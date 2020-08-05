ЦИК будет отслеживать «заведомо ложную информацию» о своей работе

Центральная избирательная комиссия заключила контракт для отслеживания негативных и фейковых комментариев о своей работе, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт госзакупок. Исполнитель — «Интегрум медиа» — должен искать «негативную и заведомо ложную информацию» о работе ЦИК, противодействовать ей, модерировать соцсети и повышать уровень информированности избирателей о деятельности комиссии. Сумма контракта составляет 1,17 млн рублей. Отчёт мониторинге будут делать раз в месяц.

Этим летом наблюдатели и политики критиковали электронное голосование по поправкам в Конституции из-за его непрозрачности и невозможности проконтролировать, например, соблюдение тайны голосования. Между тем в ЦИК решили использовать опыт, полученный на референдуме, на осенних выборах в Госдуму.

А вот и Предварительное заявление «Голоса» о ходе досрочного голосования по изменению Конституции. Полный текст тут —… Опубликовано Григорием Мельконьянцем Вторник, 30 июня 2020 г.

Заказал мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы ещё и ФБГУ «Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федерального дорожного агентства, пишет «Телеком-ревью». Мониторинг будет проходить на предмет упоминания высоких чиновников, Крымского моста, системы «Платон» и т.д.

Выполнение работ оценивается в 3 млн 600 тыс. руб. Системы должны оперативно пополняться и обеспечивать доступ не менее чем к 700 млн. персональных источников информации из 150 тыс. платформ соцмедиа. Среди них — Facebook, Telegram, VKontakte, Instagram, YouTube, Twitter, «Одноклассники». На поддержку каналов самого агентства выделяется 3 млн 300 тыс. руб.

.

.

.