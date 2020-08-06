Госдеп США выпустил доклад об «экосистеме российской пропаганды»

Центр глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента США выпустил доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором описал, как устроена «экосистема российской пропаганды».

В тексте выделено пять «основ российской пропаганды»:

— официальные правительственные коммуникации (заявления Кремля или министерств; официальные аккаунты властей в соцсетях; заявления российских политиков);

— глобальное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социокультурные институты);

— развитие подручных ресурсов (языковые центры, ориентированная на Россию торговля);

— использование соцсетей как оружия (например, для усиления протестов);

— дезинформация в интернете (создание сайтов-клонов, хакерские атаки).

В докладе подробно описывается, как взаимодействуют эти типы пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров дезинформации приводятся в том числе заголовки российских СМИ, например, «Жириновский назвал коронавирус в Китае биологическим оружием США» («Говорит Москва»), «Коронавирус — секретное оружие США?» (Sputnik Arabic), «Биологическое оружие, секретные лаборатории и ЦРУ: прокремлевские деятели обвиняют США во вспышке коронавируса» (DFRLab).

В аннотации к докладу, говорится, что Россия — «главная угроза» с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают «прямую ответственность за культивирование» системы пропаганды и дезинформации.

В российском посольстве в США документ назвали попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. Госдепу порекомендовали подписаться на аккаунты http://kremlin.ru, http://government.ru, https://www.mid.ru и «черпать официальную российскую информацию из них».

Ранее The New York Times написала, что российские спецслужбы распространяют дезинформацию о пандемии коронавируса и пытаются влиять на американцев по мере приближения выборов.

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