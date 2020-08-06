Госдеп США выпустил доклад об «экосистеме российской пропаганды»

Центр глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента США выпустил доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором описал, как устроена «экосистема российской пропаганды».
В тексте выделено пять «основ российской пропаганды»:
— официальные правительственные коммуникации (заявления Кремля или министерств; официальные аккаунты властей в соцсетях; заявления российских политиков);
— глобальное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социокультурные институты);
— развитие подручных ресурсов (языковые центры, ориентированная на Россию торговля);
— использование соцсетей как оружия (например, для усиления протестов);
— дезинформация в интернете (создание сайтов-клонов, хакерские атаки).
В докладе подробно описывается, как взаимодействуют эти типы пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров дезинформации приводятся в том числе заголовки российских СМИ, например, «Жириновский назвал коронавирус в Китае биологическим оружием США» («Говорит Москва»), «Коронавирус — секретное оружие США?» (Sputnik Arabic), «Биологическое оружие, секретные лаборатории и ЦРУ: прокремлевские деятели обвиняют США во вспышке коронавируса» (DFRLab).
В аннотации к докладу, говорится, что Россия — «главная угроза» с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают «прямую ответственность за культивирование» системы пропаганды и дезинформации.
В российском посольстве в США документ назвали попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. Госдепу порекомендовали подписаться на аккаунты http://kremlin.ru, http://government.ru, https://www.mid.ru и «черпать официальную российскую информацию из них».
Embassy Comment on the report of the U.S. Department of State Global Engagement Center about the «Pillars of Russia’s…
Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Среда, 5 августа 2020 г.
Ранее The New York Times написала, что российские спецслужбы распространяют дезинформацию о пандемии коронавируса и пытаются влиять на американцев по мере приближения выборов.
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