей их стран».

Фейсбук и Инстаграм перед выборами президента США 2020 года вводят новые правила борьбы с фейками: соцсети начнут маркировать и скрывать недостоверные публикации, а также помечать государственные СМИhttps://t.co/RN8XnYPgZS — TJ (@tjournal) October 22, 2019

Помимо сервиса по распознаванию недостоверных сообщений Роспечать предложила создать общедоступный нотный архив с ПО для распознавания нотной записи. Такой сервис может помочь анализировать потребительское поведение и монетезировать музыкальный контент. Кроме нотного архива, Роспечать придумала сервис по потоковой проверке качества контента — медиаплатформу «Орфей». Она должна автоматически проверять видеоряд «по набору технических параметров на соответствие требованием для исключения случаев появления на платформе контента плохого качества».

Минцифры сейчас работает над формированием паспорта федерального проекта «Искусственный интеллект». Предложения Роспечати — лишь одни из многих, которые сейчас поступают в ведомство.

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