Онлайн-голосование пройдёт теперь в Курской и Ярославской областях

Онлайн-голосование на осенних выборах в Госдуму планируется провести в Курской и Ярославской областях, сообщил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. «Мы для себя определили, что было бы неплохо попробовать в новом направлении и взять выборы в Государственную Думу. Для того, чтобы задача была точно и корректно решена, мы взяли два округа, в которых нет иных больших выборов. Вот в этих двух регионах – Курская и Ярославская область – [пройдут] только дополнительные выборы Государственной Думы», – рассказал он.

Ранее сенаторы Валентина Матвиенко и Андрей Клишас выдвинули идею распространить практику дистанционного голосования на все выборы. Такое предложение они высказали после онлайн-голосования по поправкам в Конституции, которое прошло в Москве и Нижегородской области с 25-го по 30-е июня. «Явка» на него составила 93,02%, а всего зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

На том голосовании не было жалоб, связанных с «обвинением власти», заявлял Булаев. Вместе с тем наблюдатели не имели возможности проконтролировать, например, соблюдение тайны голосования, сетовал сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Он посоветовал вводить дополнительную биометрическую идентификацию электронных избирателей (в системе онлайн-голосования есть модуль, который разделяет информацию о голосе и персональные данные граждан). «Карта нарушений» движения «Голос» зафиксировала 78 нарушений, связанных с трудностями в регистрации, отказом в электронном голосовании и т.п.

Помимо этого один бюллетень был испорчен (пользователь остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием в криптобиблиотеку и вместо «да» или «нет» написал что-то другое), а журналист Павел Лобков смог проголосовать дважды — один раз лично, и второй раз — дистанционно.

Электронное голосование на дополнительных выборах в Госдуму пройдет с 8 часов по московскому времени 11 сентября до 20 часов по московскому времени 13 сентября 2020 года. Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании избиратели смогут с 29 июля по 8 сентября. Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на сайте «Госуслуги».

Почему «Роскомсвобода» не доверяет формату онлайн-голосования на текущий момент в существующей парадигме, мы разобрали в наших карточках.

.



.

.