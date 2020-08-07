Работу Wheely приостановили из-за отказа передать геоданные властям

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса такси Wheely на 90 дней, сообщает РБК. Суд признал его виновным в административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица).

Ранее столичная прокуратура признала деятельность премиум-такси Wheely незаконной из-за нарушения введённого в городе режима повышенной готовности. Нарушение заключалось в отказе передавать столичным властям данные о водителях и геолокации. По мнению прокуроров, это могло отразиться на эпидемиологической ситуации в городе и поставить под угрозу безопасность граждан, пользующихся его услугами.

Власти Москвы приостанавливали работу премиальных такси и каршеринга в начале апреля на фоне пандемии. Потом сервисам разрешили продолжить работу в мае при условии передачи геоданных в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы. Wheely отказался это сделать. Как отмечал глава компании Антон Чиркунов, требование о подключении компаний к ЕРНИС действует ещё с 2017 года и никак не связано с пандемией. В компании считают это требование незаконным, поскольку сбор геоданных позволяет «постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром».

Заявление Wheely тогда вызвало большой резонанс в соцсетях. Многие пользователи сочли позицию компании достойной поддержки. Кроме этого, благодаря случаю с Wheely стало понятно, на какие уступки приходится идти тем или иным сервисам для работы в Москве.

Компания считает, что не существует ни единой законной причины для передачи в режиме реального времени данных, которые позволят идентифицировать и отследить передвижение каждого пассажира. Wheely также находит, что сбор геоданных нельзя назвать совершенно безопасным. Все эти аргументы компания подробно разобрала у себя на сайте.

Передача данных о местоположении нарушает конфиденциальность — и вот почему. Опубликовано Wheely Пятница, 7 августа 2020 г.

«Решение суда ошеломляет, но мы полностью уверены в своей правоте и будем подавать апелляцию», — сказал Антон Чиркунов. Ранее он также заявлял, что предоставить данные клиентов для компании означает «предать наших пассажиров». По его словам, после приостановки деятельности Wheely на рынке останется только «квазигосударственная дуополия «Яндекса» и «Ситимобила»», которые «активно транслируют незашифрованные данные геолокации во всех поездках».

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