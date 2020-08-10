Белорусский шатдаун

В Республике Беларусь прошли выборы Президента, на которых, согласно государственным экзит-полам, с результатом около 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако ещё до начала голосования многие жители республики и эксперты заявляли о недоверии к возможным итогам, поскольку не были допущены к участию несколько оппозиционных кандидатов, причём в ход шли не только формальные причины с «неправильными подписями» и «не так оформленными документами», но также аресты и фактическое выдавливание некоторых политиков из страны. Кроме этого, достаточно большая часть жителей Беларуси не доверяет официальной системе голосования, поскольку, по их мнению, слишком высока вероятность фальсификаций в пользу действующей власти.

Поэтому предвыборная гонка сопровождалась массовыми протестами, которые разгорелись с новой силой после того, как власти объявили о победе действующего Президента страны — Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, его ближайший конкурент — Светлана Тихановская — набрала лишь 6,8% голосов. Голосование сопровождалось весьма странными действиями членов избирательных комиссий по всей стране, при этом ЦИК в целом доверяют только 11% белорусов, согласно социологическим опросам.

Выборы в диктатурах — это всегда просто преЛЕСТНоЧлены избирательной комиссии в Минске по ЛЕСТНице вылезают из окна с… Опубликовано Романом Удотом Воскресенье, 9 августа 2020 г.

Более того, эксперты и многие активисты выражают сомнения в правдивости данных о высокой поддержке действующего главы Республики Беларусь, однако эти данные ни подтвердить, ни опровергнуть пока невозможно ввиду непрозрачности социсследований и официальной статистики в стране.

Для предотвращения фальсификаций на выборах активистами были созданы онлайн-платформы альтернативного подсчёта голосов, которые за пару дней до голосования Генпрокуратура Беларуси предложила заблокировать, поскольку они «не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации». По заявлению ведомства, при установлении фактов проведения гражданами или наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности по статье 9.28 КоАП республики.

В день голосования начались проблемы с доступом к ряду сайтов, которые были замечены в нелояльности к действующей власти в стране. После чего сбои обнаружились даже в работе некоторых интернет-сервисов, никак не связанных с выборами, например, в Минске в какой-то момент перестали работать службы такси «Яндекса» и Uber. Также исчез доступ к новостным сайтам ТУТ.by и «Белта», и даже «лёг» сайт ЦИК — зайти на них невозможно было даже с помощью VPN.

По мнению создателя и владельца TgVPN Владислава Здольникова, власти Республики Беларусь решили просто нарушить связность интернета в стране, а провайдеры вынуждены были придумать на ходу какие-то сомнительные объяснения, которые не выдерживают никакой критики:

«В Беларуси играются с BGP-связностью — то есть, отключают связь с некоторыми сегментами интернета. Так как там нет развитого механизма блокировок, все «сегментные» отключения происходят очень криво. Сейчас Белтелеком фильтрует анонсы своих сетей и сетей подключенных провайдеров в сторону некоторых сервисов (то есть, прерывают связь с ними) и проверяют общественную реакцию и технический эффект — в том числе, завалится ли то, что не должно завалиться. Чтобы объяснить это, они даже выпустили очень смешную новость, в которой пишут про DDoS-атаки на государственные ресурсы и приводят много умных слов: UDP Flooding, UDP Fragment, UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding. Не очень понятно, кого именно прислуга усатого трёхпроцентного людоеда пытается считать за идиотов, ведь все прекрасно понимают: у власти огромный мотив выключать интернет — все государства в этой ситуации так поступают, а вот их государственные сайты нахрен никому не нужны, на них даже не заходит никто. И у меня вопрос к позорным сказочникам: понятно, что вам приказали «напишите побольше страшных и умных слов», но что такое «UDP0 Flooding» и чем это отличается от «UDP Flooding»? Какие же вы лживые и позорные».

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Действительно, понять причину проблем с интернетом исходя из сообщений провайдеров было невозможно, поскольку данный вид связи в республике, по их словам, предоставляется от уполномоченных операторов — РУП «Белтелекома» и Национального центра обмена трафиком, поэтому их работа в целом зависит от того, как быстро справляются со сбоями эти «государственные гиганты»:

Уважаемые абоненты! К сожалению, сегодня по независящим от нас причинам наблюдаются сложности с доступом к некоторым… Опубликовано А1 Беларусь Воскресенье, 9 августа 2020 г.

Позже перебои с интернетом начались в целом по всей республике. По сообщениям пользователей соцсетей, проблемы с доступом были также в Facebook, «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Skype, Viber. Ограничениям подвергался и YouTube — на сам сайт можно было зайти, но видео и каналы не загружались.

«Примерно три часа назад (время я потом точно скажу — в девятом часу утра местного) во всей Республике пропала связанность, — написал в своём Telegram исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Почти в ноль. Потом, линки начали восстанавливать, но очень избирательно. Скорее всего, был полностью положен линк от BELPAK-AS (Белтелеком — самый популярный аплинк в РБ, AS6697). При этом, линки в НЦОТ (AS60280) вполне себе работали. Но там и каналы пожиже, и связность только с российскими АС. В общем, следим. Все это очень плохо выглядит. А! Телеграм, ТОР и Psiphon в Беларуси вполне себе работают. Некоторые VPN-сервисы — прилегли. Не думаю, что это блокировки целенаправленные. Скорее всего спецэффекты от потери связности и перегрузки по направлениям».

На сбой Сети жаловались также прокремлёвские издания. Так, главред телеканала RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян писала в своём Facebook, что в офисе «Sputnik Беларусь» лёг интернет, поэтому редакции пришлось перейти на резервный:

В нашем офисе Sputnik Беларусь: новости и события дня в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном.Не работают… Опубликовано Margarita Simonyan Воскресенье, 9 августа 2020 г.

В день выборов стало известно, что на платформе «Голос», против которой выступила Генпрокуратура республики, 80% избирателей отдали свои голоса Светлане Тихановской (на тот момент там было зарегистрировано более миллиона человек). «Каждый голос, предварительно оставленный за кандидатов, пользователи смогут подтвердить фотографиями бюллетеней», — подчёркивают создатели платформы. В тот же вечер в штабе Тихановской перед началом её пресс-конференции был отключен интернет.

Судя по всему, устроить в Белоруссии настоящий шатдаун власти решили после того, как были объявлены окончательные итоги с официальных экзит-полов, когда на улицы вышли тысячи протестующих.

По данным Знак.com, с 18:30 по белорусскому времени в Минске полностью был блокирован интернет, и «если раньше связь была доступна на городских окраинах, то сейчас ее нет вообще» (по состоянию на 23.00 мск).

О блокировке мобильного интернета, сбоях в фиксированной Сети, а также неработающем VPN журналисту CNews Игорю Королёву сообщал знакомый из Минска.

Здольников в 21:48 по московскому времени написал, что в РБ полчаса назад «почти целиком выключили интернет».

В какой-то момент республику перестал видеть «Яндекс». «Прибили связность с Cloudflare и 8.8.8.8. И вот тут уже становится реально страшновато. Пока еще парни пишут в телеге…», — сообщил ночью Климарёв.

Также пользователи, которым удалось как-то пробиться в Сеть, выкладывали сообщения, подтверждающие начавшийся в стране шатдаун, а также инструкции — как восстановить доступ:

В Беларуси почти полностью заблокировали интернет pic.twitter.com/wdCzjBwoyl — Alver ❌ (@Alla91748059) August 9, 2020

На въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытают заблокировать дорогу в столицу.

По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам. #беларусь pic.twitter.com/TITzLZFoUa — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020

Переписывалась с мамой которая сейчас в #Беларусь, отправляла ей фото. Она мне ответила, что не может посмотреть фото, потому что выборы. Выборы!! поэтому в областном городе Гродно интернет только для текстовых сообщений #2020. И это ещё только утро. — kolesa (@kolesa) August 9, 2020

Тред: Что делать, если заблокируют Telegram или отключат интернет вовсе. P.S. Пособие так же взято с телеграмм канала "Беларусь головного мозга"#ЖывеБеларусь pic.twitter.com/cjuakRoj76 — ✦~Чай с корицей~✦ (@_debil_ebaniko_) August 10, 2020

Интернет работай.

Вся Беларусь осталась без связи

Уже и вифик по тиху отключается — Свингер в шубке (@LouiMarley) August 9, 2020

«Белорусам отключили интернет, но местные умельцы таки сумели использовать задние ходы Википедии и поведать всему миру, пусть и ненадолго, кто реально стал товарищем Президентом их страны», — позже написал Telegram-канал «Мурзилка», выложив скриншот, где Президентом страны была заявлена Светлана Тихановская.

Михаил Климарёв, который занимался исследованием последнего отключения Сети в Республике Беларусь, отметил, что утром в день голосования отключился один большой, главный канал, который связывает Беларусь с остальным миром:

«Скорее всего, какой-то оптический канал. И скорее всего, он не один, их много. И вот они отключились примерно в 8 утра, и отвалилась связанность примерно 80% байнета, всего белорусского интернета. Это можно все посмотреть, сколько точек, сколько зондов. Зонд — это компьютер, который подключен к интернету и измеряет доступность интернета в Беларуси. В 8 утра из таких 50 зондов упало 80%. Отчеты, что конкретно произошло и как с этим бороться, будут на следующей неделе, я думаю. Этим занимаются международные сетевые лаборатории. Прежде всего, это лаборатория RIPE. Это регистратор, который занимается раздачей ip-адресов на территории Европы. Таких всего пять в мире. У них есть система под названием RIPE Atlas. Собственно, этот атлас я сейчас и изучаю. Во-вторых, есть американские университеты, которые занимаются исследованием интернета. Их несколько десятков. У них есть общая лаборатория CAIDA и проект IODA. Там тоже делаются замеры, несколькими способами. Во-первых, анализируют, как операторы между собой общаются в интернете, для этого есть протокол BGP. Грубо говоря, у каждого оператора связи есть большая железка — маршрутизатор, который соединяет одного оператора связи с другими операторами связи. Эти железки между собой общаются по специальному протоколу, который нужен, чтобы сделать наиболее оптимальный и экономически выгодный маршрут взаимодействия операторов между собой. И по этому протоколу BGP они и общаются. Все логи, все взаимодействия операторов между собой записываются. Третий способ исследований — OONI. Пользователи устанавливают себе специальные программы-зонды, которые обращаются к сетевым ресурсам, и результаты этих измерений (скорость передачи данных, скорость ответа ресурса) также собираются. По ним тоже можно вести аналитику».

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«Желание властей Беларуси отключить интернет комментировать тяжело, — продолжает он. — Граждане Беларуси между собой все равно будут контактировать. А весь мир увидел, что в Беларуси отключают интернет, значит у них происходит фальсификация выборов. Другого вывода невозможно сделать. А не смогли полностью заблокировать по одной простой причине. Достаточно посмотреть на карту Беларуси, чтобы увидеть, что Беларусь находится фактически в центре Европы. Там живут образованные, технически подкованные люди. Они заранее обеспокоились и сделали дополнительные резервные каналы».

«Я сегодня разговаривал с ребятами из Беларуси — они уже готовят коллективные иски к «Белтелекому». Там целая бригада юристов работает. С другой стороны, в законе РБ есть пункт о том, что оператор связи обязан прекратить оказание услуг по требованию властей. Но это требование должно быть в письменном виде. Кто это требование подписал? Оно не опубликовано. Его, видимо, секретно передали в «Белтелеком». А остальным операторам связи таких документов не поступало, поэтому они работают», — также отметил исполнительный директор ОЗИ. Кроме этого, по его мнению, протесты вряд ли можно остановить шатдауном:

«Отключение интернета — на самом деле, серьезная штука. Нам кажется, что мы про выборы чего-то не узнали. А у кого-то, может быть, сейчас сбоят кардиомониторы. В интернете работают всевозможные медицинские системы, системы мониторинга всевозможных технологических сетей — энергетики, газовиков и так далее. Это все очень серьезно. Не работают банковские платежи, нельзя карточкой рассчитаться. Ладно, сегодня воскресенье, но завтра будет понедельник. Думаю, за то, что сегодня произошло, будет подано очень много исков в суды. И что будет к ночи, никто не понимает. При этом я не думаю, что отключение интернета хоть как-то снизит накал. Градус протеста, я думаю, только вырастет».

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«Общество Защиты Интернета участвует в большом международном проекте по мониторингу связности белорусского сегмента сети, — пишет один из создателей ОЗИ, политик Леонид Волков. — У нас есть данные специальных «проб» или «якорей» внутри страны; есть данные провайдеров; есть инструменты измерений типа индекса связности. Скоро выкатим на сайте ОЗИ большой материал о том, что происходит с байнетом».

Он также констатирует следующие факты:

1. Безусловно, государство хочет выключить интернет совсем. Но у него не получается (и не получится).

2. Выключили главный рубильник в Белтелекоме (это как Ростелеком, только Бел-), и еще какое-то количество рубильников, до которых смогли дотянуться. Это привели к падению связности в пять раз, до 20% обычного уровня. То есть от общего числа точек сопряжения белорусских сетей с зарубежными осталось лишь 20%.

3. Это приводит, разумеется, к куче неприятных последствий. Вплоть до того, что люди в Минске не могут расплачиваться банковскими картами. Ну и, понятное дело, многие сервисы не работают.

4. Разумеется, больше всего от падения связности страдают «трафикоемкие» сервисы. Ютубу плохо. Телеграм — работает.

5. Интернет, как известно, придуман и спроектирован умными людьми так, чтобы противостоять ядерному удару. Отключение одного узла, даже большого — не приговор. Трафик понемногу пойдет через оставшиеся линки.

6. Отключить их у Лукашенко так просто уже не получится: там остались мелкие независимые провайдеры, остались и зарубежные провайдеры. Разве что в каждый офис ОМОН послать, но и то не факт, что из этого что-то выйдет.

7. Прогноз поэтому умеренно оптимистичный. Какая-то связь будет всегда, телеграм (а тем более всякие тор и псифон) работать будут, а постепенно, возможно, и ютуб поднимется.

Возвращение интернета было зафиксировано уже утром 10 августа.

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UPD. 40 правозащитных организаций из Беларуси, России, Украины и других стран мира подписались под обращением в спецдокладчикам по свободе слова, по свободе собраний и по правам человека в Беларуси в связи с государственным шатдауном интернета и политически мотивированным преследованием журналистов и блогеров. Среди подписантов — «РосКомСвобода», «Агора» и Human Constanta.

«Совместно с коллегами из Международной Агоры мы описали, что происходило в Беларуси во время избирательной кампании и в день выборов: задержания журналистов, блогеров, активистов и протестующих», — сообщает Human Constanta в своём официальном Facebook.

Более 30 правозащитных организаций из Беларуси, России, Украины и других стран мира подписались под обращением в… Опубликовано Human Constanta Понедельник, 10 августа 2020 г.

Автор обращения — глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев — напомнил, что за несколько месяцев до выборов президента власти Беларуси предприняли многочисленные меры, посягающие на свободу слова. Правоохранительные органы республики задержали более 50 журналистов, которые освещали митинги оппозиции, десятки активистов и блогеров, а также членов предвыборного штаба Светланы Тихановской.

7 и 9 августа в Минске задержали две группы журналистов: корреспондентов телеканала «Настоящее время» и «Дождь», позднее их выдворили из страны. После окончания голосования власти также задерживали журналистов. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении не менее 10 популярных блогеров. Администратор Telegram-канала Мая Краіна Беларусь (Беларусь — моя страна) был вынужден покинуть республику.

9 августа доступ в интернет в Беларуси был полностью или частично ограничен. Власти республики заблокировали протоколы передачи данных, что привело к нарушению связи в белорусском сегменте интернета. Внешний трафик направлялся лишь через один канал с целью не допустить использование VPN.

На протяжении всего вчерашнего дня пользователи сообщали об ограничении или отсутствия доступа к YouTube, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram и «ВКонтакте». Независимые эксперты отмечали, что количество сетевых подключений снизилось в 5 раз. Проблемы возникали у всех провайдеров. Кроме того, целенаправленно были заблокированы сайты газеты «Наша Ніва» (nn.by), Mediazona (zona.media), Afn.by, www.tut.by и онлайн-платформы для наблюдения за выборами «Зубр».

В 21:30 9 августа на всей территории Беларуси зафиксировали серьезные ограничения работы сотовой связи и интернета — связь с другими странами практически отсутствовала.

«Белорусский госоператор связи «Белтелеком» и Национальный центр обмена трафиком заявили, что это была DDoS-атака. Однако мы интерпретируем ситуацию как попытку изолировать национальный сегмент интернета», — сказано в обращении.

За последние годы в международном праве сформировалась позиция о недопустимости произвольных шатдаунов. По мнению правозащитных организаций, действия властей Беларуси нарушают не только международные нормы, но и закон республики о телекоммуникациях, согласно которому доступ к связи и интернету может быть приостановлен или ограничен только в чрезвычайных ситуациях или при военном или чрезвычайном положениях. В то же время ни один из трех режимов не был объявлен в Беларуси.

Как указывает в своём Telegram глава «Агоры» Павел Чиков, правозащитники рекомендовали Спецдокладчикам:

запросить информацию у правительства Беларуси о ситуации с перебоями доступа в интернет;

запросить у правительства информацию о том, как будут устранены нарушения международного права и прав человека, указанные в обращении;

рекомендовать правительству воздерживаться от расширения практики произвольного вмешательства в право на свободу выражения мнения в интернете и соблюдать международно-правовой запрет на произвольное отключение интернета.

Обращение подписали белорусские правозащитные организации Human Constanta, Белорусский Хельсинкский комитет, Правовая инициатива, Белорусская ассоциация журналистов, Экодом и другие.

Кроме того, среди подписантов — «Международная Агора», Access Now, «Общество защиты интернета», «РосКомСвобода», Московская Хельсинкская группа, Ирландский совет по гражданским свободам, Венгерский союз гражданских свобод, Центр юридических ресурсов (Южная Африка), Хельсинкский фонд по правам человека (Польша), Article19 (UК), «Общественный вердикт», Центр гражданских свобод (Украина), Центр исследования правовой политика (Казахстан), Норвежский Хельсинкский комитет и другие.

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UPD2. Появилась реакция «официального» Минска на сообщения о шатдаунах в стране.

Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива властей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы».

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По словам Президента, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям». «Но мы выстоим», — подчеркнул действующий глава государства.

⚡️ Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, это не инициатива властей — Лукашенко — RT на русском (@RT_russian) August 10, 2020

Белорусский оператор «Белтелеком», в свою очередь, заявляет, что затруднения с доступом к интернету в республике возникли из-за роста множественных кибератак за пределами страны. Компания начала фиксировать рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за границы, с 8 августа. В день выборов президента Белоруссии начались множественные кибератаки на правительственные сайты и ресурсы «Белтелекома», говорится в сообщении.

«Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», — пояснили в «Белтелекоме». Оператор сообщил, что сейчас прилагает все усилия, чтобы восстановить связь до конца 10 августа.

В Сети раскритиковали версию о стороннем вмешательстве в работу белорусского интернета. В частности, Михаил Климарёв считает это заявление далёким от правды. «Знаете, как определить, когда чиновник лжет? Очень просто: нужно внимательно посмотреть на лицо чиновника и определить если ли там рот. Если рот есть и он открывается — значит чиновник лжёт, — иронизирует он. — Согласитесь, как удачно все складывается: ровно в выборы на Белтелеком НАПАДАЮТ ДИДОС ХАЦКЕРЫ ПЫЩ ПЫЩ. И через сутки, как раз после всех событий, обещают починить. Удобненько. И главное: к специалистам, умеющим бороться с дидосами обращаться не нужно. И доказательства лучше всего говорить ртом, а не представлять логи и замеры. Белтелеком — если вы сами идиоты, то нас-то зачем туды же записывать?»

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